Portugalska želi s prestola vreči Španijo

Na voljo še manj kot 1000 vstopnic

9. februar 2018 ob 19:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v futsalu v Ljubljani sta v soboto na sporedu še zadnji dejanji. Najprej se bosta na tekmi za tretje mesto pomerila Rusija in Kazahstan, nato pa sledi še finale med Španijo in Portugalsko.

Dvoboj med Španijo, ki pogreša poškodovanega Sergia Lozana, in Portugalsko bo ponovitev finala iz leta 2010, ko so Španci s 4:2 prišli do naslova prvaka. Za Portugalce je bil to doslej edini finale na prvenstvih Evrope. Tokrat upajo, da jim bo uspel še korak naprej s prvim zvezdnikom Ricardinhom, ki je tudi v Ljubljani pokazal številne mojstrovine, ne nazadnje pa je tudi vodilni strelec prvenstva s šestimi zadetki, s štirimi podajami pa je na drugem mestu med podajalci.

Braz: Imamo 50-odstotne možnosti za zmago

"Po polfinalni tekmi smo se sprostili in začeli razmišljati o finalu. Zelo smo bili zadovoljni po polfinalu, ampak takoj smo se posvetili temu, da se moramo pomiriti in pripraviti na finale. In pripravljeni bomo. Finale bo zagotovo zelo dober za vse. O Španiji ne gre izgubljati besed. Ampak hočemo osvojiti naslov, po mojem imamo 50-odstotne možnosti za zmago. Še vedno nas čaka nekaj dela, ampak se že veselimo finala," je povedal selektor Portugalske Jorge Braz.

Ta se kljub ponovitvi največjega portugalskega uspeha na EP-ju ne postavlja v središče uspeha, "v ospredju je portugalski futsal in njegov razvoj". Glede Ricardinha, ki še nima naslova s Portugalsko, je dodal, da je zagotovo najboljši igralec prvenstva. "Ni pritiska za Ricardinha, ampak tekma kot tekma. Zelo je motiviran, da osvoji naslov z reprezentanco. To je užitek, ne pritisk. Vsi si želimo isto," je povedal Braz, ki je ob tem pohvalil tudi slovensko vrsto, med drugim je izpostavil Igorja Osredkarja, Kristjana Čujca in Alena Fetića, veseli pa ga, da se tudi z mladimi v Sloveniji dobro dela, in upa, bo nadaljevala po tej poti.

Španci lovijo že osmi naslov

Španci bodo igrali v devetem finalu, želijo pa si osmi naslov. "Jasno, po polfinalni zmagi in uvrstitvi v finale smo bili vsi zadovoljni. To je velik plus za moralo. Resno pa se bomo začeli pripravljati na večernem treningu," je uvodoma povedal selektor Španije Jose Venancio Lopez. Ta je Španijo vodil že na mnogo pomembnih tekmah. Ali je to prednost v primerjavi s portugalskim kolegom?

"Ne, mislim, da to ni prednost. Obe ekipi se dobro poznata. Favorita ni. Jorge je zelo izkušen, igralci tudi. Imajo izkušnje iz finala EP, polfinala SP ... Tako da ni prednosti za katero koli stran. Tekma bo po mojem mnenju izenačena, izid pa bo odvisen od tega, kar bodo igralci naredili na igrišču. Verjamem, da bomo moji igralci na najvišji ravni," pravi Lopez, ki dodaja, da Ricardinhu ne bodo posvečali posebne pozornosti.

"V pripravah na tekmo se osredotočamo na ekipo kot celoto, predvsem pa nase in na našo igro. Zaupamo našemu slogu igre, ta nam je skozi leta prinesel veliko uspeha. Spoštujemo tekmeca, toda mi hočemo biti mi, igrati našo igro. Najboljši smo, ko zaupamo našemu slogu," poudarja Lopez in meni, da zgodovina in statistika na takšnih tekmah, kot bo sobotna, nimata pravega pomena.

"Finale bo med izenačenima ekipama, obe si želita zmagati. Statistika ne pomeni nič. Tista ekipa, ki bo bolje začela, ima več možnosti za uspeh. Pričakujem spektakel, pričakujem menjave v vodstvu, skratka lepo tekmo. Mislim, da bo to najbolj izenačen obračun med Španijo in Portugalsko doslej," še pravi Lopez, ki je prav tako pohvalil Slovenijo in njen futsalski napredek v zadnjih letih.

V boju za bron se bosta merila nosilca kolajn s prejšnjega EP. Rusija je bila takrat srebrna, Kazahstan, ki ima v svojih vrstah razpoloženega Douglasa Juniorja (4 goli, 7 podaj), pa bronast. Rusom v Ljubljani ni uspelo priti v svoj četrti zaporedni finale, brez kolajne pa so ostali le v letih 2003 in 2010.

V polfinalu je Španija po kazenskih strelih izločila Kazahstan, Portugalska pa v tesnem obračunu Rusijo s 3:2. Prav slednja pa je v četrtfinalu izločila Slovenijo, ko je bila boljša z 2:0.

Vse pa kaže, da bo tudi zadnji dan prvenstva dobro obiskan, na voljo za zadnja obračuna je še manj kot 1000 vstopnic.

11. EVROPSKO PRVENSTVO

LJUBLJANA, Stožice

Finale, sobota ob 20.45:

PORTUGALSKA - ŠPANIJA

Tekma za 3. mesto, sobota ob 18.00:

RUSIJA - KAZAHSTAN

