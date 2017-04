Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na Stamford Bridgeu se odvija derbi 31. kroga Premier lige. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: Chelsea - Manchester City 1:1

Liverpool gosti Bournemouth, Arsenal West Ham United

5. april 2017 ob 21:00

Ob 21. uri se je začel derbi 31. kroga angleške Premier lige. Na Stamford Bridgeu se za poln izkupiček točk merita Chelsea in Manchester City.

Londončani suvereno vodijo na prvenstveni lestvici, po 29 tekmah, na katerih so 22-krat zmagali, 3-krat remizirali in 4-krat izgubili, imajo 69 točk, sedem več od drugouvrščenega Tottenhama. Tretji je Liverpool z 59 točkami in tekmo več. Manchester City zaseda četrto mesto, po 29 tekmah ima 58 točk.

Poleg omenjenega obračuna je danes na sporedu še pet tekem: Arsenal gosti West Ham United, Hull City Middlesbrough, Southampton Crystal Palace, Swansea City pa Tottenham. Ob 21. uri se je s tekmo na Stamford Bridgeu na Anfieldu začelo še srečanje med Liverpoolom in Bournemouthom.

31. krog, sredine tekme, danes ob 20.45:

ARSENAL - WEST HAM 0:0 (-:-)

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 3:1 (-:-)

Marković 14., Niasse 27., Hernandez 33.; Negredo 5.

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 0:1 (-:-)

Benteke 31.

SWANSEA - TOTTENHAM 1:0 (-:-)

Routledge 11.

Ob 21.00:

CHELSEA - MANCHESTER CITY 1:1 (-:-)

Hazard 10.; Agüero 26.

Chelsea: Courtois, Zouma, Luiz, Cahill, Azpilicueta, Kante, Fabregas, Alonso, Pedro, Hazard, Costa.

Man City: Caballero, Navas, Kompany, Stones, Clichy, Fernandinho, Delph, De Bruyne, Silva, Sane, Agüero.

Sodnik: Mike Dean

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 0:1 (-:-)

Afobe 7.

Torkove tekme:

BURNLEY - STOKE CITY 1:0 (0:0)

Boyd 58.

LEICESTER - SUNDERLAND 2:0 (0:0)

Slimani 69., Vardy 78.

WATFORD - WEST BROMWICH 2:0 (1:0)

Niang 13., Deeney 49.

RK: Britos 65./Watford

MANCHESTER UNITED - EVERTON 1:1 (0:1)

Ibrahimović 94./11-m; Jagielka 22.

RK: Williams 93./Everton

Lestvica: CHELSEA 29 22 3 4 60:23 69 TOTTENHAM 29 18 8 3 57:21 62 LIVERPOOL 30 17 8 5 64:37 59 MANCHESTER CITY 29 17 7 5 56:32 58 MANCHESTER UTD. 28 14 11 3 42:23 53 ARSENAL 28 15 6 7 58:36 51 EVERTON 30 14 8 8 52:33 50 WEST BROMWICH 30 12 8 10 39:38 44 STOKE CITY 30 9 9 12 33:44 36 SOUTHAMPTON 28 9 7 12 33:36 34 BOURNEMOUTH 30 9 7 14 42:54 34 WATFORD 29 9 7 13 34:48 34 LEICESTER 29 9 6 14 35:47 33 WEST HAM 30 9 6 15 41:54 33 BURNLEY 30 9 5 16 31:44 32 CRYSTAL PALACE 29 9 4 16 38:47 31 SWANSEA 30 8 4 18 36:63 28 HULL CITY 30 7 6 17 28:59 27 MIDDLESBROUGH 29 4 11 14 20:33 23 SUNDERLAND 29 5 5 19 24:51 20

M. L.