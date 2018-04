Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je najbolj uspešen slovenski smučarski skakalec. Foto: BoBo Dodaj v

Predlog za A-ekipo: brata Prevc, Damjan, Semenič in Bartol

Obravnava maja

20. april 2018 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci bodo že v ponedeljek začeli kondicijske priprave na novo sezono, kot kaže bo v A-reprezentanci pet skakalcev.

Po predlogu, ki naj bi na odboru in zboru za skoke in nordijsko kombinacijo obravnavan v maju, naj bi bili člani najboljše ekipe Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc.

Člani B-reprezentance naj bi bili Nejc Dežman, Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Tomaž Naglič, Ernest Prišlič in Jaka Hvala, mlado B-reprezentanco pa naj bi sestavljali Timi Zajc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek.

Člana A-reprezentance nordijske kombinacije A bosta Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik, B pa Leon Šarc in Gašper Brecl. Pri ženskih skokih bo seznam znan v prihodnjih dneh.

S. J.