Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bojan Bogdanović je imel na prvih dveh tekmah povprečje 22 točk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred Hrvati črnogorski izziv

Danes tekme v skupinah C in D

4. september 2017 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sosedski obračun med Hrvaško in Črno Goro ter dvoboj med gostiteljico Turčijo in Srbijo bosta v ospredju zanimanja današnjega sporeda na evropskem košarkarskem prvenstvu.

Hrvati bodo po zmagah nad Madžari in Romuni tokrat na prvi resnejši preizkušnji. Črnogorci imajo solidno ekipo, v kateri sta tudi naturalizirani MVP zaključnega turnirja Evrolige Tyrese Rice in center Orlando Magicov Nikola Vučević. Oba sta sicer lažje poškodovana, tako da je njun nastop danes vprašljiv. "Upam, da bom imel vsaj enega na razpolago, morda tudi oba," pravi izkušeni selektor Bogdan Tanjević. Ob tem že pogleduje proti zadnjima tekmama s Češko in Romunijo, ki bosta odločali o napredovanju.

Hrvaška na prvih dveh tekmah ni navdušila, kar priznava tudi selektor Aca Petrović: "Nismo pustili najboljšega vtisa, toda štejejo le točke. Ne vem, zakaj bi bili nervozni. Nismo reprezentanca, ki zmaguje za 30, 40 točk. Morda bi lahko le bolj spočili nosilce igre." Tako Bojan Bogdanović kot Dario Šarič sta na prvih dveh tekmah na parketu prebila več kot 30 minut. Tekma v Cluju se bo začela ob 16.45.

Zvečer se bosta v Carigradu pomerili Turčija in Srbija. Obe reprezentanci sta doživeli poraza proti Rusiji, ki vodi v skupini D.

Slovenija bo spet igrala v torek, ko se bo ob 12.45 pomerila z najslabšo ekipo v skupini A Islandijo. Tudi derbi zadnjega kroga proti Franciji bo v sredo prva tekma dneva.

DANAŠNJI SPORED, 3. krog



Skupina C



Ob 14.00:

MADŽARSKA - ČEŠKA

Ob 16.45:

ČRNA GORA - HRVAŠKA

Ob 19.30:

ŠPANIJA - ROMUNIJA



Skupina D



Ob 13.15:

LATVIJA - VELIKA BRITANIJA

Ob 16.00:

BELGIJA - RUSIJA

Ob 20.00:

SRBIJA - TURČIJA

R. K.