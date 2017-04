Predsednik Malage Al Thani: Katalonski izmečki ne bodo osvojili naslova …

V Španiji se že zdaj dviga temperatura

27. april 2017 ob 21:15

Barcelona, Malaga - MMC RTV SLO

Barcelona je sporočila, da bo predsednika Malage Abdullaha Al Thanija zaradi žaljivega zapisa na Twitterju prijavila disciplinski komisiji in vladnemu odboru za šport.

V Španiji se napoveduje dramatičen zaključek nogometnega prvenstva. Do konca so še štirje krogi, Barca in Real Madrid pa imata enako število točk. Katalonci so zaradi boljšega medsebojnega izida na prvem mestu, kraljevi klub pa ima tekmo manj. Po el clasicu, ki je navdušil nogometne sladokusce, osrečil pa privržence blaugrane, ki je v samem zaključku dvoboja z golom Lionela Messija osvojila dragocene tri točke (3:2), se zdaj že govori tudi o zadnjem krogu, ki bo na sporedu 21. maja.

Do tedaj Barco čaka gostovanje pri mestnem tekmecu Espanyolu, domači dvoboj z Villarrealom in gostovanje v Las Palmasu. Real, ki ga vmes čaka polfinale Lige prvakov proti Atletico Madridu, mora še v gosteh odigrati zaostalo tekmo s Celto iz Viga, ob tem pa še pričakuje Valencio, gostuje v Granadi in gosti Sevillo. V zadnjem krogu bo Barcelona gostila Eibar, Real pa bo gostoval pri Malagi, že zdaj pa se dviga temperatura ...

Al Thani: Širili so laži o Michelu

Malago vodi nekdanji vezist Real Madrida Michel, ki je tudi vzgojen pri kraljevem klubu, za prvo ekipo pa je igral kar 14 let. Navijače Barce je trener andaluzijskega kluba razjezil, ko je dejal, da upa, da bo na koncu naslov v rokah Reala. Eden izmed navijačev je na Twitterju Al Thanija vprašal, ali bo Malaga ugnala Real, katarski poslovnež pa mu je odgovoril: "S pomočjo Alaha jih bomo premagali na igrišču, a katalonski izmečki ne bodo osvojili prvenstva, potem ko so širili laži o trenerju Michelu."

Na žaljiv zapis so se oglasili pri aktualnih španskih prvakih: "FC Barcelona izraža ogorčenje na vsebino tvita predsednika Malage Abdullaha Al Thanija. Njegov komentar krši načela fair playa, etike in zakonitosti, ki naj bi vladali znotraj tekmovanj." Ob tem so dodali, da se bodo zaradi tega pritožili disciplinski komisiji španske nogometne zveze in vladnemu odboru za šport.

T. J.