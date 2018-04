"Pozdravljeni, Rimljani, 100.000 gladiatorjev vas čaka na Camp Nouu"

Nogometni spektakel na Otoku: Manchester City proti Liverpoolu

3. april 2018 ob 21:38

Barcelona,Liverpool - MMC RTV SLO

"Pozdravljeni, Rimljani, 100.000 gladiatorjev vas čaka," je Barcelona napovedala četrtfinalni obračun proti Romi, za katerega je pripravljen tudi Lionel Messi.

Argentinski virtuoz je v videu, ki ga je objavila Barcelona na svojem Youtubu, imenovan kot njihov cesar, Andres Iniesta je Michelangelo, Romo pa nestrpno pričakujejo v svojem koloseju, Camp Nouu.

In v "koloseju" bo tudi Messi, ki je zaradi težav s poškodbo manjkal na prijateljskih tekmah argentinske izbrane vrste; na tej so gavči med drugim doživeli boleč poraz proti Španiji (6:1). A Messi se je v zadnjem krogu La Lige vrnil na zelenico - in to na kakšen način! V igro je vstopil v drugem polčasu, ko je Barcelona izgubljala proti Sevilli z 2:0 in je bila na pragu prvega poraza v La Ligi. Ko je Messi stopil na zelenico, se je igra Barcelone takoj spremenila, enkrat je tudi zadel, in blaugrana je izvlekla remi (2:2).

Trener Ernesto Valverde pravi, da Messi tekme proti Sevilli ni začel zaradi previdnosti: "Mislimo, da bo pripravljen v sredo, toda počakajamo, kako se bo počutil po večernem treningu." Valverde je dodal: "Seveda, on je zelo pomemben igralec, on naredi razliko vedno, ko se dotakne žoge." Z Messijem na zelenici so veliko mirnejši tudi njegovi soigralci, kot je na novinarski konferenci izpostavil Jordi Alba: "Iz nas naredi boljše igralce. Veliko boljši smo z njim kot brez njega." Dodal je: "Zavedamo se, da smo odlična ekipa, in če bomo igrali na pravi ravni, imamo veliko možnosti, da premagamo kogar koli, toda Roma je očitno zelo dobra ekipa. Bili so vodilna ekipa v svoji skupini, bili so pred Chelseajem in Atleticom Madridom, tako da ljudje si mislijo, da je Barca favorit, a v resnici ni tako."

Tudi Valverde se otepa vloge favoritov: "Imeli bomo veliko težav, da gremo v naslednji krog. To je atraktivna tekma, tako kot vse ostale četrtfinalne tekme. Z upanjem pričakujemo tekmo, saj želimo naprej, 50-50 je, preden se tekma začne. Želimo priti v polfinale, kar želijo tudi oni."

Roma se kljub vsemu ne boji Messija. "Ne le jaz, vsi vemo, da je najboljši igralec na svetu, vsi ga poznajo, vemo in vidimo, kaj počne na vsaki tekmi, ampak ne moremo misliti le nanj, moramo se osredotočiti na celotno Barco, ki jo zelo spoštujemo," je povedal Federico Fazio, nogometaš Rome. Trener Rome Eusebio Di Francesco je povedal, da morajo biti zedinjeni kot ekipa: "Jutri se moramo bolj kot kadar koli držati skupaj kot ekipa. Prišli smo z željo, da naredimo nekaj izjemnega, vendar enako z velikim spoštovanjem za naše nasprotnike. Želimo še naprej sanjati."

Ekipi sta se zadnjič srečali v skupinskem delu Lige prvakov novembra 2015, slavila je Barcelona s 6:1.

Otoški nogometni spektakel

Drugi četrtfinale sestavljata ekipi z Otoka, Manchester City in Liverpool. Gre za dve najbolj razpoloženi ekipi v napadu v letošnji Premier Ligi (City je mrežo nasprotnikov zatresel 88-krat, Liverpool pa 75-krat). V Uefinih tekmovanjih se ekipi še nista srečali.

Prva tekma četrtfinala bo na Anfieldu. Ravno tam, kjer je City januarja doživel prvi in edini poraz v angleškem prvenstvu. Zadal jim ga je prav Liverpool. Ta je bil na sijajnem derbiju boljši s 4:3.

Trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiolo skrbi ognjena forma nasprotnikov, ki imajo v svojih vrstah odličnega Mohameda Salaha, zatrdil pa je, da ne bo spreminjal napadalnega pristopa. Dodal je, da jim igra Liverpoola ne ustreza najbolj: "Hitri so, dobri so, odlična ekipa so. Ampak to je četrtfinale Lige prvakov in na tej ravni ne pričakujemo, da bo kar koli lahko. Vsi govorijo o tem, kako močen tekmec bo Liverpool, ampak enako bi bilo proti Barceloni, Bayernu, Sevilli. V četrtfinalu te čakajo najboljše ekipe sveta. Način, kako igramo, Liverpoolu ustreza, skušali bomo najti način, da jih zaustavimo, ampak čutim, da je najboljši način, da pridemo do zmage, ta, da igramo kot ekipa tako kot celotno sezono," je pred tekmo povedal Guardiola.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp ne bo uporabil januarskega rezultata kot motivacijo za svoje igralce: "To je tekma proti eni najboljših ekip v Evropi, če ne celo najboljši v tem trenutku. Lepo je biti iskren, nismo naključno v četrtfinalu, tega smo si zagotovili. Tukaj smo in ja, City smo premagali tukaj pred nekaj tedni, meseci, vendar smo pred tekmo vedeli, da je to mogoče, res pa je, da je neverjetno težko priti do zmage."

LIGA PRVAKOV

ČETRTFINALE, prvi tekmi



Sreda ob 20.45:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

Verjetni postavi:



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.



Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Kompany, Laporte, De Bruyne, Fernandinho, D Silva, Sterling, Jesus, Sane.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

BARCELONA - ROMA



Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta, Suarez, Messi.

Roma: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, El Shaarawy, Džeko, Perotti.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)



Povratni tekmi bosta 10. aprila.

D. S.