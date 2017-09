Pred tekmo poletja: Če bomo igrali, kot smo do zdaj, se nimamo česa bati

V nedeljo so slovenski košarkarji dobili nasprotnika v četrtfinalu EuroBasketa. Slovenci so si ogledali osmino finala in visoko zmago Latvije nad Črno goro (100:68).

"Pričakovali smo zmago Latvije, a jaz sem navijal za Črno goro, kjer imam nekaj prijateljev. Vem, da nas čaka težka naloga, saj sem gledal Latvijo v prvem delu in videl, da je imela ogromno rezerve, kar so tudi dokazali proti Črnogorcem," je povedal Edo Murić, ki ga, zdaj ko v reprezentanci igra na poziciji krilnega centra, čaka hud boj s prvim orožjem Latvije, 221 centimetrov visokim Kristapsom Porzingisom: "V raketi imajo takšnega igralca, da nihče od naših ne bo lahko polagal, a na drugi strani se bolj razigravajo z napadom kot obrambo. So izvrstni košarkarji in to je stopnja višje motivacije za nas, da lahko tudi proti takšnim igralcem igramo. Ne bomo jim pustili, da bodo delali, kar so proti Črni gori. Trenerji ves čas gledajo nasprotnike in nas pripravijo na vse. Mi moramo samo stopiti na parket in jih poslušati. Že prek ogledov tekem smo dobili veliko informacij o njihovi igri."

"Skupaj smo si ogledali ta dvoboj. Latvija je odigrala neverjetno tekmo, eno najlepših na prvenstvu. Kar so si zamislili, jim je uspelo in Črnogorci so bili brez moči. V raketi je bilo veliko prostora, nato so širili igro. Imeli so izjemen odstotek za tri točke. Imajo ogromno potenciala in so res kakovostni. Na vseh pozicijah imajo visoke igralce. Čaka nas težek boj. Smo pa tudi mi pokazali dobro igro in zagotovo tako govorijo tudi oni o nas. Na igrišču nas bo pet proti petimi, odločala pa bo tudi dnevna forma. Ne bomo jim smeli pustiti lahkih metov za tri točke," je dodal Murić, ki je obenem še povabil navijače, da v čim večjem številu pridejo v Carigrad in podprejo reprezentanco.

Praktično vsak latvijski košarkar lahko zadene za tri točke in tudi visoki igralci veliko poskušajo izza črte. Pri metu trojk je eno glavnih slovenskih orožij Klemen Prepelič, ki je zdaj že v pravi strelski formi: "Zmaga nam pomeni vse. Gremo tekmo po tekmo. Če je le mogoče, želimo odigrati prvo in zadnjo tekmo na prvenstvu. Zagotovo samozavest, ko zmaguješ, raste. To igra veliko vlogo, da verjameš vase, soigralce in v ekipo. Ekipi sta izjemno izenačeni. Oboji imamo svoje prednosti in slabosti. To je ena tekma, 40 minut odloča, kdo bo zmagal in šel naprej."

"Latvija nedvomno ni samo Porzingis. Cela prva peterka Strelnieks, Timma in Bertansa igrajo v Evroligi ter Ligi NBA za ekipe svetovnega kova. Tudi s klopi prihajajo izvrstni igralci na čelu z Blumsom, ki igra izjemno prvenstvo. Proti Turkom je praktično sam odločil tekmo s tistimi neverjetnimi meti za tri točke. Treba je biti pozoren na ogromno stvari, ne samo na Porzingisa. Latvija ima zelo močan napad, enega najboljših na prvenstvu. Mislim, da dajejo okoli 24 podaj na tekmo, kar pomeni minimalno 48 točk. Črnogorci tokrat niso bili pravi v obrambi. S tem se ne obremenjujemo. Gledali smo tekmo, videli nekaj stvari. Gledali smo tudi njihov dvoboj s Turčijo. Dobro se bomo pripravili, imeli treninga in sestanek, verjamem, da bo to več kot dovolj priprave za najpomembnejšo tekmo tega poletja," je Prle izpostavil latvijske nosilce igre.

Vidmar se na centru lahko kosa s Porzingisom

Porzingis je eden najboljših strelcev prvenstva, hkrati pa je tudi prvi bloker turnirja. Iz Lige NBA, kjer Latvijec igra za New York, ga dobro pozna slovenski kapetan Goran Dragić: "Porzingis je dolg. Lahko da žogo na tla, lahko vrže z razdalje. Ni ravno fizični košarkar. Bomo videli, katero pozicijo bo igral, ali štiri ali pet. Če bo igral na centru, mislim, da Vidmar lahko kar dobro fizično z njim obračuna pod košem. Je tudi nevaren obrambni igralec. Toda saj vidiš, kakšna je obramba. Če imaš priložnost, zaključiš, če ne, podaš ven."

"Latvijci so zelo dobra ekipa. Vemo, da bo težko. Videli smo, kaj so naredili Črni gori, čeprav po pravici povedano so Črnogorci malce razpadli in niso nekaj igrali. Bo zanimiva tekma. Odloča, ali gremo naprej ali domov. Upam, da bomo igrali, kot smo do zdaj. Če bomo tako, se nimamo česa bati," je samozavestno napovedal Dragić, ki bo predstavljal veliko nevarnost za latvijski koš. Njegova glavna nasprotnika pa bosta Dairis Bertans in Janis Strelnieks, oba evroligaška branilca.

Suvereno sta prebijala črnogorsko obrambo, defenzivno pa bi veliko dela na njima z agresivnim pritiskom lahko opravil tudi Jaka Blažič, ki je podobno vlogo imel proti Ukrajini, ko je zelo uspešno nevtraliziral prvega organizatorja igre Denisa Lukašova: "Zelo dobro delijo žogo v napadu, iščejo prostega igralca in dodatno podajo odprtemu igralcu na metu za tri točke. S Timmo in Porzingisom so dobili tudi globino. Porzingis, ko igra "pick and roll", se ustavi na prostem metu in išče podajo, notranjo in zunanjo igro. Toda vseeno upamo, da bomo pokazali pravo igro, kot smo na tem prvenstvu, in jih premagamo."

Blažič je eden treh zdajšnjih reprezentantov, ki je bil v izbrani vrsti tudi pred dvema letoma, ko je v Lillu Latvija Slovenijo premagala v osmini finala. Tedaj je bil v slovenski vrsti razigran le Zoran Dragić, ki je edini dal dvomestno število točk: "Dve leti nazaj so nas kar pošteno premagali. Letos so še boljša ekipa, saj imajo Porzingisa in Bertansa ter nekaj mladih igralcev. Kakovostna ekipa, ki ima ogrodje že nekaj časa isto. So odlični pri metu od daleč. Upam, da so dali to iz sistema in da proti nam ne bodo tako zadevali."

