Pot Dončićevega Reala na beograjski Final 4 vodi prek Aten

Žalgiris, najprijetnejše presenečenje, izziva Olymipacos

17. april 2018 ob 06:29

Atene - MMC RTV SLO

Osem klubov začenja boj za vstopnice na zaključni turnir Evrolige. Za mesto v Beogradu se poteguje tudi Real Madrid s slovenskima reprezentantoma Luko Dončićem in Anthonyjem Randolphom.

V srbsko prestolnico kraljevi klub, ki je z devetimi naslovi rekorder tekmovanja, pelje zmaga nad Panathinaikosom, ki je bil najboljši šestkrat. Zaradi težav s poškodbami bo še toliko večje breme na Dončiću. Prva tekma bo v torek, ko se bosta pomerila še moskovska CSKA in Himki. V sredo se bosta začeli seriji med Fenerbahčejem, ki brani naslov, in Baskonio ter Olympiacosom in Žalgirisom, ki ima tudi nekaj slovenskega pridiha. Namreč zanj igra Beno Udrih, vajeti igre pa ima sicer v rokah Kevin Pangos, ki ima tudi slovenske korenine.

Glavni nosilec igre Reala je 19-letni slovenski as Luka Dončić, ki je bil statistično najučinkovitejši posameznik rednega dela. Lani, ko je bilo jasno, da bo septembra zaigral za reprezentanco, je odkrito govoril o reprezentančni medalji. Nato je v Helsinkih in v Carigradu ob Goranu Dragiću odigral ključno vlogo pri čudežnem pohodu Slovenije na vrh Evrope. Zdaj bi čudežni košarkarski deček rad na tron stare celine še v klubski majici. Lani je razočaran zapuščal Final Four, ki ga je gostil Sinan Erdem, a že štiri mesece kasneje je v isti dvorani proslavljal zlato kolajno.

Letos bo zaključni turnir v Beograjski Areni, ki od oktobra nosi tudi novo ime – Štark Arena. Dončić vedno rad prihaja v srbsko prestolnico, saj je velik navijač Crvene zvezde. Ob Olimpiji njegov najljubši klub je konec marca občutil njegovo moč, ko je bil izvrsten s 24 točkami in indeksom 35, s čimer je znova postal najboljši igralec kroga. Za piko na i je s trojko še odločil tekmo in po srečanju spregovoril za MMC. Dejal je, da bi bil naziv MVP-ja velika nagrada, a glavna želja je ponovna vrnitev v Beograd: "Nagrado, kakršna je MVP sezone, si želi vsak, a zdaj sta res najpomembnejša četrto mesto in potem uvrstitev na Final Four."

Izenačeni izkupiček medsebojnih dvobojev

Enega ciilja, ki so si ga tedaj v španski prestolnici postavili, niso izpolnili, saj so bili po 30. krogih peti in tako ostali brez prednosti domačega igrišča, zato bo uresničiev drugega nekoliko zahtevnejša. Olympiacos, Panathinaikos in Real Madrid so imeli namreč po rednem delu enak izkupiček 19 zmag in 11 porazov, a je bil v krogu najslabši kraljevi klub. V Oaki je Pao novembra slavil z 82:80, je bil pa Real na začetku marca na domačem parketu boljši s kar 92:75. Obe moštvi sta uspešno zaključili redni del. Medtem ko so Madridčani slavili trikrat zapored, pa zmagovita serija Atenčanov traja že pet tekem.

Odkar se igra Evroliga, se bosta giganta prvič srečala v končnici. Sicer sta se od leta 2000 pomerila 18-krat, oba sta slavili po devetkrat, oba po šestkrat v domači dvorani. Real ima drugi najuspešnejši napad v tekmovanju, saj dosega po 86,2 točki na tekmo. Panathinaikos jih daje več kot sedem manj. Imajo pa zeleni zato tretjo najboljšo obrambo, ki dopušča 77,5 točke na tekmo, Realova pa 79,8. Med drugim je veliko orožje Madridčanov met z razdalje, saj v Evroligi tako veliko trojk v povprečju na srečanje še niso zadevali. Dajejo jih skoraj po deset.

Campazzo izgubljen za četrtfinale

Od Dončića, ki je izjemno pomembno vlogo odigral že lani v četrtfinalu, bo v tej seriji zares ogromno odvisno, saj ima Real nekaj težav s poškodbami. Tako ali tako je Luka prevzel mesto prvega moža, potem ko se je huje poškodoval Sergio Llull, lanski MVP rednega dela. Izvrstni španski branilec se počasi vrača, že trenira, a v Atenah še ne bo zaigral. Morda ga v tej seriji vendarle vidimo. Je pa zato zaradi težav s kolenom izgubljeni Argentinec Facundo Campazzo, ki je z Dončićem skrbel za organizacijo Realove igre. Panathinaikosovi glavni orožji sta prav branilca Nick Calathes in Mike James. Pod košem pa drugega slovenskega reprezentanta v Realovem dresu, Randolpha, čaka skupaj z Gustavom Ayonom in Walterjem Tavaresom trd boj z Jamesom Gistom in Chrisom Singletonom.

Zanimiv bo tudi trenerski obračun med starima znancema Xavijem Pasucalom, Kataloncem, ki je dolgo vodil Barcelono, in zdaj uspešno deluje na atenski klopi, ter Pablom Lasom, ki je pred četrtfinalom povedal: "Panathinaikos je ekipa, ki igra v visokem ritmu in z veliko nadzora nad igro. Pod obročem je nevaren Gist. Imajo odlične strelce, kot so Denmon, Rivers in Singleton, ki širijo igro in odpirajo prostor. Prav tako imajo atletsko ekipo, z veliko čvrstimi igralci tako v napadu kot v obrambi, kakršen je recimo Antetokounpo. Imajo popolno ekipo, kar dokazujejo že vso sezono. V grški ligi so še neporaženi. Redni del smo zaključili samozavestno in prišli v odločilne trenutke pravi, se pa zavedamo, da bo serija zelo zahtevna. V končnici so le najboljše ekipe."

Obradović po že deseti naslov

Najboljša ekipa rednega dela, CSKA, bo vozovnico za Beograd iskal proti mestnemu tekmecu Himkiju, na t. i. derbiju Leningradka. Torkov dvoboj bo že 100. medsebojni. Prvič se bosta v končnici Evrolige med sabo pomerili dve ruski ekipi. Rdeča armada je dobila oba medsebojna dvoboja v tej sezoni najmočnejšega evropskega tekmovanja, obakrat pa je bila boljša tudi v VTB ligi. Zmagovita serija sedemkratnih evropskih prvakov nad Himkijem traja že 14 tekem. CSKA ima najboljši napad v Evroligi, saj dosega skoraj 90 točk na tekmo. Na drugi strani je glavno orožje Himkija Aleksej Šved, prvi strelec tekmovanja. V povprečju prispeva po 21,4 točke na tekmo, drugi pa je CSKA-jev Nando de Colo s 17,2.

Četrtfinala ovira za aktualne prvake, košarkarje Fenerbahčeja, ki so prvi naslov v klubski zgodovini osvojili lani pred domačimi gledalci, je Baskonia. Moštvi sta se v Evroligi do zdaj pomerili že 21-krat, a še nikoli v končnici. Baski so uspešnejši s 13 zmagami. Obe medsebojni tekmi je v tej sezoni dobila vrsta Željka Obradovića, ki je najboljša obrambna ekipa v tekmovanju. V povprečju prejema po 75 točk na tekmo. Baskonia ima tretji najuspešnejši napad. Daje po 83 točk na srečanje. Legendarni srbski trener naskakuje že deseti naslov evropskega klubskega prvaka.

Žalgiris izziva Olymipacos

Olympiacos in Žalgiris sta se v Pireju pomerila v zadnjem krogu rednega dela, gostje iz Kaunasa pa so bili po podaljšku boljši s 86:85. Junak zmage je bil Paulius Jankunas, ki je dosegel odločilni koš. Žalgiris je grškega velikana ugnal tudi na domačem parketu. Na obeh medsebojnih tekmah je manjkal Jorgos Printezis, na zadnji pa tudi Kostas Papanikolau. V rednem delu je sicer Olympiacos vknjižil zmago več, prednost domačega terena pa bi bila lahko ključna. Namreč obe dvorani, Miru in prijateljstva ter Žalgirio Arena, ki bo prvič gostila tekmo evorligaške končnice, sta lahko zelo glasni.

Medtem ko ima pri Olympiacosu še vedno vse niti igre v svojih rokah legendarni Vasilis Spanulis, pa je motor Žalgirisa, ki po mnenju številnih igrah najlepšo košarko, Pangos, kanadski košarkar s slovenskimi koreninami. Šarunas Jasikevičius, ki je na klopi zelenega gozda že zdaj pustil izjemen pečat, je vlogo Pangosove menjave namenil Udrihu. "Da nam je uspelo priti sem, je izjemno. Postavili smo si visoke cilje in uspelo nam je. Za nami je uspešna sezona, sicer z veliko vzponi in padci, a smo igrali dobro košarko. Zdaj se začenja zares. Na vsaki tekmi moramo pokazati največ, kar lahko. Pričakujemo izvrstno serijo. Kot ekipa smo verjeli vase in da lahko premagamo vsakogar. Zdaj smo tu in s tako miselnostjo gremo naprej," je za euroleague.net povedal Pangos.

Torek ob 19.00:

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA

Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - REAL MADRID



Sreda ob 19.15:

FENERBAHČE - BASKONIA

Ob 20.15:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS



Igra se na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

Tilen Jamnik

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 25. krog DP: Bešiktaš - Gaziantep 87:80

24. krog DP: Gaziantep - Ušak 68:65 18

6 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri)

0 (0/2 za tri) 2

0 0

0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 28- krog DP: Andorra - Estudiantes 78:65

27. krog DP: Burgos - Andorra 92:86

26. krog DP: Baskonia - Andorra 88:75 26

19

25 11 (4/9 za dve, 0/1 za tri)

5 (0/3 za dve, 1/3 za tri)

18 (5/12 za dve, 1/4 za tri) 6

2

2 4

3

1 Vlatko Čančar, Burgos (ŠPA)

28. krog DP: Betis - Burgos 96:101

27. krog DP: Burgos - Andorra 92:86

26. krog DP: Fuenlabrada - Burgos 69:79 24

20

20 11 (3/4 za dve, 1/2 za tri)

4 (1/3 za dve, 0/2 za tri)

9 (3/4 za dve, 1/5 za tri) 3

1

3 0

0

1 Žiga Dimec, Krka (SLO)

8. krog DP: Primorska - Krka 76:73

7. krog DP za prvaka: Šentjur - Krka 83:89

6. krog DP za prvaka: Krka - Ilirija 100:74

Finale ABA 2: Krka - Primorska 87:73

Polfinale ABA 2: Borac- Krka 82:86 26

22

12

29

17 12 (5/7 za dve)

18 (8/10 za dve)

9 (3/5 za dve)

11 (4/4 za dve)

8 (3/7 za dve) 3

6

6

6

8 1

3

1

0

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA)

1. tekma 1. krog končnice: Philadelphia - Miami 130:103

Miami - Oklahoma City 93:115

New York - Miami 122:98 31

30

24 15 (1/10 za dve, 3/4 za tri)

4 (2/7 za dve, 0/3 za tri)

15 (5/9 za dve, 1/1 za tri) 5

2

3 4

7

2 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

poškodovan Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 28. krog DP: Fuenlabrada - Real 75:90

27. krog DP: Real - Joventut 87:70

30. krog Evroliga: Real - Brose 106:86 26. krog DP: Real - Obradorio 78:65 27

26

21

25

17 (4/6 za dve, 2/5 za tri)

9 (2/3 za dve, 1/7 za tri)

12 (3/5 za dvem 1/6 za tri)

10 (3/5 za dve, 1/2 za tri) 5 8

0

6 5

10

4

7 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 8. krog DP: Primorska - Krka 76:73

7. krog DP za prvaka: Rogaška - Primorska 71:78

6. krog DP za prvaka: Primorska - Šentjur 74:67

Finale ABA 2: Krka - Primorska 87:73 Polfinale ABA 2: Primorska - Vršac 88:64 19

20

18

19

18 10 (1/7 za dve, 2/4 za tri)

3 (1/6 za tri)

9 (2/4 za dve, 1/6 za tri) 14 (1/2 za dve, 4/7 za tri)

17 (1/2 za dve, 4/9 za tri) 1

1

0

1

2 2

2

3

3

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 8. krog DP za prvaka: Ilirija - Olimpija 66:89 7. krog DP za prvaka: Šenčur - Olimpija 65:59

6. krog DP za prvaka: Olimpija - Rogaška 88:81 20

23

36 19 (3/8 za dve, 4/4 za tri)

5 (0/3 za dve, 0/3 za tri)

11 (1/2 za dve, 2/4 za tri) 8

4

6 8

2

8 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 25. krog DP: Istanbul - Banvit 65:72

24. krog DP: Darušafaka - Istanbul 79:77 29

31 6 (2/6 za dve, 0/2 za tri)

10 (2/5 za dve, 1/2 za tri) 6

6 2

8 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) poškodovan Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) 6. krog 2. dela DP: Cluj - Steaua 94:99

5. krog 2. dela DP: Cluj - Sibiu 81:71

4. krog 2. dela DP: Cluj - Oradea 89:74

3. krog 2. dela DP: Pitesti - Cluj 78:74 32

28

26

22 8 (1/5 za dve, 2/5 za tri)

13 (2/4 za dve, 2/8 za tri)

7 (2/4 za dve, 1/3 za tri)

12 (1/2 za dve, 2/5 za tri) 4

1

1

4 1

1

3

3 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 8. krog DP za prvaka: Liga za prvaka: Ilirija - Olimpija 66:89

7. krog DP za prvaka: Šenčur - Olimpija 65:59

6. krog DP za prvaka: Olimpija - Rogaška 88:81 19

19

21 9 (1/1 za dve, 2/5 za tri)

6 (2/2 za dve, 0/3 za tri)

4 (0/1 za dve, 0/4 za tri) 1

3

0 1

0 0 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 8. krog DP za prvaka: Šentjur - Helios 75.74

7. krog DP za prvaka: Ilirija - Helios 66:83

6. krog DP za prvaka: Šenčur - Helios 87:84 25

33

28 8 (1/6 za dve, 1/2 za tri)

22 (6/10 za dve, 1/3 za tri)

14 (577 za dve, 1/3 za tri) 2

4

4 3

4

3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 24. krog DP: Brindisi - Sassari 105:98

25. krog DP: Trentino - Brindisi 85:68 13

25 7 (0/3 za dve, 1/1 za tri)

5 (2/5 za dve, 0/2 za tri) 1

4 0

0 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 28. krog DP: Turow - Zielona Gora 106:104

26. krog DP: Zielona Gora - King 103:100

21. krog DP: Miasto Szkla - Zielona Gora 95:97 27. krog DP: Slam Stal - Zielona Gora 78:70 17

21

11

16 11 (3/4 za dve, 1/2 za tri)

7 (2/3 za dve, 1/3 za tri)

3 (0/1 za dve, 1/3 za tri)

2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 2

2

1

4 0

1

1

1 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 29. krog DP: Brose - Walter Tigers 97:63

30. krog Evroliga: Real - Brose 106:86

28. krog DP: Brose - Bayreuth 88:73 24

23

27 7 (1/1 za dve, 1/4 za tri)

3 (0/3 za dve, 1/4 za tri)

6 (2/2 za tri) 0

0

1 2

5

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) kaznovan Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 4. tekma finala ABA: Budućnost - Crvena zvezda 77:73

3. tekma finala ABA: Budućnost - Crvena zvezda 78:77

2. tekma finala ABA: Crvena zvezda - Budućnost 69:59

1. tekma finala ABA: Crvena zvezda - Budućnost 76:80

30. krog Evroliga: CSKA - Crvena zvezda 92:81 30

23

23

19

23 12 (6/8 za dve)

18 (9/11 za dve)

15 (3/5 za dve, 0/1 za tri)

14 (4/6 za dve)

8 (3/5 za dve) 10

4

10

2

3 2

3

1

1

1 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 27. krog DP: Strasbourg - Levallois 95:80

26. krog DP: Levallois - Hyeres-Toulon 93:75 17

26 6 (1/1 za dve, 1/4 za tri)

15 (3/3 za dve, 1/6b za tri) 3

3 0

10 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 28. krog DP: Fuenlabrada - Real 75:90

27. krog DP: Real - Joventut 87:70

30. krog Evroliga: Real - Brose 106:86

26. krog DP: Real - Obradorio 78:65 20

21

23

14 16 (4/6 za dve, 2/2 za tri)

11 (3/7 za dve, 1/4 za tri)

23 (4/6 za dve, 4/4 za tri) 6 (2/4 za dve, 0/1 za tri) 6

4

5

4 0

0

4

0 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 8. krog DP: Primorska - Krka 76:73

7. krog DP za prvaka: Rogaška - Primorska 71:78

6. krog DP za prvaka: Primorska - Šentjur 74:67

Finale ABA 2: Krka - Primorska 87:73

Polfinale ABA 2: Primorska - Vršac 88:64 18

19

23

25

25 9 (4/7 za dve, 0/3 za tri)

10 (2/3 za dve, 2/6 za tri)

15 (2/3 za dve, 3/6 za tri)

10 (3/6 za dve, 1/5 za tri)

15 (3/5 za dve, 3/10 za tri) 0

1

0

2

4 2

4

1

5

4 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 28. krog DP: Fuenlabrada - Real 75:90

27. krog DP: Murcia - Fuenlabrada 82:62

26. krog DP: Fuenlabrada - Burgos 69:79 9

22

7 5 (1/1 za dve, 0/2 za tri)

12 (1/4 za dve, 3/5 za tri)

1 0

1

1 0

1

1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

8. krog DP za prvaka: Ilirija - Olimpija 66:89 37 10 (2/5 za dve, 2/6 za tri) 4 5 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

27. krog DP: Žalgiris - Neptunas 94:47

26. krog DP: Dzukija - Žalgiris 60:82

30. krog Evroliga: Olympiacos - Žalgiris 85:86

25. krog DP: Šiauliai - Žalgiris 93:90 23

18

26

16 15 (2/4 za dve, 3/4 za tri)

11 (5/6 za dve, 0/1 za tri)

6 (3/7 za dve)

4 (1/3 za dve) 5

2

2

0 6

5

8

2 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 25. krog DP: Istanbul - Banvit 65:72

2. tekma četrtfinala LP: Monaco - Banvit 74:75

24. krog DP: Banvit - Sakarya 75:66 14

24

32 0 (0/4 za dve)

5 (2/4 za dve)

9 (3/4 za dve) 6 5

3 1

0

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 26. krog DP: Torino - Virtus Bologna 65:67

25. krog DP: Milano - Torino 90:78 37

37 13 (2/3 za dve, 2/10 za tri)

11 (0/5 za dve, 3/3 za tri) 5

2 2

4 Saša Zagorac, Krka (SLO) 8. krog DP: Primorska - Krka 76:73

7. krog DP za prvaka: Šentjur - Krka 83:89

6. krog DP za prvaka: Krka - Ilirija 100:74 8

15

23 6 (1/1 za dve, 1/3 za tri)

4 (2/4 za dve, 0/2 za tri)

17 (3/7 za dve, 2/3 za tri) 7

7

8 1

0

3

