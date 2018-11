Osrednji obračun 5. kroga Lige narodov med Italijo in Portugalsko na San Siru ni dal zmagovalca (0:0), tako da se zdajšnji evropski prvak prvi veseli uvrstitve na zaključni turnir četverice Lige narodov. Foto: Reuters Italijani so imeli več priložnosti, a mreže niso uspeli zatresti. Foto: Reuters Srbija je Črno goro premagala z 2:1. Foto: Reuters Dodaj v

Portugalci s točko v Milanu do prvega mesta; Srbom balkanski derbi

Srbija po zmagi nad Črno goro korak bliže višjemu razredu

17. november 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 23:03

Beograd - MMC RTV SLO

Osrednji obračun 5. kroga Lige narodov med Italijo in Portugalsko na San Siru ni dal zmagovalca (0:0), tako da se zdajšnji evropski prvak prvi veseli uvrstitve na zaključni turnir četverice Lige narodov.

Italijanska reprezentanca se je na stadion Giuseppe Meazza vrnila po enem letu, ko so jih Švedi porazili v boju za nastop na SP-ju. Spisali so eno najslabših poglavij v zgodovini italijanskega nogometa, saj so prvič po letu 1958 ostali brez mundiala.

Tudi tokrat so ostali brez nastopa na turnirju zaključne četverice, saj se je Portugalska kot zmagovalka skupine iz najmočnejšega razreda A uvrstila na miniturnir, kjer se bodo reprezentance junija naslednje leto pomerile za naslov prvaka Lige narodov.

Italijani so zanesljivo drugi, saj jih zadnja Poljska ne more več prehiteti.

Gol Italijanov visel v zraku

Italijani so imeli premoč in več priložnosti, a vratarja Ruija Patricia niso uspeli premagati.

"Azzurri" so zapretili že v peti minuti, Lorenzo Insigne je močno streljal s 25 metrov, "bombo" pa je odlično ustavil Rui Patricio. Žoga se je od portugalskega vratarja sicer odbila do Cira Immobileja, ki pa je žogo poslal visoko prek vrat. Immobile je pol ure pozneje zopet poskusil s strelom od blizu, a je bil Rui Patricio spet na mestu. Nevaren je bil tudi strel Leonarda Bonuccija v 36. minuti, ko je streljal z glavo, žoga je za nekaj cm švignila mimo vrat.

Italijani so zapravili še en poskus od blizu v 50. minuti, Federico Chiesa je streljal, njegov poskus pa je odbil portugalski nogometaš.

Italijanski vratar Gianluigi Donnarumma je pokazal, zakaj velja za enega najboljših italijanskih vratarjev v 76. minuti, ko je odlično ubranil "projektil" Williama Carvalha.

Srbija blizu napredovanju

V tretjem kakovostnem razredu je potekal derbi v skupini 4, kjer sta se na beograjskem Stadionu Rajka Mitića pomerila Srbija in Črne gora. Slavili so gostitelji, z 2:1. To je zanje pomembna zmaga, saj so tako korak bliže napredovanju v Ligo B.

V prvem polčasu je bila Srbija nevarnejša, ob odmoru so vodili z 2:0 – prvi gol so zadeli iz protinapada, Dušan Tadić je z dolgo natančno podajo zaposlil Adema Ljajića, ki je z levico zatresel mrežo, pri drugem golu pa je predložek z leve strani v kazenski prostor poslal Aleksandar Kolarov, Aleksandar Mitrović je le iztegnil nogo in zadel. Vodstvo Srbije bi bilo lahko še višje, a je Mitrović zapravil 11-metrovko.

V drugem polčasu je bila Črna gora boljši nasprotnik, v 70. minuti je zmanjšala zaostanek (2:1) - Stefan Mugoša je v kazenskem prostoru prejel podajo Kosovića, streljal je iz prve, z levico pa je natančno meril v levi zgornji kot -, a do remije na koncu kljub poskusom ni uspela priti.

Turki kot Slovenci

Turčija je doživela slovensko usodo in se bo poslovila od ranga tekmovanja, v katerem je nastopala zdaj, le da bodo Turki izpadli iz lige B v ligo C. Zanje je bil usoden današnji poraz s Švedi (0:1), za katere je edini gol dosegel Andreas Granqvist z bele točke. Švedska se je s prvo zmago v skupini prebila na drugo mesto, ulovljivo pa je celo prvo, če bo v torek premagala vodilno Rusijo.

Slovenija je v petek z Norveško igrala 1:1 in krog pred koncem že izpadla v najnižji evropski kakovostni razred. V ponedeljek jo v Sofiji čaka še obračun z Bolgarijo.

LIGA A, SKUPINA 3:

ITALIJA - PORTUGALSKA 0:0

Italija: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Barella, Jorginho, Verratti (81./Pellegrini), Chiesa (88./Berardi), Immobile (74./Lasagna), Insigne.

Portugalska: Rui Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui, Pizzi (68./Mario), William Carvalho, Neves, Bernardo Silva, Andre Silva (90./Perreira), Bruma (85./Guerreiro).

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Torek ob 20.45:

PORTUGALSKA - POLJSKA

Vrstni red: Portugalska 7, Italija 5, Poljska 1.

LIGA B, SKUPINA 2:

TURČIJA - ŠVEDSKA 0:1 (0:0)

Granqvist 71./11-m.

Torek ob 20.45:

ŠVEDSKA - RUSIJA

Vrstni red: Rusija 7, Švedska 4, Turčija 3 točke.

LIGA C, SKUPINA 1:

ALBANIJA - ŠKOTSKA 0:4 (0:2)

Fraser 14., Fletcher 45./11-m., Forrest 55., 68.

RK: Mavraj 23./Albanija

Torek ob 20.45:

ŠKOTSKA - IZRAEL

Vrstni red: Izrael in Škotska po 6, Albanija 3.

LIGA C, SKUPINA 4:

SRBIJA - ČRNA GORA 2:1 (2:0)

Ljajić 30., Mitrović 32.; Mugoša 70.

Mitrović je v 38. minuti zapravil 11-m.



Srbija: Rajković, Rukavina, Milenković, Veljković, Kolarov, Matić, Maksimović, Tadić, Ljajić (92./Radonjić), Gačinović (71./Lukić), Mitrović (83./Jović).

Črna gora: Petković, Marušić, Kopitović, Šimić, Vešović, Ščekić (46./Boljević), Kosović, Janković (82./Đordević), Ivanić, Jovović, Mugoša.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)



ROMUNIJA - LITVA 3:0 (1:0)

Puscas 7., Keseru 47., Stanciu 65.

RK: Novikovas 88./Litva

Vrstni red: Srbija 11, Romunija 9, Črna gora 7, Litva 0 točk.

LIGA D, SKUPINA 3:

MALTA - KOSOVO 0:5 (0:1)

Muriqi 5., Kololli 70., Avdijaj 78., 80., Rashica 86.

AZERBAJDŽAN - FERSKI OTOKI 2:0 (2:0)

Nazarov 18., Madatov 28.

Vrstni red: Kosovo 11, Azerbajdžan 9, Ferski otoki 4, Malta 2.

D. S.