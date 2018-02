Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Ricardinho je iz rok predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe) Slovenca Aleksandra Čeferina sprejel pokal za naslov evropskih prvakov. Foto: BoBo Veselje Ricardinha po vodilnem zadetku. V podaljšku si je poškodoval gleženj, a se na koncu vendarle veselil zlata. Razglašen je bil tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) turnirja, dosegel je sedem golov. Foto: BoBo Portugalci so v svojem drugem finalu osvojili prvi naslov. Leta 2010 so na zadnji oviri izgubili prav proti Špancem. Foto: BoBo Marc Tolra je tik pred koncem prvega polčasa izenačil za Španijo. Foto: BoBo Sorodne novice Portugalska želi s prestola vreči Španijo Dodaj v

Portugalska v Stožicah do prvega evropskega naslova

Bronasta medalja Rusiji

10. februar 2018 ob 20:30,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 23:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Reprezentanca Portugalske v futsalu je v finalu evropskega prvenstva v Ljubljani s 3:2 po podaljšku premagala Španijo za svoj prvi naslov evropskih prvakov.

Portugalci so pred 10.000 gledalci v Stožicah povedli že v prvi minuti, saj je Ricardinho prestregel žogo zadnjemu španskemu igralcu, nato pa jo poslal pod prečko vrat Paca Sedana. To je bil sedmi zadetek Portugalca na evropskem prvenstvu.

Zadetka Tolre in Lina za preobrat

Španci so nato napadali za izenačenje in zadetek dočakali v 19. minuti, ko je Marc Tolra z diagonalnim strelom po tleh in s pomočjo vratnice zatresel mrežo Andreja Souse. V šahovski partiji, ki je sledila v drugem polčasu, se je tehtnica na špansko stran nagnila v 32. minuti. Španci so izvajali prosti strel, pri katerem so Portugalci pozabili na Lina, ki je na daljši vratnici žogo pospravil v mrežo.

Bruno Coelho mož odločitve

A Portugalci se niso predali. Zaigrali so na vse ali nič, brez vratarja, in bili za tveganje nagrajeni v 39. minuti, ko je po sijajno odigrani akciji Bruno Coelho na drugi vratnici žogo poslal pod prečko.

Mojstrovina Coelha z desetih metrov

Sledil je podaljšek, v katerem so najprej Portugalci ostali brez poškodovanega Ricardinha, malo pozneje pa je Bebe za Španijo zadel še vratnico. Ko je kazalo, da bodo o prvaku odločale šestmetrovke, si je Portugalska 50 sekund pred koncem izborila strel z desetih metrov (šesti akumulirani prekršek Špancev). K žogi je pristopil Coelho in jo s pomočjo vratnice poslal za hrbet Sedana za prvi evropski naslov Portugalske.

Na tekmi za tretje mesto je Rusija z golom Ederja Lime ugnala Kazahstan (1:0).

FUTSAL



11. EVROPSKO PRVENSTVO



LJUBLJANA, Stožice



FINALE

PORTUGALSKA - Španija *3:2 (1:1)

Ricardinho 1., Coelho 39., 50.; Tolra 19., Lin 32.

* - po podaljšku

Portugalska: Sousa, Cary, Bruno Coelho, Matos, Ricardinho, Bebe, Hugo, Andre Coelho, Tunha, Miguel, Cecilio, Moreira, Varela, Brito.

Španija: Sedano, Ortiz, Pola, Miguelin, Alex, Herrero, Tolra, Bebe, Adolfo, Solano, Lin, Lozano, Usin, Joselito.



Tekma za 3. mesto:

RUSIJA - Kazahastan 1:0 (0:0)

Lima 29.

Polfinale:

Rusija - PORTUGALSKA

2:3 (1:0)



Kazahstan - ŠPANIJA

* 6:8, 5:5 (1:2)

* - po streljanju 6-m

A. V.