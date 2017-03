Povprečje pripadlo Planici, ekstremne daljave pa Vikersundu

427. del rubrike Športni SOS

26. marec 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Planica že nekaj let ni več prizorišče svetovnega rekorda v smučarskih poletih, se pa lahko še vedno pohvali kot letalnica, kjer se v povprečju leti najdlje.

Po koncu svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih na portalu Športni SOS še vedno odgovarjamo na vaša vprašanja o smučarskih skokih.

931. Že lani ste delali primerjavo poletov v Vikersundu in Planici. Kakšna so razmerja letos?

Klemen H.

Razmerja med največjima letalnicama na svetu so bila letos enaka kot lani. Na obeh prizoriščih se je v primerjavi z letom 2016 letelo dlje. Planica je postregla s povprečno daljšimi poleti, a tiste najbolj ekstremne daljave (denimo več kot 240 metrov) so bile spet dosežene v Vikersundu.

Statistika Oberst. Vikersund Planica 240+ 0,0 15,3 9,8 230+ 3,3 33,1 23,5 220+ 18,9 50,8 60,1 210+ 51,1 64,5 85,6 200+ 67,8 72,6 93,5 Povprečje 205,7 210,7 221,4



Opomba: Upoštevani so bili vsi poleti skakalcev, ki so se uvrstili v finale. V Oberstdorfu je tako v poštev prišlo 90 poletov, v Vikersundu 124, v Planici pa 153. V tabeli so navedeni odstotki poletov v posamezni kategoriji. Planica je tako videla 15 poletov, dolgih vsaj 240 metrov (vrstica 240+), kar znaša 9,8 odstotka vseh analiziranih poletov. V zadnji vrstici je povprečna daljava vseh poletov.

V Planici so bili tako v povprečju najdaljši poleti, skoraj vsi so dosegli mejo 200 metrov, a največ najdaljših so videli gledalci v Vikersundu.

Slavko Jerič