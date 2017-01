Pred odločilnimi boji Olimpijo zapustil Langkow, znova odstopil Kovač

V petek zmaji gostujejo v Beljaku

18. januar 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek se začenja drugi del Lige Ebel, v Tivoliju pa so težave vse večje. Hokejiste Olimpije je zapustil najboljši strelec Chris Langkow, (znova) pa je odstopil vodja ekipe Jože Kovač.

V petek zvečer v Beljaku Ljubljančani začenjajo odločilnih deset krogov v boju za končnico. Če bi bile razmere v klubu urejene, bi se lahko enakovredno kosali z večino tekmecev v spodnjem delu razširjenega avstrijskega prvenstva.

Napadalec Langkow se je v letošnji sezoni izkazal, dosegel je deset golov in prispeval še 18 podaj. Odhaja v drugo švedsko ligo. Ponavlja se zgodba iz lanske sezone, ko je prav tako sredi januarja pred odločilnimi tekmami odšel najboljši igralec Roland Kaspitz. Takrat je besnel trener Fabian Dahlem, ki pa je nato 1. februarja odšel v drugo nemško ligo.

Kovač drugič v treh mesecih podal odstopno izjavo

Hud udarec je tudi odstop nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta in udeleženca olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 Kovača, ki je bil tudi športni direktor in pomočnik Bojana Zajca. Odločitev je sporočil danes dopoldne, zato vodstvo kluba še ni imelo odgovora na vprašanje, kdo bo prevzel njegovo vlogo.

Prvič je Kovač podal odstopno izjavo že 12. oktobra, saj se je počutil odgovornega za napako na tekmi superpokala v Podmežakli. Olimpija je premagala Jesenice s 4:2, a je igrala s sedmimi tujci, po pravilih pa bi jih lahko imela le šest. Upravni odbor odstopa Kovača takrat ni sprejel.

Igralcem dolgujejo dve ali tri plače

Finančne težave Olimpije niso nič novega, a večino današnje novinarske konference se je govorilo le o tem. Predsednik Marko Popovič je skušal opisati zapleten položaj v klubu in predstavljal vizijo reševanja nakopičenih težav. V klubu imajo težave z izplačili dogovorjenih sponzorskih sredstev, pri izplačilih plač in pogodbenih obveznosti igralcem zamujajo dva ali tri mesece, rdeče številke so v tej sezoni znesle med 100.000 in 200.000 evri.

"Finančno se je zadeva spremenila v toliko, da je bila podpisana in realizirana ena sponzorska pogodba. Zadeva je celo nekoliko boljša, ne pa tako dobra, da bi lahko preprečili odhod igralca ali da bi Jože Kovač nadaljeval delo. Alternative pa ni, najlažje je reči, da ni tako, kot je bilo rečeno, da bo, in oditi. To mi ni všeč in zaradi tega vztrajam in skušam dobiti pokrovitelje," je pojasnil Popovič, ki je sicer bančnik in ima zahtevno službo v tujini. Dolga leta je delal v Celovcu, od januarja pa se je preselil v Črno goro. Največja težava je, ker nima veliko časa, v klubski pisarni pa ni ljudi, ki bi opravljali tekoče delo.

Popovič: Nisem bil dovolj uspešen

"Če primerjam zadnje tri sezone, mislim, da je letošnja sezona celo najboljša v finančnem smislu. Zdaj je treba začeti načrtovati naslednjo sezono, lani smo šele maja ves mesec pripravljali komisijo za revizijsko komisijo Lige Ebel. Pričakoval sem, da bo lažje izbrati denarna sredstva. Vsekakor nisem bil dovolj uspešen. Članom društva moram to poročati in oni bodo presojali o mojem delu. Najlažje je reči, da sem neuspešen in odstopim. Vedno se je treba vparašati, kaj bo potem. Dve leti nazaj sem poudaril, da se ne vidim v vlogi močnega predsednika, saj nimam pravega zaledja, da bi lahko dal nekaj svojega in vse uredil. Želim, da se hokej v Ljubljani nadaljuje, a vse skupaj ni lahko. Če bi bil samo hokej brez denarja, bi biili res nesposobni, a imajo skoraj vsi klubi v Ljubljani velike finančne težave," je še dodal Popovič, ki se zevda, da si v klubu težko privoščijo osnovne zadeve. Premisliti morajo o nakupu vsake palice, vsi prilivi od pokroviteljev pa gredo za plače igralcev in opremo.

Upravni odbor ni dovolj aktiven

Veliko upov predsednik polaga na skupščino kluba, ki naj bi jo izvedli v prvi polovici februarja, kjer želi prevetriti upravni odbor. Trenutno je s 13 aktivnimi člani preveč neaktiven. Še enkrat je poudaril, da so verižne težave kluba povezane z neizplačili dogovorjenih pogodbenih obveznosti in da bi v običajnih okoliščinah klub lahko dobro deloval s polmilijonskim letnim proračunom.

99,9-odstotno tudi naslednjo sezono v Ligi Ebel

Na vprašanje o možnostih igranja v Ligi Ebel tudi v naslednji sezoni pa je zatrdil, da je ta 99,9-odstotna. Ljubljančani so do roka, 15. januarja, oddali prijavnico vodstvu tekmovanja tudi za naslednjo sezono, zanimanje pa je ob vseh letošnjih klubih že izrazil tudi zagrebški Medveščak.

Na prvih štirih tekmah potrebujejo vsaj dve zmagi

Trener Bojan Zajc bo imel še več dela, saj je bil Kovač njegova desna roka. "Verjamem v to ekipo in fantje so začeli verjeti, da lahko naredimo presenečenje. V zadnjih tekmah smo bili konkurenčni ekipam z vrha. Še vedno vidimo luč na koncu predora, je pa res, da bomo v prvih štirih krogih potrebovali vsaj dve zmagi. A ne bomo napovedali ne vem česa, mi smo po pravilih avtsajderji," je pojasnil Zajc.

Kapetan Aleš Mušič je priznal, da se je včasih njemu in soigralcem v garderobi težko osredotočiti na igranje, ker je toliko spremljajočih slabih stvari. Vseeno meni, da je zadnjih nekaj tekem iz prvega dela spodbuden pokazatelj, ki lahko nakaže smernice za prihodnje: "V drugem delu igra šest ekip, ni še odločeno, čeprav si praktično dve tekmi zadaj. Vsi se bomo borili za točke, verjamemo v to, da smo lahko vsaj blizu. Bomo pa morali odigrati, kot smo zadnjih pet tekem. Linz, Salzburg, doma Bolzano ... če bomo tako igrali, se nam lahko tudi poklopi in dobro je, da smo sproščeni. Verjamemo v to."

Groznik: Imamo pravo kemijo pred odločilnimi tekmami

"Vzdušje v garderobi je zelo dobro. Imamo pravo kemijo pred odločilnimi tekmami, saj smo v zadnjih tednih odigrali zelo dobro. Samozavest se nam je dvignila, lahko igramo proti vseh ekipam. maksimalno se bomo pripravili na petkovo tekmo," je dodal izkušeni branilec Boštjan Groznik, ki je odigral največ tekem v zgodovini Lige Ebel.

Domače tekme v Tivoliju ob 16.15

Prvo domačo tekmo bodo zmaji igrali v nedeljo ob 16.15 proti Orli iz Znojma. Zaradi zasedenosti dvorane Tivoli bodo prve tri domače tekme ob 16.15 in ne ob 17.30, kot je to osicer navada v Ligi Ebel, če so tekme v soboto ali nedeljo.

