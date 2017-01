Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Paul Pogba je spretno potisnil žogo v mrežo in zagotovil Unitedu pot na Wembley. Foto: Reuters Tom Huddlestone je z desnico zadel z enajstih metrov. Tigre zdaj čaka ogorčen boj za obstanek v Premier ligi. Foto: Reuters Jose Mourinho je prejel lepo darilo za 54. rojstni dan. Čez mesec dni bo lovil četrti naslov v ligaškem pokalu. Toliko jih imata rekorderja Brian Clough in Alex Ferguson. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poraz v Hullu ni bil usoden - rdeči vragi v finalu ligaškega pokala

Finalna tekma bo 26. februarja na Wembleyju

26. januar 2017 ob 23:05

Hull - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so se uvrstili v finale angleškega ligaškega pokala. Hull je povratno tekmo polfinala dobil z 2:1, a to ni bilo dovolj, saj je na Old Traffordu izgubil z 0:2.

Hullu je uspelo končati serijo nepremagljivosti rdečih vragov, ki na zadnjih 17 tekmah zelenice niso zapuščali sklonjenih glav. Izbrancev Joseja Mourinha ta poraz ne bo pekel, v finalu pa jih 26. februarja na Wembleyju čaka Southampton, ki je izločil Liverpool (1:0 in 1:0).

Huddlestone z bele točke vlil upanje

Gostitelji, ki so na predzadnjem mestu v Premier ligi, so povedli v 35. minuti. Marcos Rojo je v kazenskem prostoru povlekel Harryja Maguireja za dres in sodnik Jonathan Moss je pokazal na belo točko. Zanesljiv izvajalec je bil Tom Huddlestone, z desnico je matiral Davida de Geo.

Boljša igra Uniteda v drugem polčasu

Sredi drugega polčasa je izenačil Paul Pogba po lepem prodoru Marcusa Rashforda v kazenski prostor. Huddlestone je izbil žogo, a le do Francoza, ki je z desnico potisnil žogo v mrežo. V 74. minuti so imeli rdeči vragi veliko priložnost za vodstvo, a je Marcus Rojo z glavo s petih metrov stresel prečko.

Niasse najprej v prečko, nato v polno

Tudi gostitelji niso imeli sreče, v 79. minuti je Omar Baye Niasse po podaji iz kota z glavo zadel prečko. Hull, ki je lovil drugi pokalni finale v 113-letni zgodovini kluba, je zmago osvojil pet minut pred koncem. David Meyler je podal z desne strani, Niasse pa je iz bližine zatresel mrežo. Gostom je tudi v štirih minutah sodnikovega dodatka uspelo zadržati prednost.

Angleški ligaški pokal, polfinale, povratni tekmi:

Hull City - MANCHESTER UNITED 2:1 (1:0) 0:2

Huddlestone 35./11-m, Niasse 85.; Pogba 66.

Hull: Marshall, Meyler, Dawson, Maguire, Tymon, Huddlestone, Clucas, Bowen (59./Marković), Maloney (64./Evandro), Diomande (70./Hernandez), Niasse.

Man. United: de Gea, Darmian, Smalling, Jones, Rojo, Herrera, Carrick, Pogba, Lingard (79./Lingard), Ibrahimović, Rashford (92./Fellaini).

Sodnik: Jonathan Moss

Odigrano v sredo:

Liverpool - SOUTHAMPTON 0:1 (0:0) 0:1

Long 91.



Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 26. februarja v Londonu.

A. G.