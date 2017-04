Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarkarjem Miamija se obeta, da bodo za las zgrešili končnico. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred odločilnim večerom slabe novice za Miami

Znanih šest parov končnice

12. april 2017 ob 07:56

Pred zadnjimi tekmami rednega dela novice za navijače Miamija niso nič kaj spodbudne. Tekmecema, ki se z Vročico borita za končnico, se v noči na četrtek obeta še lažje delo.

Ponovimo. Miami se bo v končnico uvrstil ob zmagi nad Washingtonom, vsaj enemu od neposrednih konkurentov, Indiani ali Chicagu, pa mora spodrsniti.

Indiana na zadnji tekmi doma pričakuje Atlanto, ki pa si je z zmago nad Charlottom s 103:76 že zagotovila peto mesto na Vzhodu in bo tako v Indianapolisu zaigrala z veliko manjšim motivom. Verjetno bo pred končnico spočila tudi glavne nosilce igre.

Delo Chicagu, ki se bo v svoji dvorani pomeril z Brooklynom, so olajšali kar Netsi sami. Že več kot 24 ur pred tekmo v vetrovnem mestu so napovedali, da bodo igrali brez šestih košarkarjev. Iz tabora Brooklyna so sporočili, da bodo na zadnji tekmi sezone počitek (!?) namenili Trevorju Bookerju, Jeremyju Linu in Brooku Lopezu, zaradi poškodb pa ne bo Quincyja Acyja, Joeja Harrisa in Seana Kilpatricka.

Že pred javnim sporočilom Brooklyna se je na tweeterju oglasil lastnik Miamija Micky Ariston in zapisal: "Pozabimo, kar delajo druga moštva. Naredimo jutrišnji večer čudovit. Z zmago bomo drugi del zaključili z izkupičkom 30:11. Res sem ponosen na to ekipo."

Upanje umira zadnje, so odločni košarkarji in navijači Miamija. Končnica se bo začela v soboto. Trenutni pari prvega kroga so:

VZHOD:

BOSTON - CHICAGO

CLEVELAND - INDIANA

TORONTO - MILWAUKEE (potrjen par)

WASHINGTON - ATLANTA (potrjen par)

ZAHOD:

GOLDEN STATE - PORTLAND (potrjen par)

SAN ANTONIO - MEMPHIS (potrjen par)

HOUSTON - OKLAHOMA (potrjen par)

LA CLIPPERS - UTAH (potrjen par, ni še znano, kdo ima prednost domačega parketa)

Tekme 11. aprila:

ATLANTA - CHARLOTTE 103:76

Howard 19 in 12 skokov, Millsap 10; Lamb 21, Graham 10.

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY 98:100

Towns 26 in 12 skokov, Dieng 19; Oladipo 20, Sabonis 19.

DALLAS - DENVER 91:109

Nowitzki 21, Barea 13; Harris 20, Plumlee 16.

LA LAKERS - NEW ORLEANS 108:96

World Peace 18, Ingram 15; Diallo 19 in 11 skokov, Ajinca 14.

SACRAMENTO - PHOENIX 129:104

Hield 30, Lawson 22, 12 podaj in 11 skokov; Ulis 27, Chriss 22.

Tekme 12. aprila:

ORLANDO - DETROIT

CLEVELAND - TORONTO

BOSTON - MILWAUKEE

NEW YORK - PHILADELPHIA

MIAMI - WASHINGTON

CHICAGO - BROOKLYN

MEMPHIS - DALLAS

HOUSTON - MINNESOTA

OKLAHOMA CITY - DENVER

INDIANA - ATLANTA

UTAH - SAN ANTONIO

LA CLIPPERS - SACRAMENTO

GOLDEN STATE - LA LAKERS

PORTLAND - NEW ORLEANS

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 81 52 29 64,2 CLEVELAND CAVALIERS * 81 51 30 63,0 TORONTO RAPTORS * 81 50 31 61,7 WASHINGTON WIZARDS * 81 49 32 60,5 ATLANTA HAWKS * 81 43 38 53,1 MILWAUKEE BUCKS * 81 42 39 51,9 INDIANA PACERS 81 41 40 50,6 CHICAGO BULLS 81 40 41 49,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 81 40 41 49,4 DETROIT PISTONS 81 37 44 45,7 CHARLOTTE HORNETS 82 36 46 43,9 NEW YORK KNICKS 81 30 51 37,0 ORLANDO MAGIC 81 28 53 34,6 PHILADELPHIA 76ERS 81 28 53 34,6 BROOKLYN NETS 81 20 61 24,7 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 81 66 15 81,5 SAN ANTONIO SPURS * 81 61 20 75,3 HOUSTON ROCKETS * 81 54 27 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS * 81 50 31 61,7 UTAH JAZZ * 81 50 31 61,7 OKLAHOMA CITY THUND. * 81 47 34 58,0 MEMPHIS GRIZZLIES * 81 43 38 53,1 PORTLAND TRAILBLAZ. * 81 41 40 50,6 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 81 39 42 48,1 NEW ORLEANS PELICANS 81 33 48 40,7 SACRAMENTO KINGS 81 32 49 39,5 DALLAS MAVERICKS 81 32 49 39,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 81 31 50 38,3 LOS ANGELES LAKERS 81 26 55 32,1 PHOENIX SUNS 82 24 58 29,3 * - v končnici

