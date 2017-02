V poskusni seriji Peter Prevc s tretjo oceno

Slovenija ima na srednji napravi že zlato medaljo

25. februar 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 16:05

Lahti - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu nordijcev v Lahtiju se bo ob 16.30 začela tekma skakalcev na srednji napravi, kar bo za slovenske navijače prvi vrhunec Lahtija 2017.

Prenos tekme bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Od Slovencev bodo nastopili bratje Peter, Domen in Cene Prevc ter Jernej Damjan. V poskusni seriji je bil od Slovencev najdaljši Peter Prevc, ki je pristal pri 96,5 m. Imel je tretjo oceno. Boljša sta bila le Andreas Wellinger (98,5 m) in Maciej Kot (97,0 m).

V včerajšnjih kvalifikacijah je imel Peter Prevc četrto daljavo (98,5 metra). "Manjka še kakšna pika na i, da bi bili skoki res perfektni," je komentiral lani najboljši skakalec sezone.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Falunu je na srednji skakalnici slavil Norvežan Rune Velta, ki je že končal kariero, drugi je bil Nemec Severin Freund, ki ga zaradi poškodbe tudi ni v Lahtiju, tretji pa je bil Stefan Kraft.

Slovenija ima že zlato medaljo s srednje skakalnice: leta 2005 je v Oberstdorfu presenetljivo zmagal Rok Benkovič.

T. O.