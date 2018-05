Poraz rezervistov Reala v Sevilli

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miguel Layun je povišal na 2:0 v zadnji minuti prvega polčasa. Foto: Reuters Kapetan Sergio Ramos je bil osmoljenec večera na stadionu Sanchez Pizjuan. Foto: Reuters Sorodne novice Remi na vročem el clasicu - Barcelona tudi z igralcem manj ostaja neporažena Dodaj v

9. maj 2018 ob 23:20

Sevilla - MMC RTV SLO

Nogometaši Seville so na preloženi tekmi španskega prvenstva premagali madridski Real s 3:2. Kraljevi klub je nastopil s številnimi rezervisti.

Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Luka Modrić, Marcelo, Toni Kroos, Dani Carvajal, Gareth Bale, Isco in Keylor Navas sploh niso bili v kadru. Drugo mesto v Primeri division ni glavni cilj izbrancev Zinedina Zidana, ki imajo v mislih le še 26. maj v Kijevu in finale Lige prvakov proti Liverpoolu.

V 26. minuti se je Wissam Ben Yedder, ki je zabil hat-trick proti Mariboru v skupinskem delu Lige prvakov, otresel Sergia Ramosa in matiral vratarja Francisca Casillo. Tik pred odmorom je Steven N'Zonzi lepo nastavil žogo Miguelu Layunu, ki je z desetih metrov z desno nogo zabil žogo pod prečko.

V 58. minuti je po prekršku nad Lucasom Vazquezom sodnik Antonio Mateu Lahoz pokazal na belo točko. Ramos je žogo z enajstih metrov poslal v prečko. Kapetan Reala zares ni imel svojega večera. Šest minut pred koncem je branilec Gabriel Mercado podal z desne strani pred vrata, Ramos pa je z drsečim štartom preusmeril žogo od vratnice v lastno mrežo.

Borja Mayoral, ki je vstopil v 70. minuti, je tri minute pred koncem rednega dela znižal z glavo po natančnem predložku Marca Asensia. V 95. minuti je Mercado v kazenskem prostoru popolnoma po nepotrebnem porinil Thea Hernandeza na tla, čeprav je bila žoga daleč stran. Sodnik Lahoz je to dobro opazil in še drugič pokazal na belo točko. Ramos je uspešno opravil popravni izpit, Davida Sorio je poslal v napačno smer. Priložnosti za izenačenje Real ni imel več, saj je Lahoz takoj po izvajanju sredine odpiskal konec tekme na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan.

Barcelona dva kroga pred koncem ostaja neporažena

Barcelona ne popušča, čeprav ima v vitrini že dvojno domačo krono. Na Camp Nouu je napolnila mrežo Villarreala (5:1). Vse je bilo odločeno do odmora, ko so zadeli Philippe Coutinho, Paulinho in Lionel Messi. V zadnjih minutah je dvakrat zadel še Ousmane Dembele.

Katalonci so zbrali že 90 točk, imajo kar 27 zmag in devet remijev. Do konca sezone gostujejo pri Levanteju, na Camp Nouu pa prihaja Real Sociedad. Zelo verjetno bodo sezono končali brez prvenstvenega poraza, kar je izjemen dosežek v tako močni konkurenci.

Preloženi tekmi:

BARCELONA - VILLARREAL 5:1 (3:0)

Coutinho 11., Paulinho 16., Messi 45., Dembele 87., 93.; Sansone 54.

Barcelona: Cillessen, Nelson Semedo, Pique (80./Yerry Mina), Vermaelen, Digne, Paulinho, Busquets (65./Rakitić), Iniesta (62./L. Suarez), Dembele, Messi, Coutinho.

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Alvaro Gonzalez, Victor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Manu Trigueros (57./Javi Fuego), Samu Castillejo, Pablo Fornals, Čerišev (46./Sansone), Bacca (71./Ünal).

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez



SEVILLA - REAL MADRID 3:2 (2:0)

Ben Yedder 26., Layun 45., Ramos 84./ag; Mayoral 87., Ramos 95./11-m

Ramos je v 84. minuti zapravil 11-m.

Sevilla: Soria, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Layun, Vazquez (79./Roque), Muriel (62./Sandro Ramirez), Ben Yedder (81./Daniel Carrico).

Real Madrid: Casilla, Nacho, Vallejo, Ramos, Theo Hernanxez, Kovačić, Casemiro (87./Llorente), Dani Ceballos (70./Mayoral), Vazquez, Benzema, Asensio.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz

Lestvica: BARCELONA 36 27 9 0 94:24 90 ATLETICO MADRID 36 22 9 5 55:20 75 REAL MADRID 36 21 9 6 86:42 72 VALENCIA 36 20 7 9 62:37 67 REAL BETIS 36 18 5 13 56:56 59 VILLARREAL 36 17 6 13 51:46 57 SEVILLA 36 16 6 14 46:56 54 GETAFE 36 14 10 12 41:32 52 GIRONA 36 13 9 14 48:57 48 EIBAR 36 13 8 15 41:48 47 REAL SOCIEDAD 36 13 7 16 63:56 46 CELTA VIGO 36 12 10 14 55:52 46 ALAVES 36 14 2 20 37:48 44 ATHLETIC BILBAO 36 10 13 13 40:45 43 ESPANYOL 36 10 13 13 31:41 43 LEVANTE 36 10 13 13 37:50 43 LEGANES 36 11 7 18 29:46 40 DEPORTIVO 36 6 11 19 35:70 29 LAS PALMAS 36 5 7 24 23:71 22 MALAGA 36 5 5 26 23:56 20

A. G.