Predsednik nemške zveze zavrača Özilove očitke o rasizmu

O kritikah Mesuta Özila, ki se je umaknil iz elfa

26. julij 2018 ob 12:50

Berlin - MMC RTV SLO, STA

"Priznam, da so me osebne kritike prizadele. Še bolj pa mi je žal za kolege, prostovoljce in zaposlene v DFB-ju, da so vpleteni v zgodbo, povezano z rasizmom. Takšne očitke (Mesuta Özila) odločno zavračam v svojem imenu in imenu zveze."

Prvi mož nemške nogometne zveze (DFB) Reinhard Grindel je zavrnil očitke o rasizmu nekdanjega reprezentanta Mesuta Özila, je pa priznal, da so bile v postopku storjene napake. Predstava na svetovnem prvenstvu v Rusiji je mnogo stvari postavila pod vprašaj, je v izjavi, objavljeni na spletni strani DFB-ja zapisal Grindel.

Sporno fotografiranje s turškim predsednikom Erdoganom

Özil je nemško izbrano vrsto zapustil v nedeljo, pri čemer je kot razlog med drugim navedel rasizem in diskriminacijo, ki sta sledila objavi njegove fotografije s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in še enim nemškim reprezentantom turških korenin Ilkayjem Gündoganom. 29-letni Özil je v pismu, s katerim se je (vsaj začasno) poslovil od reprezentančnega dresa, kritiziral medije, sponzorje, nemško nogometno zvezo in Grindla osebno. "V očeh Grindla in njegovih podpornikov sem Nemec, ko zmagujemo, ko izgubljamo, pa sem imigrant," je zapisal nogometaš Arsenala.

Štiri dni pozneje je Grindel, ki je bil v času izbruha afere na počitnicah, v pismu zapisal, da so vrednote DFB-ja tudi njegove vrednote. "Raznolikost, solidarnost, boj proti diskriminaciji in integracija so vrednote in prepričanja, ki so blizu mojemu srcu," je zapisal. Kot je še dejal prvi mož nemške nogometne zveze, je DFB upravičeno podvomil v primernost fotografije s turškim predsednikom Erdoganom, globoko pa obžaluje, da je bilo to zlorabljeno za rasistične izjave.

