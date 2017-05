Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Rokometaši so s tretjim mestom navdušili na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji. Foto: Reuters Sorodne novice Slovenci proti Nemcem najbrž tudi brez Gabra, a predaje ni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predsednik Borut Pahor odlikoval rokometno reprezentanco

Rokometaše čakata dve tekmi proti Nemčiji

2. maj 2017 ob 11:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik Borut Pahor je rokometni reprezentanci, ki je bila letos na svetovnem prvenstvu v Franciji tretja, podelil red za zasluge - za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega skupinskega športa.

V utemeljitvi je bilo zapisano: "Pomlajena slovenska rokometna reprezentanca je januarja letos na svetovnem prvenstvu v Franciji postavila nov mejnik slovenskega skupinskega športa v zgodovini samostojne države. Pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića in kapetana reprezentance Vida Kavtičnika je moštvo na nepozabni tekmi osvojilo prvo slovensko medaljo na svetovnih prvenstvih v skupinskih športih. S svojo igro je očaralo rokometne in športne navdušence, z borbenostjo in zmagovito športno držo osvojilo srca slovenske javnosti, hkrati pa z bronasto medaljo napisalo novo, posebno poglavje v zgodovini slovenskega športa.

Slovenski rokometaši so do zdaj sodelovali na treh olimpijskih igrah, osmih svetovnih prvenstvih in desetih evropskih prvenstvih. Izjemen uspeh moške rokometne reprezentance je bila srebrna medalja na evropskem prvenstvu leta 2004 v Sloveniji. V zgodovinski spomin Slovencev bo trajno zapisano tudi prvo slovensko odličje za skupinski šport po osamosvojitvi, ki so ga osvojili prav rokometaši na Sredozemskih igrah leta 1993. Bili so tudi prvo slovensko športno moštvo, ki se je uvrstilo na olimpijske igre. Rezultat iz Sydneyja 2000, ko so osvojili osmo mesto, so v Riu de Janeiru 2016 še izboljšali in osvojili šesto mesto. Slovenski rokomet s svojimi dosežki navdušuje tudi v mlajših selekcijah. Z osvojenimi medaljami na svetovnem in evropskem prvenstvu ter olimpijskih festivalih evropske mladine vztrajno dokazuje svojo svetovno konkurenčnost.

Teh uspehov seveda ne bi bilo brez dobrega dela široke mreže klubov, ki uspešno popularizirajo rokomet v Sloveniji, tudi med mladimi nadobudneži, ki se bodo po bronasti medalji na svetovnem prvenstvu s toliko večjim navdušenjem mojstrili v rokometnih veščinah. Tako izjemnih rezultatov zagotovo ne bi bilo brez vrhunske športne pripravljenosti rokometašev, morda najpomembnejši pa je zmagoviti duh celotnega moštva, ki si je zastavilo visok cilj, skupaj garalo zanj in se znalo za njegovo uresničitev uigrano boriti do zadnjih atomov moči. Z izjemnimi dosežki, ki so plod skupne vizije, visoko zastavljenih ciljev, ustreznega vodenja in trdega skupnega dela, so se rokometaši, predstavniki slovenskega skupinskega športa, proslavili tudi kot vzor in navdih za družbo kot celoto."

V sredo v Stožicah gostujejo Nemci

Reprezentanca se je sicer v teh dneh zbrala v Ljubljani, kjer bo po krajših pripravah opravila še dve kvalifikacijski tekmi z Nemčijo za uvrstitev na evropsko prvenstvo na Hrvaškem 2018. Prva tekma bo v sredo, 3. maja, v Ljubljani, druga v gosteh pa v soboto, 6. maja, v Halleju. Slovenija je na uvodni kvalifikacijski tekmi v Velenju premagala Švico, na drugi pa v Lizboni remizirala s Portugalsko.

