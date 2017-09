Pred tremi leti in pol še skrbel za ovce, zdaj podpisal za Valencio

Skromen in navajen trdega dela

4. september 2017 ob 15:06

Helsinki - MMC RTV SLO

Za islandske košarkarje je uspeh že sodelovanje na EP-ju. V Helsinkih navdušujejo njihovi zvesti navijači, ki so prišli v velikem številu, posebna zgodba pa je reprezentančni center Tryggvi Hlinason.

Na prvih treh tekmah ni veliko igral, tudi njegov učinek ni bil omembe vreden, ko je v dobrih 12 minutah na srečanje vpisal po skoraj štiri točke in skoke na dvoboj, a gre za šele 19-letnega mladeniča, ki pa je odlično nastopal na evropskem prvenstvu do 20 let. Islandija je država z malo košarkarske zgodovine, ki letos šele drugič nastopa na evropskem prvenstvu, zato je bil preboj mlajših članov v četrtfinale izjemen uspeh. In vodil jih je prav Hlinason, ki je bil s statističnim indeksom 25,6 celo najboljši na turnirju. Prispeval je dobrih 16 točk, 11 skokov in dve podaji na srečanje.

Ob slovenskih uspehih v skupinskem delu EP-ja so se znova zbrali gostje športnega podkasta Vala 202 Žoga je okrogla, miza pa tudi. Strokovni komentator Boris Zrinski in novinarja športne redakcije Radia Slovenija Franci Pavšer in Luka Štucin so pod vodstvom Aljaža Golčerja analizirali prve predstave slovenske reprezentance, se čudili mojstrstvu Gorana Dragića in Luke Dončića ter pogledali že v Carigrad, kjer bodo zaključni boji evropskega prvenstva. Pogovor lahko poslušate TUKAJ.



"Je kot neizbrušen diamant. Le nebo je meja zanj," je pred časom za ESPN o njem povedal najboljši islandski košarkar zadnjih let Jon Stefansson, brat rokometne legende Olafurja Stefanssona. Izkušeni branilec, ki ima za sabo bogato kariero v Rusiji, Italiji in Španiji, preizkusil pa se je tudi v Evroligi, je postal v reprezentanci nekakšen mentor Hlinasona. In zakaj je ta fant tako poseben?

Letos je podpisal štiriletno pogodbo s španskim evroligašem Valencio – v prvi sezoni naj bi igral v drugi ligi –, tri leta in pol nazaj pa je še delal na družinski kmetiji v kraju Pingeyjarsveit, ki ima le dobrih 900 prebivalcev in je na primer najbližja trgovina kar precej oddaljena. Situacija, kakršna se po besedah Stefanssona ne more razložiti ljudem, ki ne živijo na Islandiji, saj se v primeru slabega vremena praktično ne more priti iz enega kraja v drugega in preprosto obtičiš tam. Doma je skrbel za ovce, vozil traktor, oziroma, kot sam pravi, "opravljal vse, kar je treba postoriti, delo pa se na kmetiji nikoli ne konča". Po njegovih besedah so se s tem trdim delom tudi razvile njegove telesne in gibalne sposobnosti. Ukvarjal se je z različnimi športi, a košarke ni igral. Pred 40 meseci je na srednji šoli šel na prvi trening in tedaj sploh prvič videl pravo košarkarsko igro pet na pet (!).

Že zdaj veliko odnesel od EP-ja

Spomin na podobe s prvega treninga po njegovih besedah niso najlepše, a so zato toliko zabavnejše. Vendar zdaj igra na evropskem prvenstvu, odličen je bil med mlajšimi člani in odhaja v Španijo k evroligašu. "To evropsko prvenstvo je res velika stvar za vse nas, še posebej pa zame kot mladega košarkarja. Še posebej je težko igrati proti tem najboljšim visokim igralcem, ki so izjemno izkušeni, jaz pa teh izkušenj nimam. Je pa zabavno in izkušnja, v kateri zares uživam. Vesel sem, da lahko igram proti najboljšim in se skušam primerjati z njimi, z večjimi in močnejšimi od sebe," je dejal Tryggvi.

Islandija, ki ima vsega dobrih 300.000 prebivalcev, je prava športna država. Kar neverjetno je, da je na velikih tekmovanjih prisotna v toliko ekipnih športih. Rokometna reprezentanca je zelo kakovostna, tudi nogometaši so svoj pečat pustili na lanskem Euru, srca športnih navdušencev pa še posebej osvajajo navijači, ki blestijo tudi v Helsinkih. Skoraj 3.000 jih bodri košarkarje, v soboto pa so po dvoboju s Poljsko odšli še z vlakom v Tampere na nogometni dvoboj Finske in Islandije. "Res so izjemni. Ponosni smo, da lahko igramo na prvenstvu, in to pred takim številom navijačev. Žal ne zmagujemo tekem in morda malce razočaramo to veliko skupino, ki stoji za nami in nas podpira, a velika stvar je že, da lahko sodelujemo na turnirju."

"Seveda sem se že na teh treh tekmah veliko naučil. Z vsako tekmo in treningom napredujem. To je dobra popotnica za Španijo, kjer so sami odlični igralci, ki igrajo na zelo visoki ravni. Komaj čakam, da se preizkusim tam. Pozno sem začel igrati in ogromno moram delati ter veliko nadoknaditi. Pomanjkljivosti je veliko, a uživam. Ko sem začel, je bilo vse novo. V dveh tednih sem imel že dva treninga na dan. Imel sem veliko podporo države in kluba Thor, kjer sem bil. Hitro se je vse spremenilo," se je začetka spomnil košarkar, ki bo oktobra dopolnil 20 let.

Skromen in navajen trdega dela

Ko je prišel v Akureyri, je najprej navdušil košarkarskega trenerja Bjarkija Oddssona, nato pa Einarja Johanssona, selektorja reprezentance do 18 let, ki mu je dejal, da je sposoben doseči marsikaj in tudi prepričal starše, da ima Tryggvi svetlo košarkarsko prihodnost: "Po dveh tednih mi je Einar predstavil idejo in razložil, kaj bi lahko naredil. Prvi cilj, ki mi ga je postavil, je bil preboj v reprezentanco U18." Ko ga je prvič videl, je bil nad njim navdušen tudi Stefansson: "Ima res dobro osnovo. Zelo sem bil presenečen, ker sem videl že veliko nadarjenih visokih fantov. Izjemno hitro se uči. V pomoč bo tudi okolje, od koder prihaja. Je skromen, preudaren in navajen trdega dela na kmetiji. Zaradi tega je postal močna oseba."

Hlinason je z 216 centimetri in 118 kilogrami izjemno močan in čvrst. Na trenutke je še kar precej neroden, a še zdaleč ne okoren. Njegova motorika, predvsem glede na dejstvo, da košarke ne igra še niti štiri leta, je povsem zadovoljiva. Prav zaradi tega in glede na napredek v tem kratkem obdobju lahko pride na zavidljivo raven. V taktičnem smislu ima razumljivo še veliko pomanjkljivosti, tudi razumevanje igre in osredotočenost nanje sta minusa, toda časa ima še dovolj. Sicer je nekoliko počasen v obrambi, toda ima zelo soliden občutek za skok in blokade, zanimivo pa ima nad igro dober pregled in je lahko tudi učinkovit podajalec, kar je dokazal na EP-ju U20.

Islandci in zdaj tudi v Valencii polagajo upe vanj, da morda postane za Peturjem Gudmundssonom, ki je v 80. letih v Ligi NBA za Portland, Lakerse in San Antonio odigral 150 tekem, drugi Islandec v najmočnejši ligi na svetu. "Trenutno imam dva cilja. Z reprezentanco bi rad ponosno končal EuroBasket, da vsem pokažemo, da si zaslužimo biti tu, nato pa bi si rad izboril mesto med dvanajsterico v Valencii. Vsak košarkar sanja o Ligi NBA, ki je najvišja raven. Ciljam, kolikor visoko se da, morda pa nekoč pridem tudi tja," je dodal Tryggvi, ki, ko gre domov, še vedno postori kaj na kmetiji, a kot pravi, je "žal teh trenutkov premalo".

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik