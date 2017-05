Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prvo tretjino so hokejisti Edmontona dobili s 5:0. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prekletstvo sedme tekme spet lovi Anaheim

Predatorji prvič v konferenčnem finalu

8. maj 2017 ob 08:50

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Edmontona so napolnili mrežo Anaheima in izsilili sedmo odločilno tekmo v polfinalu Zahodne konference Lige NHL. Prvi se je v finale po zmagi nad St. Louisom uvrstil Nashville.

Oilersi so po siloviti prvi tretjini, v kateri so zabili pet golov, premagali Anaheim kar s 7:1. Junak tekme je bil Leon Draisaitl, ki je dosegel tri gole in pripeval še dve podaji.

Odločilna tekma bo v noči na četrtek v Anaheimu. Racmani so izgubili sedmo tekmo pred svojimi navijači v zadnjih štirih letih končnice, čeprav so vsakič vodili s 3:2 v zmagah. Oilersi so v tej seriji v Anaheimu dvakrat slavili in izgubili peto tekmo po dvojnem podaljšku.

Nashville se je v konferenčni finale uvrstil prvič v klubski zgodovini, potem ko je pred svojimi navijači s 3:1 ugnal St. Louis in dobil serijo s 4:2. Predatorji so v svoji dvorani v končnici dobili že deveto tekmo zapored. Po izenačenih 40 minutah je v 44. minuti zadel Ryan Johanson, končni izid pa je minuto pred koncem postavil Calle Jarnkrok.

ZAHOD, polfinale:

NASHVILLE - St. Louis (4:2)

3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Josi 21., Johansen 44., Jarnkrok 59.; Stastny 3.

Obrambe: Rinne 23; Allen 15.



EDMONTON - ANAHEIM (3:3)

7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Draisaitl 3., 8., 36., Kassian 9., Letestu 12., 19., Slepišev 21.; Rakell 29

Obrambe: Talbot 34; Gibson 3,Bernier 25

VZHOD, polfinale, ponedeljek:

PITTSBURGH - WASHINGTON (3:2)

Torek:

NY RANGERS - OTTAWA (2:3)

R. K.