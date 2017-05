Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kdo bo dobil taktični dvoboj - Jose Mourinho ali Arsene Wenger? Foto: Reuters Kapetan Liverpoola James Milner je takole zastreljal 11-metrovko proti Southamptonu, ki je na Anfield prišel po točko in jo tudi dobil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: Arsenal - Manchester United 0:0

Liverpool na Anfieldu le remiziral s Southamptonom

7. maj 2017 ob 17:00

London/Liverpool - MMC RTV SLO

Ob 17. uri se je začel derbi 36. kroga angleške Premier lige. Na Emiratesu v Londonu Arsenal gosti Manchester United. Liverpool je proti Southamptonu le remiziral (0:0).

Do danes sta kluba odigrala 224 tekem, uspešnejši so rdeči vragi, ki so dobili 96 obračunov, 81 so jih izgubili, 47-krat pa se je derbi končal brez zmagovalca. Prvič sta si ekipi nasproti stali davnega 13. oktobra 1894. Takrat se je tekma med Newton Heathom (danes Manchester United) in Woolwich Arsenalom končala s 3:3.

V letošnji sezoni sta se ekipi pomerili enkrat, in sicer 19. novembra lani, ko je bilo na Old traffordu 1:1. Gostitelje je v 68. minuti v vodstvo popeljal Juan Mata, izid je minuto pred iztekom rednega dela srečanja poravnal Olivier Giroud.

Southampton prišel po točko - in jo dobil

Liverpool na Anfieldu ni uspel premagati Southamptona (0:0), ki se je v prvem polčasu več ali manj le branil. V napadu so bili gostje povsem neaktivni, na vrata Simona Mignoleta niso sprožili niti enega strela. Gostitelji so bili podjetnejši, vendar niso uspeli prebiti odlično postavljene gostujoče obrambe, zanašali so se predvsem na strele z razdalje, ki pa niso resno ogrozili vrat Fraserja Forsterja. V drugem polčasu se je brezzoba igra rdečih nadaljevala, v 64. minuti se jim je vendarle nasmehnila sreča, ko je gostujoči branilec Jack Stephens v kazenskem prostoru igral z roko. Glavni sodnik Robert Medley je pokazal na belo točko, s katere pa ni bil uspešen James Milner. Liverpoolovemu kapetanu je Forster strel ubranil.

Rdeči streljali s praznimi naboji

Do konca srečanja so varovanci Jürgena Kloppa na vse načine iskali pot do zadetka, vendar je niso našli. Še najbolj razigran je bil rezervist Daniel Sturridge, ki je dvakrat nevarno sprožil proti golu, a je ostalo pri začetnih 0:0. V 92. minuti je po Milnerjevem predložku z glavo nevarno sprožil rezervist Marko Grujić, a je Forster strel ubranil. To je bila tudi zadnja resna priložnost na tekmi.

Nedeljski tekmi:

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 0:0 (-:-)

Arsenal: Čech, Holding, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Xhaka, Ramsey, Gibbs, Özil, Sanchez, Welbeck.

Man Utd: De Gea, Tuanzebe, Jones, Smalling, Darmian, Carrick, Herrera, Mhitarjan, Mata, Martial, Rooney.

Sodnik: Andre Marriner

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 0:0

Milner (Liverpool) je v 65. minuti zapravil 11-m.

Sobotne tekme:

WEST HAM - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Lanzini 65.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE

5:0 (1:0)

Silva 2., Kompany 49., De Bruyne 59., Sterling 82., Otamendi 92.



BOURNEMOUTH - STOKE CITY 2:2 (0:1)

Stanislas 62., Shawcross 81./ag; Mousset 33./ag, Diouf 73.

BURNLEY - WEST BROMWICH 2:2 (0:0)

Vokes 56., 86.; Rondon 66., Dawson 78.



HULL CITY - SUNDERLAND 0:2 (0:0)

B. Jones 69., Defoe 92.

LEICESTER - WATFORD 3:0 (1:0)

Ndidi 38., Mahrez 58., Albrighton 93.

Ponedeljek ob 21.00:

CHELSEA - MIDDLESBROUGH

Lestvica: CHELSEA 34 26 3 5 72:29 81 TOTTENHAM 35 23 8 4 71:23 77 LIVERPOOL 36 20 10 6 71:42 70 MANCHESTER CITY 35 20 9 6 70:37 69 MANCHESTER UTD. 34 17 14 3 51:25 65 ARSENAL 33 18 6 9 64:42 60 EVERTON 36 16 10 10 60:41 58 WEST BROMWICH 35 12 9 14 41:45 45 LEICESTER 35 12 7 16 45:54 43 SOUTHAMPTON 34 11 9 14 39:44 42 BOURNEMOUTH 36 11 9 16 52:65 42 WEST HAM 36 11 9 16 45:59 42 STOKE CITY 36 10 11 15 39:52 41 BURNLEY 36 11 7 18 37:51 40 WATFORD 35 11 7 17 37:58 40 CRYSTAL PALACE 36 11 5 20 46:61 38 SWANSEA 36 10 5 21 41:69 35 HULL CITY 36 9 7 20 36:69 34 MIDDLESBROUGH 35 5 13 17 26:45 28 SUNDERLAND 35 6 6 23 28:60 24

