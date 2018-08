Pred štartom Bundeslige vprašanje le, koliko točk naskoka bo imel Bayern

Poudarki Pred začetkom nove sezone v Bundesligi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je v lanski sezoni na 29 tekmah dosegel 30 golov. Poljak je želel oditi k madridskemu Realu, a vodstvo kluba ni hotelo niti slišati za ponudbo kraljevega kluba. Lewandowski je sijajno začel novo sezono, potem ko je razočaral na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Foto: EPA Niko Kovač je med letoma 2001 in 2003 igral za Bayern. Foto: EPA Uliju Hoenessu ni uspelo prepričati velikega prijatelja Juppa Heynckesa, da bi tudi v letošnji sezoni vodil Bayern. Foto: EPA Axel Witsel je pomembna okrepitev Borussie. Belgijec je v sodnikovem dodatku rešil Borussio v prvem krogu pokala proti Greuther Fürthu. Foto: EPA Kevin Kampl je edini Slovenec v novi sezoni Bundeslige. Foto: EPA 64-letni Friedhelm Funkel je vodil številne nemške klube (Bayer Uerdingen, Duisburg, Hansa Rostock, Köln, Eintracht Frankfurt, Hertha, Bochum, Alemannia Aachen, 1860 München) in ima bogate izkušnje z bojem za obstanek. Foto: EPA Najboljši strelec med tujimi nogometaši v zgodovini Bundeslige Claudio Pizarro (192 golov na 446 tekmah) je za Werder igral že med letoma 1999 in 2001, pa nato med letoma 2008 in 2012 ter nazadnje med letoma 2015 in 2017. Foto: EPA Dodaj v

23. avgust 2018 ob 20:19

V petek se s tekmo med Bayernom in Hoffenheimom začenja 56. sezona Bundeslige. Boj za naslov že nekaj sezon ni napet in tudi letos je težko pričakovati, da bi lahko imeli Bavarci resnega tekmeca.

Niko Kovač je nasledil Juppa Heynckesa in že na začetku sezone osvojil superpokal z zmago v Frankfurtu s 5:0. Hrvat je sprejel izziv kariere, a ima veliko podporo vodstva kluba. Predvsem športni direktor Hasan Salihamidžić je njegov dolgoletni prijatelj. Kovač ni hotel niti slišati o morebitnem odhodu Roberta Lewandowskega k madridskemu Realu. Poljak je dosegel hat-trick v Frankfurtu in odločil tudi pokalno tekmo proti četrtoligašu Drohtersnu (0:1), ko je že dišalo na senzacionalni podaljšek.

Kje so časi, ko je bil prvak Kaiserslautern ...

Bayern lovi sedmi zaporedni naslov prvaka, v pretekli sezoni je imel kar 21 točk naskoka pred Schalkejem. Nemško prvenstvo je bilo pred tem precej bolj odprto. Stuttgart je bil prvak leta 2007, Wolfsburg je presenetljivo osvojil naslov prvaka leta 2009, ko sta blestela Edin Džeko in Brazilec Grafite. Še precej pestreje je bilo v devetdesetih letih. Leta 1998 se je zgodila največja senzacija v eni izmed petih najboljših lig na svetu, ko je naslov osvojil Kaiserslautern. Otto Rehhagel je ekipo pripeljal z druge nemške lige naravnost do naslova prvaka. Prav neverjetno, da je 20 let zatem ekipa s kultnega Betzenberga prvič v zgodovini kluba izpadla v tretjo ligo in ima po štirih krogih le štiri točke.

Maja 2013 sta Bayern in dortmundska Borussia igrala finale Lige prvakov na Wembleyju (2:1), vse od takrat pa Bavarci čakajo na nov finalni nastop. Drugi nemški klubi so daleč od evropskega vrha, izstopajo predvsem izjemno slabi nastopi v Evropski ligi.

Hoeness: Če bi pripeljali še Ronalda, bi imeli 35 točk naskoka

V nedeljo je bil na televizijski postaji Sky gost predsednik Bayerna Uli Hoeness, ki je v dveurnem intervjuju spregovoril tudi o zaostanku Bundeslige za največjimi ligami sveta, kjer igrajo tudi največji zvezdniki.

"Nekateri navijači so me spraševali, zakaj nismo pripeljali Cristiana Ronalda. Zelo ga spoštujem, 15 let je že v samem svetovnem vrhu. Ne smemo pa pozabiti, da bo dopolnil 34 let, prestop je bil vreden več kot 100 milijonov evrov in tudi njegova plača se giblje v astronomskih številkah. Po drugi strani pa si lahko predstavljate, kaj bi bilo, če bi imeli še Ronalda ... Nemški prvaki ne bi postali le s 25 točkami prednosti, ampak najbrž kar s 35 točkami naskoka. Si res želite tega? Zavedam se, da je konkurenca v Bundesligi zelo dobrodošla," je bil odločen Hoeness, ki je dodal, da nihče ni vreden 200 milijonov evrov.

Goretzka namesto Vidala

66-letni Hoeness se zaveda, da sta Franck Ribery in Arjen Robben najzaslužnejša za polno vitrino v zadnjem desetletju. Računa, da ju lahko Kingsley Coman in Serge Gnabry lahko počasi nasledita. Največja poletna okrepitev je vsekakor Leon Goretzka, ki je prišel iz Schalkeja. V Barcelono je odšel Arturo Vidal.

Favre želi Paca Alcacerja

V Dortmundu želijo znova dihati za ovratnik Bayernu. Novi trener Lucien Favre se je dokazal v Mönchengladbachu in tudi v Nici. V uvodnem krogu pokala so se črno-rumeni v ponedeljek rešili v 95. minuti, ko je Axel Witsel izsilil podaljšek proti Greuther Fürthu, zmagoviti zadetek pa je nato v 121. minuti dosegel Marco Reus.

Velika težava so napadalci, saj sta odšla Pierre-Emerick Aubameyang in njegov naslednik Michy Batshuayi. Na vrhu liste želja je Paco Alcacer, ki pa ima pogodbo z Barcelono vse do leta 2021. Andre Schürrle, Erik Durm, Andrej Jaromlenko in Sokratis so odšli v Premier ligo, Gonzalo Castro pa v Stuttgart. Thomas Delaney je za 20 milijonov evrov prišel iz Bremna.

Schalke oslabljen, a s polno blagajno

V pretekli sezoni je Schalke končal na odličnem drugem mestu. Trener Domenico Tedesco je prejemal številne pohvale, a letos bo zelo težko ponoviti dosežek. Blagajna knapov se je zelo napolnila, saj je branilec Thilo Kehrer prestopil k PSG-ju kar za 37 milijonov evrov. Marko Pjaca se je preselil v Serie A k Fiorentini, mladi up Max Mayer pa v Premier ligo, kjer igra za Crystal Palace. Leon Goretzka, ki je bil predviden za motorja ekipe v naslednjih sezonah, je odšel k Bayernu. Najodmevnejša okrepitev je sijajni napadalec Mark Uth, ki je lani tresel mreže v dresu Hoffenheima.

Rangnick bo vodil rdeče bike do prihoda Nagelsmanna

Eden najbolj iskanih nemških strategov Julian Nagelsmann bo zadnjo sezono vodil Hoffenheim. Poleti 2019 se seli v Leipzig. Na klopi rdečih bikov bo v tej sezoni Ralf Rangnick, ki hkrati opravlja tudi naloge športnega direktorja. Kevin Kampl in soigralci se še borijo za nastop v Evropski ligi, v zadnjem predkrogu morajo izločiti Zorjo iz Luganska. Trije nosilci igre so odšli v Premier ligo, Naby Keita v Liverpool, Ademola Lookman k mestnemu tekmecu Evertonu, branilec Bernardo pa v Brighton. Obrambo sta okrepila Nordi Mukiele in Marcelo Saracchi.

Eintracht katastrofalno začel sezono

Velike spremembe so se zgodile v Frankfurtu. Novi trener Adi Hütter je ostal brez nosilcev igre in branilci naslova so senzacionalno izpadli v uvodnem krogu pokala, Ulm je bil boljši z 2:1. Marius Wolf je odšel v Dortmund, Omar Mascarell k Schalkeju, odlični vratar Lucas Hradecky v Leverkusen, vodja ekipe Kevin-Prince Boateng pa v Sassuolo. V ponedeljek je pogodbo podpisal napadalec Filip Kostić, ki je prišel iz Hamburga.

Kohfeldt navdušuje z napadalnim pristopom v Bremnu

Werder je bil dolga leta v vrhu Bundeslige, zadnji naslov je osvojil leta 2004. Po velikih finančnih težavah je vodstvu kluba uspelo stabilizirati razmere. 35-letni trener Florian Kohfeldt je navdušil navijače z napadalno igro. Weserstadion je razprodan na vseh tekmah, zanimanje pred uvodnim derbijem severa s Hannovrom je ogromno. Znova se je vrnil veteran Claudio Pizarro, najboljši strelec v zgodovini Bundeslige med tujimi nogometaši. Kapetan Max Kruse je prišel na priprave s preveč kilogrami, a je hitro ujel pravi ritem. V napadu je tudi Martin Harnik, ki je prišel iz Hannovra. Dolgoletni ideolog igre Zlatko Junuzović je odšel v Salzburg.

Nürnberg in Fortuna se bosta težko obdržala med elito

Prvič v zgodovini nemškega prvenstva med elito ni Hamburga, ki je tudi v drugi ligi začel z grenkim porazom proti Kielu z 0:3. Med prvoligaše se je vrnil Nürnberg, ki je rekorder po izpadih, saj se je kar osemkrat poslovil iz Bundeslige in tudi tokrat je glavni kandidat za izpad. Po letu 2013 se je vrnila Fortuna iz Düsseldorfa. Izkušeni trener Friedhelm Funkel je pred velikim izzivom, saj večina nogometašev še ni zaigrala v Bundesligi. Florian Neuhaus je odšel v Mönchengladbach, Genki Haraguči pa v Hannover.

1. krog, petek ob 20.30:

BAYERN - HOFFENHEIM



Sobota ob 15.30:

HERTHA - NÜRNBERG

WERDER - HANNOVER

FREIBURG - EINTRACHT

WOLFSBURG - SCHALKE

FORTUNA DÜSSELDORF - AUGSBURG

Ob 18.30:

BORUSSIA (M) - BAYER LEVERKUSEN



Nedelja ob 15.30:

MAINZ - STUTTGART

Ob 18.00:

BORUSSIA (D) - RB LEIPZIG (Kampl)

