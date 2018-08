Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je rekorder Maribora v skoraj vseh statistikah po številu odigranih tekem in doseženih golov. Na evropski ravni je brazilski Mariborlčan odigral 78 tekem in dosegel kar 25 golov. Foto: www.alesfevzer.com Maribor je dobil zadnje tri domače tekme v kvalifikacijah Evropske lige, na zadnjih štirih pa ni prejel gola. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Mariborčani iz Gruzije z občutkom, da bi lahko iztržili več Čihura (za zdaj) pretrd oreh za Mariborčane Dodaj v

Pred povratno tekmo s Čihuro kapetan Tavares podaljšal do 2021

Ključni vezist Dervišević treniral na polno

1. avgust 2018 ob 13:49

Maribor,STA - MMC RTV SLO

"Nova zvestoba. Večna zvestoba. Marcos Tavares do 2021," so pri NK-ju Maribor pred povratno tekmo 2. predkroga Evropske lige oznanili glavno novico dneva. A v četrtek se bo v Ljudskem vrtu igralo za podaljšanje evropskega poletja.

Marcos Tavares je v Maribor prišel pozimi 2008 in je sinonim za ero Zlatka Zahoviča v vijoličastem klubu. Ob novinarski konferenci pred povratno tekmo s Čihuro iz Gruzije – v Tbilisiju je bilo 0:0 – je Zahovič presenetil z novico, da so s 34-letnim Tavaresem še za dve leti podaljšali pogodbo, ki se po novem izteče šele poleti 2021. "Naš kapetan, naš idol, razlog za naše veselje je podaljšal pogodbo, do leta 2021," je športni direktor naznanil podaljšanje pogodbe.

Kapetan vijoličastih je ob podpisu pogodbe dejal: "Moje življenje je Maribor. Tu je moja družina. Po karieri bom ostal tu." Čeprav bo ob izteku nove pogodbe štel 37 let, je še namignil: "Mislim, da to ni bila zadnja pogodba." Absolutni strelski rekorder NK Maribora se v mestu ob Dravi počuti kot doma in tukaj namerava ostati tudi po koncu igralske kariere. V zadnjih 10 letih in pol je v dresu Maribora na rekordnih 474 tekmah dosegel kar 184 golov za vijoličaste!

Za napredovanje morajo premagati Gruzijce

V Ljudskem vrtu so sicer povsem osredotočeni na drugi dvoboj s Čihuro, ki je doma v Gruziji iztržila 0:0, kar je vedno nevaren in pozitiven izid za goste na povratni tekmi. Maribor je v položaju, ko mora zmagati, če želi kot izraziti favorit dvoboja v 3. predkrog Evropske lige. V primeru napredovanja bi se Maribor na naslednji stopnji kvalifikacij pomeril z boljšim iz dvoboja Rangers - Osijek, pri čemer so Škoti dobili prvo tekmo na Hrvaškem z 1:0.

"Vemo, kaj nam prinaša Evropa v tem poletnem obdobju in se zavedamo, da je najpomembnejša, čeprav ne smemo zanemariti domače lige. Gruzijce smo po prejšnjih analizah dobro spoznali na igrišču. Kot vsaka kvalifikacijska bo izredno zahtevna tekma, potrebovali bomo tudi dovolj potrpežljivosti in vemo, kako do uspeha," je pred tekmo s Čihuro razmišljal izkušeni napadalni vezist Dare Vršič.

Dervišević glavni organizator igre

Zadnja dva dni na polno trenira vezist Amir Dervišević, ki je v koledarskem letu 2018 postal ključni igralec sredine, pri čemer s svojimi globinskimi podajami in prostimi streli tudi skrbi za nevarnost v napadu. Pomembnost Derviševića za zdajšnji Maribor lepo razkrivata uvodna kroga Prve lige: pri Rudarju se je 26-letni Ljubljančan proslavil s kar tremi podajami za zadetke, brez njega pa nato v nedeljo Maribor doma ni znal prebiti obrambe Mure.

EVROPSKA LIGA



2. PREDKROG, povratne tekme



Četrtek ob 20.15:

MARIBOR - ČIHURA (GRU) - 0:0



Ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) - 0:0



STEAUA - RUDAR VELENJE - 2:0



Ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA - 1:5

V oddebeljenem tisku izidi prvih tekem.

To. G.