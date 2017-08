Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Jeff Frazee še ni našel kluba v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predstavniki Znojma naj bi februarja skušali podkupiti Frazeeja

Olimpija naj bi mu bila dolžna 18.000 evrov

10. avgust 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjem krogu drugega dela Lige Ebel v lanski sezoni so orli iz Znojma napolnili mrežo Olimpije (7:0) in se prebili v končnico. Čehi naj bi pred tekmo skušali podkupiti vratarja zmajev Jeffa Frazeeja.

Frazee je o poskusu podkupovanja v torek ob 19.45 prek elektronske pošte obvestil avstrijski časnik Oberösterreihischer Nachrichten. Kot so zapisali pri časniku, so dobili elektronsko sporočilo, v katerem je 30-letni Američan pisal o tem, da je 21. februarja pred tekmo z Znojmom do njega prišel predstavnik češkega kluba in se pozanimal, koliko bi stalo, da bi češka ekipa dobila tekmo. Frazee ni privolil v takšno sodelovanje in je o tem obvestil trenerja Bojana Zajca, pozneje pa so obvestili še vodstvo Lige Ebel in policijo.

Frazee je branil do 12. minute in izida 0:3. Zeleno-beli so zaigrali brez nekaterih nosilcev igre, že veliko pred tem so ostali brez možnosti za končnico. V nadaljevanju je bil med vratnicama Tilen Spreitzer, že po 33. minutah pa je bilo 0:7.

Za avstrijski časnik je dogajanje pojasnil tudi direktor lige Christian Feichtinger: "V ligi smo naredili vse, kar moramo v takem primeru. Poteka preiskava, ki pa še ni dala rezultatov. Dokler ne bo dokazov, velja, da so obtoženi nedolžni. Če pa se bo izkazalo, da so obtožbe resnične, sledi prijava na tožilstvo."

Kot je pojasnil direktor lige, če so obtožbe resnične, ne gre le za kršenje športnih pravil tekmovanja, temveč tudi za kaznivo dejanje. Na to, da je ta primer v javnost prišel šele zdaj, pa po mnenju Feichitingerja vpliva tudi to, da policijske preiskave potekajo v Sloveniji in na Češkem, liga s sedežem v Avstriji pa ima omejen dostop do informacij.

Olimpija naj bi mu bila dolžna 18.000 evrov

V elektronskem sporočilu je zapisal tudi, da Olimpija že v lanski sezoni ni bila finančno sposobna odigrati sezone v Ligi Ebel. "V Ljubljani sem podpisal, ker so mi zagotovili, da je Olimpija uredila vse finančne težave. Seveda ni bilo tako. Dolžni so mi 18.000 evrov, imam pa štiričlansko družino. Zelo težko je shajati skozi mesece, če ti je klub dolžen dve tretjini dohodka. Tudi štirje drugi tujci so se znašli v podobnem položaju," je še zapisal Frazee.

A. G.