Poškodovani Tevez navijače razjezil z obiskom Disneylanda

Tevezova plača kar 38 milijonov na sezono

16. april 2017 ob 13:53

Šanghaj - MMC RTV SLO/STA

Carlos Tevez, najbolje plačani nogometaš na svetu, je zaradi poškodbe izpustil tekmo kitajskega prvenstva. A poškodbe ni zdravil doma, ampak se je odločil za obisk Disneylanda.

Argentinec, ki je lani prestopil v Šanghaj Shenhua, s svojim ravnanjem uspešno nadaljuje dokazovanje, da največja plača na svetu ni pogoj za največjo prizadevnost, učinkovitost in delovno vnemo. Teveza, ki dobiva kar 38 milijonov evrov na sezono, so navijači opazili, kako se zabava v zabaviščnem parku. S tem ne bi bilo prav nič narobe, če Argentinec istega dne ne bi imel pomembne tekme v kitajski premier ligi, ki jo je izpustil zaradi poškodbe.

Tevez je bil že tarča ostrih kritik, potem ko ni mogel preprečiti izpada svoje ekipe iz azijske lige prvakov. Shenhua je doma izgubil z avstralskim moštvom Brisbane Roar z 0:2. Argentinec je tedaj razočaral, zato je avstralski klub po tekmi na Twitterju sarkastično zapisal: "Carlos who?" (Carlos kdo?)

Za Teveza, ki je bolje plačan kot Cristano Ronaldo pri Real Madridu ali Lionel Messi pri Barceloni, je sledil nov hladen tuš, ko so ga opazili v šanghajskem Disneylandu, namesto na tekmi, ki je bila istega dne. Fotografije, kako se sprehaja po zabavišču, namenjenem zlasti otrokom, so se z neverjetno hitrostjo razširile po spletu. Kitajski blogerji in forumaši pa so s pikrimi in zajedljivimi komentarji zasuli spletne forume.

"Plačujemo mu nekaj deset milijonov, da bi lahko imel turistični ogled Šanghaja," je zapisal eden od ogorčenih navijačev. Drugi pa se je čudil: "Zanima me, ali mu Shenhua plačuje tudi za stroške njegovega pohajkovanja po Disneylandu." V klubu umirjajo navijaške strasti ter branijo svojo naložbo v argentinskega nogometaša: "Zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil na prejšnji tekmi, ni bil pripravljen za tokratno. Na lastno pobudo se je odločil, da bo obiskal Disneyland, in prav nobenega razloga ni, da bi ga kaznovali."

