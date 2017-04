Gorenje pred očmi Babića slavilo v Kopru

Celjani brez težav opravili s Krko

8. april 2017 ob 21:42

Koper - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Gorenja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva (Liga za prvaka) s 26:20 zmagali v Kopru, katerega odpor je bil zlomljen v končnici.

Goste je s tribun dvorane Bonifika spremljal njihov trener v prihodnji sezoni Željko Babić. Koprčani so povedli s 6:3, a so jih Velenjčani hitro ujeli, nato pa tudi sami povedli s +2. Polčas se je končal z 12:12.

V 40. minuti so gosti po dveh golih Nika Medveda povedli s 17:15. Koper je v 50. minuti izenačil na 19:19. V 52. minuti je ekipa gostujočega trenerja Boruta Plaskana ostala brez Matjaža Brumna, ki si je poškodoval levo koleno. Njegovi soigralci so nato zadeli štirikrat zaporedoma in v 56. minuti vodili s +4, kar je bilo dovolj za zmago.

Medved je bil s sedmimi zadetki najučinkovitejši pri gostih, medtem ko sta za domače Aleks Vlah in Žiga Smolnik zadela po petkrat.

Stoodstotni izkupiček ohranjajo tudi Celjani, ki so z 41:29 porazili Krko. Luka Žvižej je dosegel sedem golov.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 4. krog

URBANSCAPE LOKA - RIKO RIBNICA

23:25 (13:14)

Vrbinc 5; Henigman in Kulenović po 7.

KOPER 2013 - GORENJE VELENJE

20:26 (12:12)

Vlah in Smolnik 5; Medved 7, Mitrović 6.

CELJE PL - KRKA

41:29 (20:15)

Žvižej 7, Mačkovšek 6; Didovič 8.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 4 0 0 46 GORENJE VELENJE 4 4 0 0 46 KOPER 2013 4 1 0 3 40 RIKO RIBNICA 4 2 0 2 40 URBANSCAPE LOKA 4 1 0 3 31 KRKA 4 0 0 4 28



KONČNICA ZA OBSTANEK, 6. krog



ISTRABENZ PL. IZOLA - DRAVA PTUJ

29:27 (15:12)

Stopar 9, Beganović 8; Gregorc 7.

DOBOVA - JERUZALEM ORMOŽ

32:28 (12:13)

Hotko 12; Čudič, Kosi in Firar po 6.

DOL TKI HRASTNIK - MARIBOR BRANIK

34:40 (18:21)

Klepej 9; Špende 9, Verdinek 7.

TRIMO TREBNJE - SL. GRADEC 2011

24:22 (13:11)

Udovič 6, Kotar Ma. in Djurdjevič po 5; Šol 10.

Lestvica: MARIBOR BRANIK 6 4 1 1 35 TRIMO TREBNJE 6 5 0 1 33 JERUZALEM ORMOŽ 6 4 0 2 31 DOBOVA 6 3 0 3 29 SLOVENJ GRADEC 2011 6 2 2 2 21 DOL TKI HRASTNIK 6 2 1 3 20 DRAVA PTUJ 6 1 0 5 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 6 1 0 5 2

A. V.