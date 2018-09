Predsednik NZS: Glave so vroče, potrebno se je usesti.

Poudarki 13. in 16. oktobra naslednji tekmi Lige narodov Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Sklonjenih glav so Slovenci zapustili zelenico tako v četrtek kot nedeljo v novi Ligi narodov. Za primerjavo: z dvema porazoma je Slovenija začela le dva neslavna kvalifikacijska ciklusa - leta 1996 za Francijo 1998 pod Zdenkom Verdenikom in leta 2012 za Brazilijo 2014 pod Slavišo Stojanovićem. Foto: Reuters Največja rezerva je v sami zaključni podaji in realizaciji priložnosti. Na tekmi pridemo do 5, 6 položajev v 16-m prostoru, ki jih ne rešimo s strelom, a do tja pridemo. Kavčič o ključni hibi v napadu. Selektor Tomaž Kavčič je že pod hudim pritiskom javnosti, saj je Slovenija izgubila na 4 od 5 tekmah. Najostrejši kritiki zahtevajo menjavo, pojavljajo se vprašanja o odstopu. Doslej je najkrajši redni mandat imel Slaviša Stojanović med oktobrom 2011 in decembrom 2012 z 9 tekmami in izkupičkom 2-2-5. Foto: EPA Po algoritmu WhoScored temelječ na Opta podatkih je bil pri Sloveniji najboljši strelec Robert Berić (7,3), edini z dobro oceno nad 7, sledil mu je Jasmin Kurtić (6,8). Oba sta bila zamenjana pred usodnim razpletom, kar je znižalo oceno vsem Slovencem na zelenici. (za povečavo kliknite na sliko) Foto: MMC RTV SLO Aljaž Struna ni bil niti med 23 v postavi za tekmo zaradi poškodbe mišice. Rene Krhin je prav tako potožil nad bolečino pri predponi in se ni tvegalo. Glede Nejca Skubica in Petra Stojanovića sem se že na zboru odločil, da bosta vsak odigrala po eno tekmo. Kevina Kampla ni, menjal ga je Domen Črnigoj. Robert Berić je zamenjal Andraža Šporarja. Zagotovo ne bi bilo pet menjav, če bi bili vsi zdravi. O menjavah v prvi postavi v primerjavi s četrtkom. Robert Berić je v 17. nastopu za Slovenijo dosegel drugi gol, pred tremi leti je odločil tekmo z Estonijo. A na drugi strani ni zdržala obramba: najprej so Ciprčani izenačili z najboljšo akcijo tekme, v kateri je peterica izgirala celotno defenzivno postavitev gostov, v predzadnji minuti pa je Petar Stojanović storil prekršek, po prostem strelu, ki je sledil, pa je z glavo nesrečno matiral Vida Belca. Tragična figura četrtkovega poraza je predtem z dvema paradama preprečil preobrat Cipra, na koncu pa ga je matiral soigralec. Foto: EPA VIDEO Vrhunci tekme Ciper - Slo... VIDEO Pogovor s Tomažem Kavčiče... Sorodne novice Kavčič ni skrival slabe volje: Nekateri igralci so bili "mrtvi" Slovenija povedla, a brez točk ostala tudi na Cipru Dodaj v

Predsednik NZS: Glave so vroče, potrebno se je usesti.

Kavčič ne bo ponudil odstopa, Mijatović ni izključil ničesar

10. september 2018 ob 07:24

Nikozija - MMC RTV SLO

Nič točk, dva poraza z 1:2, Slovenija je prikovana na dno skupine 3 v ligi C novoustanovljene Lige narodov. Selektor Tomaž Kavčič upa, da bo enkrat le zaigral v polni postavi, predsednik NZS-ja Rade Mijatović pa je pripravljen razmišljati o vsem.

"Težko je po nekaj prijateljskih tekmah in dveh tekmah v Ligi narodov govoriti o morebitni menjavi selektorja. A kot sem rekel, o vsem je potrebno razmišljati. Trezno, pošteno si pogledati, kaj so vzroki in na podlagi ugotovljenega vleči prihodnje poteze. Glave so vroče, potrebno se je usesti. Pogledati, analizirati dosedanje igre in potem povleči prave poteze," je po nedeljskem razočaranu v Nikoziji za RTV Slovenija govoril predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki ga doma čaka veliko vprašanj in pričakovanj, saj je slovenska nogometna reprezentanca pošteno zabredla.

Oktobra in novembra boj za obstanek v ligi C?

Pet tekem in štirje porazi v 10 mesecih je boren izkupiček selektorja Kavčiča, pred katerim še noben glavni trener ni tako slabo začel vodenja reprezentance Slovenije. Liga narodov se je začela porazno, prvo mesto v skupini 3 lige C je na videno v četrtek proti Bolgariji in v nedeljo na Cipru naloga nemogoče, soočenja z Norveško pa še pridejo na vrsto. Zdaj je oktobra in novembra bližji boj za obstanek v tretji ligi kot potegovanje za vsaj 2. mesto, s katerim bi se Slovenci lahko potegovali, da bi v decembrskem žrebu kvalifikacij za Euro 2020 pristali v tretjem bobnu. Četrti kakovostni boben med šestimi, na EP pa se uvrstita najboljši reprezentanci, je žalostna realnost izbrane vrste, ki je po izidih, uvrstitvi na Fifini lestvici in zlasti po imenih igralcev uživala status nosilca v svoji skupini Lige narodov.

Po eni strani krivica, po drugi strani pa si Slovenija v Nikoziji s prikazanim ni izborila srečo, ki se je zato raje nasmehnila domači, bolj borbeni vrsti. https://t.co/Dg2IPYEp5x#SrceBije #LigaNarodov — Toni Gruden (@duledoz) September 9, 2018

Z VAR-om bi povedli, a kaj so se Uefa upira tehnologiji

"Prišlo je do nekakšne menjave generacij, reprezentanca se sestavlja. Na domači tekmi z Bolgarijo smo bili absolutno boljši nasprotnik, dobili smo dva zadetka iz takorekoč edinih akcij, ki so jih Bolgari izpeljali," je Mijatović delil selektorjevo mnenje, da je bila igra v Stožicah boljša kot na praznem stadionu Neo GSP. Ob oceni blede predstave proti Cipru se je predsednik NZS obregnil ob dogodek v 87. minuti, ko je rezervni napadalec Andraž Šporar že zatresel ciprsko mrežo, a so sodniki iz Latvije pod vodstvom Andrisa Treimanisa zadetek neudoma razveljavili zaradi prepovedanega položaja. "Zdaj na Cipru smo kljub ne ravno obetavni igri dosegli ta drugi gol, povedli z 2:1, a gol ni bil priznan." Počasni posnetek je nedvomno pokazal, da ofsajda ni bilo, a kaj ko se videosodnika (VAR) v Ligi narodov ne uporablja. Pri čemer ima pri Uefinem upiranju tehnologije ključno besedo predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Ko stari selektor ob odhodu ustoliči naslednika

In ob navalu kritik MMC-jevih uporabnikov, komentatorjev na Twitterju in Facebooku se velja spomniti, da je kriza nogometne reprezentance neločljivo povezana ravno s Čeferinom. Jeseni 2011 se z Matjažem Kekom ni dogovoril za podaljšanje sodelovanja, temveč za predčasno prekinitev, takoj je bil imenovan Slaviša Stojanović. Serija bledih iger, slab štart kvalifikacij za SP 2014 in poraz na prijateljski tekmi v Makedoniji je bilo preveč. Na silvestrovo 2012 se je vrnil Srečko Katanec. Začelo se udarno, spodobno zaključilo ciklus, v kvalifikacijah za Euro 2016 je bila Slovenija konkurenčna. Pred zaključkom se je že poleti 2015 podaljšalo pogodbo, da bi se ustvaril mir, kar je bila tudi ena zadnjih potez Čeferina, preden je septembra 2016 postal predsednik Uefe. A za Katančevo četo je sledil boleč poraz v Švici, izpad v dodatnih kvalifikacijah z Ukrajino. V zadnjih kvalifikacijah za SP 2018 so Slovenci namučili dvakrat Anglijo, a na koncu končali le kot četrti. Ob slovesu je Katanec s privolitvijo Radeta Mijatovića še ustoličil svojega pomočnika Tomaža Kavčiča.

Avtogoli naše reprezentance:

september 1999, Istenič proti Norveški.

marec 2006, Pečnik proti Romuniji.

september 2017, Mevlja proti Slovaški.

september 2018, Stojanović proti Cipru.

Izogibajte se septembru, fantje. #SrceBije — Matjaz (@Gospod_profesor) September 9, 2018

Cilj ostaja uvrstitev na Euro 2020

Kavčičeva novinarska konferenca po porazu s Ciprom se je končala z vprašanjem o njegovi selektorski prihodnosti. "Delam pošteno s svojim štabom, imam pogodbo, stvar je na drugi strani. Nimam za kaj podajati odstopa, ker vem, kaj sem vložil, kaj je cilj in kako do njega priiti. V nogometu nič ne pride čez noč," verjame v svoj pristop 64-letnik, ki si je ob decembrskem prevzemu selektorskega stolčka sam zadal cilj - uvrstitev na evropsko prvenstvo. Po možnosti neposredno iz kvalifikacij ali pa tudi s pomočjo Lige narodov, katere playoff nadomešča dosedanje dodatne kvalifikacije. A kot rečeno, izhodišče Slovenije je po dveh porazih močno oteženo.

"Potrebno se je obrniti naprej. Svoj cilj imamo postavljen. Upajmo, da se bodo vsi igralci vrnili in bomo enkrat zaigrali kompletni. Imam svojo vizijo, a Slovenija mora biti v popolni postavi. No, lahko manjka eden ali dva. Normalno, da to ni dober izid in ne iščem izgovorov," Kavčič upa, da bo lahko oktobra za gostovanje v Oslu pri Norveški in za povratno tekmo s Ciprom v Ljubljani lahko vpoklical in prejel vse najboljše slovenske nogometaše. Tudi obolelega Josipa Iličića in poškodovanega Kevina Kampla ter zvezdniškega vratarja Jana Oblaka, s katerim pa mora NZS še razčistiti komunikacijski šum.

Veliko več vprašanj kot odgovorov

A še prej se morajo na novem sijočem sedežu NZS-ja na Brdu dobro usesti in pošteno pretresti, zakaj je Slovenija na dveh tekmah s sebi enakima tekmecema, ki sta na papirju še za nameček po imenih precej manj zveneča, vsega štirikrat pošteno udarila v okvir vrat (Zajc ob izenačenju, Kurtić in Matavž proti Bolgarom ter Berić ob golu na Cipru). Zakaj v gosteh niso znali zadržati žoge in prevzeti pobude pri posesti? Zakaj je težava zamenjati pet igralcev v začetni postavi in izpostavljati reprezentančno neizkušenost, hkrati pa se je samo v zadnjem letu dni izpustila priložnost, da bi odigrali vsaj še tri dodatne prijateljske tekme? Zakaj navijači pogrešajo v prvi vrsti borbenost in nepopustljivost? Temeljni vrlini, ki sta krasila Slovenijo ob vseh treh prebojih na velika prvenstva.

