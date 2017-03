Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je v slalomskem seštevku na 12. mestu. Foto: Reuters Sorodne novice Shiffrinova do 30. zmage v karieri, Drevova najbolje letos Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred finalom v Aspnu le še ženski slalom

Prva vožnja ob 19.00, druga ob 22.00

11. marec 2017 ob 13:18

Squaw Valley - MMC RTV SLO

Pred selitvijo na finalno prizorišče v Aspen se bodo alpske smučarke v Squaw Valleyju pomerile še v slalomu. Nastopile bodo Ana Bucik (15), Maruša Ferk (28), Ilka Štuhec (31) in Katarina Lavtar (53).

Prva vožnja se bo začela ob 19.00, finale pa ob 22.00. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prva favoritinja je petkova zmagovalka veleslaloma Mikaela Shiffrin, ki si lahko še pred finalom zagotovi mali kristalni slalomski globus. Američanka ima pred drugouvrščeno Veroniko Velez Zuzulovo 145 točk prednosti. Najboljša Slovenka je Ana Bucik, ki je zbrala 139 točk in je na 12. mestu.

Moških tekem ta konec tedna ni. Finale svetovnega pokala v Aspnu bo potekal od srede do nedelje.

Štartna lista: 1 F. HANSDOTTER ŠVE 2 W. HOLDENER ŠVI 3 S. STRACHOVA ČEŠ 4 N. LÖSETH NOR 5 P. VLHOVA SLK 6 V. VELEZ ZUZULOVA SLK 7 M. SHIFFRIN ZDA 8 B. SCHILD AVT 9 M. GISIN ŠVI 10 E. WIKSTRÖM ŠVE 11 R. STIEGLERL ZDA 12 M. KIRCHGASSER AVT 13 K. TRUPPE AVT 14 M. SKJÖLD NOR 15 A. BUCIK SLO 28 M. FERK SLO 31 I. ŠTUHEC SLO 53 K. LAVTAR SLO Slalom (8/10): 1. M. SHIFFRIN ZDA 660 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 3. W. HOLDENER ŠVI 415 4. F. HANSDOTTER ŠVE 372 5. N. LOESETH NOR 362 6. P. VLHOVA SLK 311 7. S. STRACHOVA ČEŠ 282 8. B. SCHILD AVT 231 9. C. COSTAZZA ITA 161 10. K. TRUPPE AVT 143 12. A. BUCIK SLO 139 ... 27. M. FERK SLO 43 33. I. ŠTUHEC SLO 26 55. M. HROVAT SLO 3

Skupni vrstni red (32/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.423 2. I. ŠTUHEC SLO 1.145 3. S. GOGGIA ITA 1.057 4. L. GUT ŠVI 1.023 5. T. WORLEY FRA 796 6. F. BRIGNONE ITA 735 7. T. WEIRATHER LIE 681 8. W. HOLDENER ŠVI 652 9. V. REBENSBURG NEM 537 10. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 ... 34. A. DREV SLO 223 48. A. BUCIK SLO 147 57. M. FERK SLO 115 78. T. ROBNIK SLO 51 98. M. HROVAT SLO 19 132. K. LAVTAR SLO 2

R. K.