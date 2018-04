Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Končnica se bo začela v soboto. Foto: AP Dodaj v

Pred zadnjim dnevom štirje mogoči nasprotniki Miamija v končnici

Ponoči Minnesota in Denver za zadnje mesto v končnici

11. april 2018 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Dan pred zaključkom rednega dela v Ligi NBA je glede končnice še ena neznanka, precej več jih je za številko nosilca. Še vedno ni znano, na katerem mestu bo končal in s kom bo igral Miami.

Vročica se bo na zadnji tekmi doma pomerila s prvo ekipo Vzhoda Torontom, ki bo najverjetneje spočil nosilce igre. Zmaga Miamija bi najbrž prinesla šesto mesto in najverjetnejši obračun s tretjo Philadelphio, ki mora zadnji dan premagati Milwaukee oziroma upati na poraz Clevelanda. Edini scenarij, ki bi Miamiju kljub zmagi odvzel šesto mesto, bi bila zmaga Milwaukeeja v Philadelphii ob uspehu Washingtona v Orlandu. V tem primeru bi bili Goran Dragić in soigralci sedmi.

Če Miami izgubi proti Torontu, bo sedmi ali osmi. To pomeni v prvem krogu spopad z Bostonom ali Torontom. Če zmagata Toronto in Washington, bo Miami osmi. V vseh preostalih scenarijih bo Vročica sedma.

Z zmago nad Golden Statom (119:79) se je Utah povzpel na tretje mesto na Zahodu. Zadržal ga bo, če bo v neposrednem obračunu za ta položaj zadnji dan premagal Portland. Jazzerji ne morejo biti slabši kot peti. Vrsta kombinacij obstaja glede uvrstitve New Orleansa, San Antonia in Oklahome, ki imajo pred zadnjimi tekmami povsem enak izkupiček (47:34).

Največ oči bo v noči na četrtek uprtih v Minneapolis, kjer se bosta za zadnje mesto v končnici udarila Minnesota in Denver.

ATLANTA - PHILADELPHIA 113:121

Prince 27, Dorsey 17; Redick 28 (6/9 za Tri), Ilyasova 26, Belinelli 20.



WASHINGTON - BOSTON 113:101

Wall 29 (4/5 za tri) in 12 podaj, Beal 19, Morris 13; Brown 27 (6/10 za tri), Tatum 12.



INDIANA - CHARLOTTE 93:119

Collison, Robinson in Leaf po 13; Kaminsky 24, Monk 17.

UTAH - GOLDEN STATE 119:79

Mitchell 22 (4/5 za tri), Favors 16, Jerebko 14, Gobert in Rubio po 13; Thompson 23 (9/27 iz igre), Durant 13 (5/13 iz igre), Looney 12.



DALLAS - PHOENIX 97:124

Motley 21, A. Harrison 16; Peters 36 (8/13 za tri), Len in S. Harrison po 18.



LA LAKERS - HOUSTON 99:105

Hart 20, A. Ingram 19 (4/5 za tri), Randle 17; Paul 22, Harden 21 in 10 podaj, Green 16.

Tekme 11. aprila:

BOSTON - BROOKLYN

CLEVELAND - NEW YORK

MIAMI - TORONTO

ORLANDO - WASHINGTON

PHILADELPHIA - MILWAUKEE

CHICAGO - DETROIT

MINNESOTA - DENVER

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO

OKLAHOMA - MEMHIS

LA CLIPPERS - LA LAKERS

PORTLAND - UTAH

SACRAMENTO - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA

TORONTO RAPTORS 81 59 22 72,8 BOSTON CELTICS 81 54 27 66,7 PHILADELPHIA 76ERS 81 51 30 63,0 CLEVELAND CAVALIERS 81 50 31 61,7 INDIANA PACERS 82 48 34 58,5 MILWAUKEE BUCKS 81 44 37 54,3 MIAMI HEAT 81 43 38 53,1 WASHINGTON WIZARDS 81 43 38 53,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 81 38 43 46,9 CHARLOTTE HORNETS 82 36 46 43,9 NEW YORK KNICKS 81 28 53 34,6 BROOKLYN NETS 81 28 53 34,6 CHICAGO BULLS 81 27 54 33,3 ORLANDO MAGIC 81 24 57 29,6 ATLANTA HAWKS 82 24 58 29,3

ZAHODNA KONFERENCA

HOUSTON ROCKETS 81 65 16 80,2 GOLDEN STATE WARRIORS 82 58 24 70,7 UTAH JAZZ 81 48 33 59,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 81 48 33 59,3 NEW ORLEANS PELICANS 81 47 34 58,0 SAN ANTONIO SPURS 81 47 34 58,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 81 47 34 58,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 81 46 35 56,8 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 81 46 35 56,8 LOS ANGELES CLIPPERS 81 42 39 51,9 LOS ANGELES LAKERS 81 34 47 42,0 SACRAMENTO KINGS 81 26 55 32,1 DALLAS MAVERICKS 82 24 58 29,3 MEMPHIS GRIZZLIES 81 22 59 27,2 PHOENIX SUNS 82 21 61 25,6

R. K.