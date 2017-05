Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Granit Xhaka je po srečnem odboju od Anderja Herrere Davida De Geo premagal z razdalje in Arsenal popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Danny Welbeck je po slabi uri igre z glavo matiral Davida De Geo in podvojil vodstvo svoje ekipe. Foto: Reuters Aaron Ramsey je zapravil najlepšo priložnost prvega polčasa. Tudi sicer je bil Valižan eden najboljših posameznikov na zelenici. Foto: Reuters Menedžer Arsenala Arsene Wenger je sploh prvič premagal Joseja Mourinha v prvenstvu. To je bil sicer njun 13. medsebojni prvenstveni obračun. Do nedelje je Wengerjeva ekipa proti Mourinhevi zbrala sedem remijev in pet porazov. Foto: Reuters Kapetan Liverpoola James Milner je takole zastreljal 11-metrovko proti Southamptonu, ki je na Anfield prišel po točko in jo tudi dobil. Foto: Reuters Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je bil skrajno nezadovoljen z nekaterimi odločitvami glavnega sodnika Roberta Madleyja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Topničarji na Emiratesu končali niz rdečih vragov

Liverpool na Anfieldu le remiziral s Southamptonom

7. maj 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 19:05

London/Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so dobili veliki derbi 36. kroga Premier lige. Na Emiratesu so z 2:0 premagali Manchester United in s tem ohranili upe na 4. mesto ob koncu prvenstva.

Do danes sta kluba odigrala 225 tekem, uspešnejši so rdeči vragi, ki so dobili 96 obračunov, 82 so jih izgubili, 47-krat pa se je derbi končal brez zmagovalca.

Tokrat so tekmo dobili topničarji, ki so v pičlih treh minutah drugega polčasa odločili zmagovalca. Najprej je v polno z razdalje zadel Granit Xhaka, kmalu zatem je iz neposredne bližine z glavo zadel še Danny Welbeck.

S tem je ekipa Arsena Wengerja prekinila niz nasprotnika, ki poraza ni poznal na zadnjih 25 prvenstvenih tekmah. Nazadnje je United izgubil 23. oktobra lani, ko je moral Chelseaju na Stamford Bridgeu priznati premoč s kar 4:0.

Varovanci Joseja Mourinha tri tekme pred koncem prvenstva za četrtouvrščenim mestnim tekmecem Manchester Cityjem zaostajajo za štiri točke, za tretjeuvrščenim Liverpoolom, ki ima odigrano tekmo več, pa za šest.

Vratarja ves čas na preži

Prvi polčas derbija na Emiratesu ni postregel z golom, je bila pa igra vseeno zelo dinamična. Tudi vratarja sta imela polne roke dela. Še največ ga je imel David De Gea, ki je v 9. minuti srečanja preprečil veselje Aaronu Ramseyju. Valižan je prodrl po desni strani in z natančnim diagonalnim strelom preizkusil opreznost španskega vratarja, ki je žogo poslal v kot. Dejaven je bil tudi Petr Čech, ki se je moral pošteno potruditi, da je preprečil zadetek Waynu Rooneyju in Anthonyju Martialu.

Xhaka in Welbeck poskrbela za navdušenje

V nadaljevanju se je igra razživela, več od nje pa so imeli topničarji, ki so v razmiku treh minut dvakrat zatresli mrežo. Najprej v 54. minuti, ko je s kančkom sreče De Geo premagal Granit Xhaka. Švicarski reprezentant je poskusil z razdalje, žoga se je odbila od hrbta Anderja Herrere in prelisičila gostujočega vratarja. Veselje domačih navijačev se še ni povsem poleglo, ko je vodstvo podvojil Danny Welbeck. Nekdanji napadalec rdečih vragov je z glavo zadel iz bližine, potem ko je predložek z desne strani pred vrata poslal Alex Oxlade-Chamberlain. Žoga se je za hrbet De Gee odbila od prečke. 2:0.

Do konca tekme kakšnih večjih priložnosti ni bilo več. Rooney je bil nevaren s prostega strela, trudil se je tudi rezervist Marcus Rashford, ki je po dobri uri igre zamenjal Herrero, a brez uspeha.

Southampton prišel po točko - in jo dobil

Liverpool na Anfieldu ni uspel premagati Southamptona (0:0), ki se je v prvem polčasu več ali manj le branil. V napadu so bili gostje povsem neaktivni, na vrata Simona Mignoleta niso sprožili niti enega strela. Gostitelji so bili podjetnejši, vendar niso uspeli prebiti odlično postavljene gostujoče obrambe, zanašali so se predvsem na strele z razdalje, ki pa niso resno ogrozili vrat Fraserja Forsterja. V drugem polčasu se je brezzoba igra rdečih nadaljevala, v 64. minuti se jim je vendarle nasmehnila sreča, ko je gostujoči branilec Jack Stephens v kazenskem prostoru igral z roko. Glavni sodnik Robert Medley je pokazal na belo točko, s katere pa ni bil uspešen James Milner. Liverpoolovemu kapetanu je Forster strel ubranil.

Rdeči streljali s praznimi naboji

Do konca srečanja so varovanci Jürgena Kloppa na vse načine iskali pot do zadetka, vendar je niso našli. Še najbolj razigran je bil rezervist Daniel Sturridge, ki je dvakrat nevarno sprožil proti golu, a je ostalo pri začetnih 0:0. V 92. minuti je po Milnerjevem predložku z glavo nevarno sprožil rezervist Marko Grujić, a je Forster strel ubranil. To je bila tudi zadnja resna priložnost na tekmi.

Nedeljski tekmi:

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 2:0 (0:0)

Xhaka 54., Welbeck 57.

Arsenal: Čech, Holding, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain (84./Bellerin), Xhaka (76./Coquelin), Ramsey, Gibbs, Özil, Sanchez, Welbeck (84./Giroud).

Man Utd: De Gea, Tuanzebe, Jones, Smalling, Darmian, Carrick, Herrera (63./Rashford), Mhitarjan (61./Lingard), Mata (84./McTominay), Martial, Rooney.

Sodnik: Andre Marriner

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 0:0

Milner (Liverpool) je v 65. minuti zapravil 11-m.

Sobotne tekme:

WEST HAM - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Lanzini 65.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE

5:0 (1:0)

Silva 2., Kompany 49., De Bruyne 59., Sterling 82., Otamendi 92.



BOURNEMOUTH - STOKE CITY 2:2 (0:1)

Stanislas 62., Shawcross 81./ag; Mousset 33./ag, Diouf 73.

BURNLEY - WEST BROMWICH 2:2 (0:0)

Vokes 56., 86.; Rondon 66., Dawson 78.



HULL CITY - SUNDERLAND 0:2 (0:0)

B. Jones 69., Defoe 92.

LEICESTER - WATFORD 3:0 (1:0)

Ndidi 38., Mahrez 58., Albrighton 93.

Ponedeljek ob 21.00:

CHELSEA - MIDDLESBROUGH

Lestvica: CHELSEA 34 26 3 5 72:29 81 TOTTENHAM 35 23 8 4 71:23 77 LIVERPOOL 36 20 10 6 71:42 70 MANCHESTER CITY 35 20 9 6 70:37 69 MANCHESTER UTD. 35 17 14 4 51:27 65 ARSENAL 34 19 6 9 66:42 63 EVERTON 36 16 10 10 60:41 58 WEST BROMWICH 35 12 9 14 41:45 45 LEICESTER 35 12 7 16 45:54 43 SOUTHAMPTON 34 11 9 14 39:44 42 BOURNEMOUTH 36 11 9 16 52:65 42 WEST HAM 36 11 9 16 45:59 42 STOKE CITY 36 10 11 15 39:52 41 BURNLEY 36 11 7 18 37:51 40 WATFORD 35 11 7 17 37:58 40 CRYSTAL PALACE 36 11 5 20 46:61 38 SWANSEA 36 10 5 21 41:69 35 HULL CITY 36 9 7 20 36:69 34 MIDDLESBROUGH 35 5 13 17 26:45 28 SUNDERLAND 35 6 6 23 28:60 24

Mitja Lisjak