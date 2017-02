Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marcos Alonso je v 13. minuti načel mrežo Arsenala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: Chelsea - Arsenal 1:0

Manchestra igrata v nedeljo

4. februar 2017 ob 14:33,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 14:34

London - MMC RTV SLO

24. krog angleškega nogometnega prvenstva odpira londonski derbi med trenutno vodilnim Chelseajem in Arsenalom, ki zaseda tretje mesto.

V 13. minuti so na Stamford Bridgeu gostitelji povedli. Z desne je predložek pred vrata poslal Pedro. Z glavo je močno streljal Diego Costa, ki je do strela prišel ob Hectorju Bellerinu, a je zadel le prečko. Na odbito žogo je pritekel Marcos Alonso, ki je bil tudi v skoku višji od Bellerina, in jo z glavo pospravil v mrežo. Ob tem je s komolcem v glavo zadel branilca Arsenala, ki je potem grdo padel. Katalonec ni mogel nadaljevati, njegovo mesto na zelenici pa je zasedel Gabriel.

Drugouvrščeni Tottenham, ki ima sicer enako število točk kot veliki tekmec Arsenal, bo ob 18.30 gostil Middlesbrough. Točko manj ima Liverpool, ki ga čaka gostovanje pri Hull Cityju. Oba kluba iz Manchestra, ki sledita redsom, pa bosta igrala v nedeljo City bo gostil Swansea, United pa bo gostoval pri aktualnemu prvaku Leicesterju.

24. krog, sobota ob 13.30:

CHELSEA - ARSENAL 1:0 (1:0)

Alonso 13.

Ob 16.00:

CRYSTAL PALACE - SUNDERLAND

EVERTON - BOURNEMOUTH

HULL CITY - LIVERPOOL

SOUTHAMPTON - WEST HAM

WATFORD - BURNLEY

WEST BROMWICH - STOKE CITY

Ob 18.30:

TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH



Nedelja ob 14.30:

MANCHESTER CITY - SWANSEA

Ob 17.00:

LEICESTER - MANCHESTER UNITED

Lestvica CHELSEA 23 18 2 3 48:16 56 TOTTENHAM 23 13 8 2 45:16 47 ARSENAL 23 14 5 4 51:25 47 LIVERPOOL 23 13 7 3 52:28 46 MANCHESTER CITY 23 14 4 5 47:28 46 MANCHESTER UTD. 23 11 9 3 33:21 42 EVERTON 23 10 7 6 34:24 37 WEST BROMWICH 23 9 6 8 31:29 33 STOKE CITY 23 7 8 8 29:35 29 BURNLEY 23 9 2 12 25:33 29 WEST HAM 23 8 4 11 29:40 28 SOUTHAMPTON 23 7 6 10 23:28 27 WATFORD 23 7 6 10 27:39 27 BOURNEMOUTH 23 7 5 11 32:41 26 MIDDLESBROUGH 23 4 9 10 19:26 21 LEICESTER 23 5 6 12 24:38 21 SWANSEA 23 6 3 14 28:52 21 CRYSTAL PALACE 23 5 4 14 32:41 19 HULL CITY 23 4 5 14 20:47 17 SUNDERLAND 23 4 4 15 20:42 16

T. J.