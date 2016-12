Preiskava 28 domnevnih goljufov iz Sočija, FIS suspendiral 6 tekačev

Tjumen ne bo gostil finala svetovnega pokala v smučarskih tekih

23. december 2016 ob 18:46

Zürich - MMC RTV SLO/Reuters

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sporočil, da je uvedel disciplinski postopek zoper 28 ruskih športnikov, ki naj bi bili udeleženi v manipuliranje z vzorci urina na olimpijskih igrah v Sočiju.

Za ta ukrep so se odločili, potem ko je omenjeno početje v svojem poročilu pred dvema tednoma razkril preiskovalec svetovne protidopinške agencije (WADA) Richard McLaren. V manipulacije naj bi bilo udeleženih tudi 12 dobitnikov medalj.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je sporočila, da je že suspendirala šest smučarskih tekačev, ki so med preiskovanimi, Rusija pa je odpovedala finale svetovnega pokala v smučarskih tekih, ki bi ga moral od 16. do 19. marca gostiti Tjumen v Sibiriji. Že pred tem so na istem prizorišču odpovedali tudi tekme svetovnega pokala v biatlonu (9.-12. marca), marčevsko svetovno prvenstvo v bobu v Sočiju in tekmo v hitrostnem drsanju v Čeljabinsku.

Trener atletinje Julije Stepanove, ki je pomagala pri odkrivanju dopinga v Rusiji, Vladimir Mohnev, je dobil desetletno prepoved delovanja v športu zaradi z dopingom povezanih prekrškov, je odločilo mednarodno športno razsodišče v Lozani (CAS). 24-letna tekačica na srednje proge Anastazija Bazdireva pa je dobila dveletno prepoved tekmovanja zaradi "uporabe ali poskusa uporabe prepovedane substance ali prepovedane metode".



Kot je znano, je McLaren v poročilu zapisal, da je bilo v zadnjih petih letih v manipulacije z jemanjem dopinga in njegovim prikrivanjem vključenih več kot tisoč ruskih športnikov in športnic v več kot tridesetih športih.

MOK je že tedaj sporočil, da bo po razkritju McLarnovega poročila znova testiral vse vzorce ruskih športnikov iz Londona 2012 in Sočija 2014.

Ruski predsednik Vladimir Putin je na tradicionalnem druženju z novinarji ob koncu leta dejal, da Rusija ima nekaj težav z dopingom v športu, a znova zanikal, da bi država izvajala sistemski doping.

M. R.