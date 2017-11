Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 25 glasov Ocenite to novico! Rudi Požeg Vancaš je v Celju zadel za 1:0. Foto: www.alesfevzer.com Marcos Tavares je v 95. minuti z 11-metrovke postavil končni izid in na vrhu večne lestvice strelcev slovenskega prvenstva ujel Štefana Škaperja. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo VIDEO Milanič: Manjkal nam je g... VIDEO Zadetki s tekem v Novi Go... Dodaj v

Požeg Vancaš in Šauperl zadala Mariboru prvi poraz

Gorica proti Ankaranu zapravila vodstvo z 2:0 in osvojila le točko

25. november 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 22:51

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so na osrednji tekmi 17. kroga državnega prvenstva, štajerskem derbiju v Celju, doživeli prvi poraz v letošnji sezoni. Gostitelji so jih premagali z 2:1.

V prvem polčasu so bili na razmočeni zelenici nekoliko nevarnejši gostje, najlepšo priložnost so si priigrali že v 5. minuti, ko je Jasmin Mešanović z glavo stresel prečko.

Na začetku drugega polčasa, v 47. minuti, pa je za vodstvo Celja poskrbel Rudi Požeg Vancaš. Ob neodločni gostujoči obrambi je žoga do njega prišla z desne strani, z močnim strelom z levico pa je zadel z roba kazenskega prostora.

V nadaljevanju se je z nekaj lepimi posredovanji izkazal vratar domačih Metod Jurhar, najbolj v 87. minuti, ko je žoga spremenila smer, nato pa je tekmo v 90. minuti odločil rezervist Bian Paul Šauperl, ki je povišal na 2:0. 22-letni Šauperl je bil vzgojen v Ljudskem vrtu, potem se je kalil v Veržeju, pred to sezono pa je prišel v Celje.

V sodnikovem podaljšku je po prekršku Dejana Kelharja nad Jasminom Mešanovićem končni izid z 11-metrovke postavil Marcos Tavares (tako kot Gregor Bajde in Damjan Bohar je vstopil šele v drugem polčasu) in se s 130. golom v slovenskem prvenstvu na večni lestvici strelcev izenačil s Štefanom Škaperjem.

Celjani so v Prvi ligi TS zmagali četrtič zapored in se prebili na peto mesto. Celje in Maribor sta v prvoligaški konkurenci sicer odigrala že 89. tekmo, vijoličasti imajo kar 30 zmag več od Celjanov.



Alvir odločil v Kranju

Prvi sobotni dvoboj sta odigrali ekipi Triglava in Domžal. Gostje so zmagali z 0:1, zadel je Marko Alvir. Akcijo je začel Andraž Kirm na levi strani, po podaji Jureta Balkovca pa je Alvir v 74. minuti matiral 17-letnega Luko Čadeža, ki je branil namesto kaznovanega Elvisa Džafića.

Triglav je bil od 33. minute z igralcem manj, saj je bil (verjetno prestrogo) izključen Alen Krcić, ki naj bi namerno udaril Balkovca. Domžale so imele premoč (v strelih je bilo 5:0), a tudi Triglav je zapretil, najbolj izrazito po uri igre, ko sta ljubljanska nogometaša Luka Majcen in Matej Podlogar izpeljala lepo akcijo, vendar Podlogar ni zadel.

Ankaran do remija z igralcem manj

Gorica in Ankaran Hrvatini sta se razšla z 2:2. Gorica je v 61. minuti povedla z 2:0, a na koncu osvojila le točko.

Za gostitelje, ki so bili v prvem polčasu boljši tekmec, je v 54. minuti prvi zadel Kyrian Nwabueze. Uspešen je bil z glavo po podaji Matije Škarabota z leve strani. Sedem minut pozneje je Rifet Kapić po dvojni podaji z Amarachijem Osujijem prišel pred vrata gostov in povišal na 2:0, zanj je bil to sedmi zadetek v sezoni.

Ankaran je že v sodnikovem dodatku prvega polčasa zapretil, ko je Johan Chinwendu Nkama zadel vratnico, gostje pa so se zadetka veselili v 71. minuti, ko je iz bližine nekoliko srečno mrežo zatresel Tim Vodeb. Podajalec Bradley Meledje se je v 82. minuti na podoben način še sam vpisal med strelce in poskrbel za peti remi Ankarančanov v tej sezoni. Ti so drugi gol dosegli celo z igralcem manj, saj je bil malo prej zaradi drugega rumenega kartona po igranju z roko izključen Nkama.

Olimpija, ki za vodilnim Mariborom zaostaja za tri točke, bo v nedeljo gostila Krško.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog

TRIGLAV - DOMŽALE 0:1 (0:0)

150; Alvir 74.

RK : Krcić 33./Triglav

Triglav: Čadež, Šmit , Bojić, Dav. Zec , Kuhar, Dar. Zec ( 35./Majcen ), Krcić , Robnik ( 55./Gvardjančič), Udovič , Poplatnik, Podlogar ( 80./Bukara).

Domžale: Mulalić, Balkovec , Melnjak, Dobrovoljc, Širok , Husmani, Hodžić ( 46./Alvir ), Franjić ( 61./Kirm), Vetrih, Ibraimi ( 75./Hebaj), Bizjak.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



GORICA - ANKARAN HRVATINI 2:2 (0:0)

350; Nwabueze 54., Kapić 61.; Vodeb 71., Meledje 82.

RK : Nkama 79./Ankaran



Gorica: Sorčan, Škarabot, Celcer, Kavčič, Gregorič, Marinič ( 87./Filipović), Humar, Nagode ( 72./Džuzdanović), Kapić, Osuji, Nwabueze .

Ankaran Hrvatini: Bužan, Matošević ( 69./Smiljanić), Pahor , Badžim, Karamatić, Mate, Nkama , Delgado , Burkić , Cerovec ( 64./Vodeb), Meledje.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)



CELJE - MARIBOR 2:1 (0:0)

2.100; Požeg Vancaš 47., Šauperl 90.; Tavares 95./11-m

Celje: Jurhar , Brecl, Džinić , Kelhar, Travner, Vidmajer, Šušnjara ( 83./Šauperl), Žinko, Požeg Vancaš, Dangubić, Lupeta.

Maribor: Handanović, Milec, Šuler, Billong, Viler, Vrhovec , Pihler ( 61./Bajde), Hotić ( 78./Bohar), Vršič, Ahmedi ( 57./Tavares), Mešanović.

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - KRŠKO



Ob 18.45:

ALUMINIJ - RUDAR

Lestvica:

MARIBOR 17 12 4 1 30:10 40 OLIMPIJA 16 11 4 1 29:7 37 DOMŽALE 17 8 4 5 32:16 28 RUDAR 16 8 2 6 20:15 26 CELJE 17 6 6 5 21:21 24 GORICA 17 7 2 8 20:24 23 ALUMINIJ 16 4 4 8 19:25 16 KRŠKO 16 4 4 8 21:32 16 TRIGLAV 17 2 5 10 14:31 11 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

T. O., M. R.