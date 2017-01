Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Nick Kyrgios se je vrnil na teniška igrišča po odsluženi kazni zaradi neprimernega obnašanja. Foto: EPA Španija je zmagala z 2:1. Foto: EPA Američani so uvodni dvoboj dobili s 3:0. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Povratnik Kyrgios in Gavrilova v Perthu razočarala Avstralce

V uvodnem obračunu ZDA premagale Češko

1. januar 2017 ob 09:59,

zadnji poseg: 1. januar 2017 ob 16:17

Perth - MMC RTV SLO/STA

V Perthu se je začel Hopmanov pokal, branilci naslova Avstralci pa so morali priznati premoč Španiji, ki je bila boljša z 2:1.

Dvoboj v predtekmovalni skupini B se je začel po notah gostiteljev.

Za veselje v asvtralskem taboru je poskrbel 13. igralec sveta Nick Kyrgios, ki se je uspešno vrnil na teniška igrišča - to je bil zanj prvi dvoboj po odsluženi kazni zaradi neprimernega obnašanja. Avstralijo je povedel v vodstvo po zmagi nad Felicianom Lopezom s 6:3 in 6:4.

A gledalci, zbralo se jih je 12.000, so se le kratko veselili, saj so v nadaljevanju začeli zapuščati prizorišče. V nadaljevanju je namreč najprej 24-letna Lara Arruabarrena premagala lanskoletno zmagovalko Dario Gavrilovo s 7:5 in 6:1 ter nato skupaj s 35-letnim Lopezom ugnala še v igri parov Gavrilovo in Kyrgiosa s 4:0 in 4:2.

ZDA gladko premagale Češko

V uvodnem obračunu so ZDA gladko ugnale Češko s 3:0. Coco Vandeweghe je najprej porazila Lucie Hradecko s 6:4 in 6:2, nato je bil Jack Sock, ki je v Riu de Janeiru postal prvi tenisač z dvema medaljama in istih olimpijskih igrah, po nepričakovano trdem boju boljši od neizkušenega Adama Pavlašeka s 7:5, 3:6 in 6:3.

V ponedeljek se bo turnir začel še v skupini A, para sta Francija - Nemčija in Švica - Velika Britanija.

Skupina B:

ČEŠKA - ZDA 0:3

Hradecka - Vandeweghe

4:6, 2:6

Pavlašek - Sock

5:7, 6:3, 3:6

Pavlašek/Hradecka - Vandeweghe/Sock

4:2, 2:4, 1:4

AVSTRALIJA - ŠPANIJA 1:2

Gavrilova - Arruabarrena 5:7, 1:6



Kyrgios - F. Lopez 6:3, 6:4

Gavrilova/Kyrgios - Arruabarrena/Lopez

0:4, 2:4

Skupina A, ponedeljek:

FRANCIJA - NEMČIJA

Mladenovic - Petković

Gasquet - A. Zverev

ŠVICA - VELIKA BRITANIJA

Bencic - Watson

Evans - Federer

S. J., D. S.