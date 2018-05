Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marc Andre Fleury je spet ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters Dodaj v

Pravljica Vegasa se nadaljuje

Tampa dobila štiri tekme zapored

7. maj 2018 ob 08:35

New York - MMC RTV SLO

V Ligi NHL smo dobili prva konferenčna finalista. To sta Tampa Bay na Vzhodu in Vegas na Zahodu, ki sta bila boljša od Bostona oziroma San Joseja.

Strele s Floride so na peti tekmi premagale Boston s 3:1 in bodo v konferenčnem finalu zaigrale tretjič v zadnjih štirih letih. Bruinsi so z zadetkom Davida Krejčija dobili prvo tretjino, za preobrat pa sta v drugem delu poskrbela Brayden Point in J. T. Miller. Končni izid je minuto in pol pred koncem postavil Anton Stralman.

"Zdaj lahko povem, da je Boston za nas v rednem delu postavil letvico, kje moramo biti v končnici. Na prvih dveh tekmah v rednem delu so nas povsem nadigrali in vedeli smo, da moramo biti tako dobri kot oni, če želimo, kaj narediti. Na zadnji tekmi smo jih premagali s 4:0 in to nam je dalo samozavest, ki smo jo prenesli v končnico," je povedal trener Tampe Jon Cooper.

Andrej Vasilevski je zaustavil 27 strelov, 14 v zadnji tretjini. Strele so izgubile uvodno tekmo na domačem ledu, nato pa dobile naslednje štiri.

Pohod nadaljuje tudi novinec v najmočnejši hokejski ligi na svetu Vegas, ki je po metli proti Los Angelesu suvereno opravil še s San Josejem. Zlati Vitezi so šesto tekmo dobili s 3:0 z zadetki Jonathana Marchessaulta, Nata Schmidta in Codyja Eakina. Spet je blestel Marc Andre Fleury, ki je ostal nepremagan četrtič na desetih tekmah končnice. Zaustavil je 28 strelov. Na drugi strani je Martin Jones zbral 30 obramb.

Vzhodna konferenca, polfinale:

TAMPA BAY - Boston (4:1)

3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Point 31., Miller 34., Stralman 59.; Krejči 20.

Obrambe: Vasilevski 27; Rask 19.



Ponedeljek:

PITTSBURGH - WASHINGTON (2:3)

Zahodna konferenca, polfinale:

San Jose - VEGAS (2:4)

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Marchessault 27., Schmidt 36., Eakin 59.

Obrambe: Jones 30; Fleury 28.



Ponedeljek:

WINNIPEG - NASHVILLE 3:2

