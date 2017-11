Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Kristaps Porzingis je ekspresno postal prava ikona v Madison Square Gardnu. Foto: Reuters "Porz" je po odhodu Carmela Anthonyja v Oklahomo postal nosilec igre Knicksov. Foto: Reuters Jeff Hornacek se je znašel pod pritiskom po slabem začetku sezone. Na krilih Porzingisa so Knicksi nanizali šest zmag na sedmih tekmah in v soboto imajo novo priložnost za zmago proti Sacramentu. Foto: EPA Dodaj v

Porzingis: Posamični dosežki ne pomenijo ničesar, najslajša nagrada je končnica

Knicksi od leta 2001 le štirikrat v končnici

8. november 2017 ob 18:52

New York - MMC RTV SLO

V Madison Square Gardnu imajo novo upanje. Kristaps Porzingis je z izjemnimi predstavami na začetku sezone poskrbel za evforijo v New Yorku.

Knicksi v zadnjih štirih sezonah niso igrali v končnici. Od leta 2001 so se le štirikrat uvrstili med osmerico na Vzhodu. Tudi pred letošnjo sezono strokovnjaki niso napovedovali uspeha New Yorka, a začetek je zelo obetaven.

V torek je Charlotte blestel tri četrtine, priigral si je že 15 točk naskoka, a v končnici je na sceno stopil Porzingis. 22-letni Latvijec je dosegel 28 točk, zadel je štiri trojke. V zadnjih dveh minutah in pol je prispeval odločilnih sedem točk. Ko je "Porz" minuto in 48 sekund pred koncem zadel izjemno trojko za vodstvo Knicksov za 114:111, je prejel stoječe ovacije z razprodanih tribun, kjer je mrgolelo slavnih osebnosti.

Niti King ni tako udarno začel sezone

Na tekmi je bil tudi Bernard King, ki je na božični tekmi proti New Jerseyju leta 1984 postavil rekord Madison Square Gardna s 60 točkami. Porzingis je na uvodnih desetih tekmah dosegel kar 300 točk, kar v tisti sezoni ni uspelo niti izjemnemu strelcu Kingu (298 točk).

"Prav nič mi ne pomeni, da sem dosegel največ točk v zgodovini kluba na uvodnih desetih tekmah. Nadaljevati moramo z zmagami, sezona se je šele dobro začela. Najslajša nagrada bo končnica, če se bomo uspeli uvrstiti. Dosežki na posameznih tekmah ne pomenijo ničesar," je pojasnil 221 cm visoki Porzingis.

Hornacek: Porzingisa nikoli ne zgrabi panika

New York je prvič v bogati zgodovini kluba na dveh zaporednih tekmah zmagal, potem ko je obakrat zaostajal več kot deset točk pred začetkom zadnje četrtine. Indiana je v nedeljo zapravila celo 18 točk prednosti.

"Nikoli se ne predamo. Ne glede na semafor igramo naprej. V končnici se v Ligi NBA lahko zgodi marsikaj. Porzingis je dokazal, da je v končnicah odličen. Nikoli ga ne zgrabi panika. Velikokrat izbere najboljšo možnost v ključnih trenutkih," je bil navdušen trener Jeff Hornacek, ki je po slabem štartu slišal precej kritik. Knicksi so izgubili uvodne tri tekme in takoj so se začele govorice, da bo to še ena izmed sezon za pozabo.

Navijač ga je predlagal za župana New Yorka

Eden izmed navijačev ga je predlagal za novega župana. "Res imajo neverjetne ideje. Nekateri so res domiselni. Vsekakor sem pripravljen za novo službo," se je pošalil Porzingis.

New York nima udarne peterke, tudi klop ni zasedena zvezdniško, a številni igralci so presegli pričakovanja. Tim Hardaway jr., Enes Kanter in Kyle O'Quinn igrajo odlično, v torek je bil nezgrešljiv Doug McDermott (7/8 iz igre, 3/3 za tri).

Zadnji naslov pred 44 leti

Mnogi navijači Knicksov se še niso rodili, ko so v najbolj slavni dvorani na svetu zadnjič osvojili naslov. Leta 1970 in 1973 so Knicksi postali prvaki, MVP finala je bil Willis Reed, rezervist pa Phil Jackson. V finalu so zadnjič igrali leta 1999, ko je bil San Antonio boljši s 4:1 v zmagah.

A. G.