Pravljični konec lepotice prvenstva, zdaj pa po medaljo

Rekordni učinek Luke Dončića

13. september 2017 ob 10:09

Carigrad - MMC RTV SLO

Zmagoviti krik Luke Dončića po odločilnem prodoru in košu Gorana Dragića verjetno najbolj pooseblja junaški značaj slovenske reprezentance, ki ne samo, da se je uvrstila v polfinale, ampak je navdušila košarkarsko Evropo.

To je bila lepotica prvenstva, obračun, ki je imel vse primesi vrhunske drame. Padalo je z vseh strani. 200 doseženih točk v dvoboju na izpadanje je nekaj, kar še ni bilo videno v tem tisočletju na evropskih parketih. Čeprav so fantje obeh moštev krvaveli v obrambi, napadalne silovitosti ni bilo mogoče ustaviti. Preobrati, akcije za televizijske špice, napetosti na parketu, ki so na koncu poskrbele za dve izključitvi, navdušujoče poteze zvezdnikov obeh ekip ... Ni čudno, da se je kilotonska carigrajska energija prenesla v Slovenijo, ki je sinoči doživljala kolektivno ekstazo.



Kapetan na misiji

Goran Dragić je še enkrat dokazal, da je košarkar na misiji. "Samo medalja me zanima," je pred prvenstvom govoril Gogi. 26 točk, osem podaj in šest skokov so bile njegove številke proti Latvijcem, a statistika ne razkriva njegove vloge, ko je v ključnih trenutkih kapetansko vodil svojo ekipo na parketu in zunaj njega. Niti šest izgubljenih žog ni skazilo njegove junaške predstave, ki je bila začinjena s številnimi napadi (in udarci) na gonilo slovenske ekipe. Z njim na parketu je bila Slovenija od Latvije boljša za 21 točk. Dragić je imel prepričljivo najboljši +/- med vsemi slovenskimi igralci.

Rekordni učinek 18-letnika

Če se je odlična igra Dragića še pričakovala, je svoj razkošni talent milijonskemu evropskemu avditoriju pokazal Luka Dončić. Najstnik je na najpomembnejši tekmi življenja s 27 točkami dosegel rekord kariere, njegovi dve trojki sredi zadnje četrtine, še posebej tista z osmih metrov ob izteku napada, pa sta poskrbeli za navijaško blaznost. 12 točk je vknjižil v zadnji četrtini, vključno z zadetimi vsemi štirimi prostimi meti v samem zaključku. To je bila najučinkovitejša predstava 18-letnika na evropskih prvenstvih od leta 1981, odkar beležijo statistiko. Upoštevajoč še 19-letnike, je bil na tekmi evropskega prvenstva učinkovitejši le znameniti Arvidas Sabonis, ki je leta 1983 na tekmi za tretje mesto proti Nizozemski dosegel 28 točk.

Vzporednice z Draženom Petrovićem

Pedantni statistiki so hitro potegnili vzporednice z Draženom Petrovićem, enim najboljšim košarkarjev v evropski zgodovini. Petrović je bil na svojem debitantskem evropskem prvenstvu leta 1983 mesec dni starejši od Dončića, imel pa je povprečje 13,4 točke na tekmo. Dončić je na tem prvenstvu v povprečju dosegal 15,7 točke, 7,7 skoka in 3,1 podaje na tekmo. 10+ točk, 7+ skokov in 3+ podaje na tekmo ima na tem prvenstvu le še Pau Gasol. Tudi tu ne gre samo za številke. Mladostna energija, ki jo kaže Luka, je okužila vse, tudi njegovega cimra Dragića: ""Luka je po mojem mnenju najboljši evropski igralec med osemnajstim in petindvajsetim letom. Vsako tekmo igra z neverjetno mirnostjo in preudarnostjo. Žoga je pod njegovim vodstvom vedno pod nadzorom. On je zvezda, toda še vedno je otrok. Kot njegov sostanovalec v sobi lahko povem, da še vedno gleda risanke in Prijatelje. Srečni smo, da je z nami."

Sestavili junaški mozaik

Dragić in Dončić sta skupaj dosegla več kot polovico slovenskih točk, toda mala junaška dela, ki so na koncu sestavila zmagovalni mozaik, so prihajala z vseh strani. Štiri blokade Gašperja Vidmarja so dvigovale gledalce na noge. Slovenski center je poleg vloge svetilnika v obrambi nekajkrat navdušil tudi v napadu in slovenski izkupiček oplemenitil z devetimi točkami. Praktično brezhiben je bil Klemen Prepelič, ki je 12 od svojih 17 točk dosegel s 100-odstotnimi prostimi meti. Navduševal je Anthony Randolph, ki je kar naenkrat postal najboljši slovenski uvoz. Njegov učinek je bil 16 točk (trojke 3/5) in 9 skokov. V zaključku je dva ključna skoka prispeval Edo Murić, izjemen je bil tudi Vlatko Čančar, ki je bil po Dragiću in Vidmarju tretji v slovenski reprezentanci v rubriki +/-. Z njim na parketu je bila Slovenija boljša od Latvije za 14 točk.

Kokoškov na slovenski klopi še brez poraza

In ne nazadnje. Arhitekt vsega je selektor Igor Kokoškov, ki v dveh letih na slovenski klopi še ni izgubil uradne tekme. Medtem ko je v igralcih vrelo, je srbski strokovnjak vlekel šahovske poteze in z mirnostjo, netipično za košarkarske trenerje, vnašal samozavest svojim varovancem. Morda je prav to manjkalo slovenski vrsti v preteklosti.

"Tisto, ko si ne želiš, da se taka tekma kadar koli konča," je na Twitterju zapisal eden izmed hrvaških novinarjev.

Slovenija gre po medaljo. Prinese jo že ena zmaga na preostalih dveh tekmah. Prva ovira je branilka naslova Španija, ki je na stavnicah v vlogi favorita. Kvota na njeno zmago je 1,25, na slovensko pa 4. Začetek v četrtek ob 20.30.

Robert Kaurin