Poraz Zadra v Skopju, Krka še upa na obstanek v Ligi ABA

Novomeščani morajo v soboto premagati Cibono

6. marec 2017 ob 23:06

Skopje - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 25. kroga Lige ABA so košarkarji Karpoš Sokolov v Skopju premagali Zadar s 85:79. Krka si lahko v zadnjem krogu še zagotovi obstanek.

Novomeščani bodo v soboto ob 21.00 gostili Cibono in nujno potrebujejo zmago. V primeru uspeha bodo čakali nedeljsko tekmo v dvorani Krešimirja Čosića, kjer bo Zadar gostil Union Olimpijo. Krka je dobila obe medsebojni srečanji z Zadrom in bi ga prehitela v primeru enakega števila zmag.

Zadrčani, ki so prejšnji teden premagali Cibono z odločilnim košem Maja Kovačeviča, so zelo dobro začeli srečanje v VIP Areni pred 500 gledalci. Prvo četrtino so dobili s 24:19, prednost pa so imeli tudi v 37. minuti (68:70).

Končnica je popolnoma pripadla gostiteljem. Blestela sta Američan Kendrick Perry (26 točk, 4/7 za tri) in center Bojan Trajkovski, ki je trikrat zapored zadel izpod obroča. Zadar je preveč stavil na met za tri točke, a je bil nenatančen (6/22). Največ točk je prispeval Boris Barač z 22 točkami.

Liga ABA, 25. krog, ponedeljkovi tekmi:

BUDUĆNOST - MZT SKOPJE

92:61 (22:22, 21:14, 34:16, 15:9)

KARPOŠ SOKOLI - ZADAR

85:79 (19:24, 22:27, 16:19, 28:19)

Odigrano v soboto in nedeljo:

UNION OLIMPIJA - CEDEVITA

* 92:94 (29:20, 20:25, 15:18, 19:20)

* - po podaljšku

PARTIZAN - KRKA

94:80 (21:27, 25:17, 30:16, 18:20)

MORNAR - IGOKEA

83:76 (30:13, 24:19, 14:22, 15:22)

CIBONA - MEGA LEKS

88:100 (31:28, 19:25, 14:22, 24:25)

FMP ŽELEZNIK - CRVENA ZVEZDA

76:84 (22:23, 16:21, 13:18, 25:22)

26., zadnji krog, petek ob 20.00:

MEGA LEKS - KARPOŠ SOKOLI



Sobota ob 17.00:

IGOKEA - PARTIZAN

Ob 19.00:

CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

Ob 21.00:

KRKA - CIBONA



Nedelja ob 19.00:

ZADAR - UNION OLIMPIJA



Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - MORNAR

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 25 24 1 +448 49 CEDEVITA 25 19 6 +203 44 PARTIZAN 25 19 6 +139 44 BUDUĆNOST 25 18 7 +184 43 IGOKEA 25 12 13 -73 37 CIBONA 25 11 14 -17 36 MEGA LEKS 25 10 15 -20 35 FMP ŽELEZNIK 25 10 15 -59 35 UNION OLIMPIJA 25 10 15 -74 35 KARPOŠ SOKOLI 25 10 15 -132 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 MZT SKOPJE 25 8 17 -136 33 ZADAR 25 8 17 -216 33 KRKA 25 7 18 -232 32

