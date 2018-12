Pep Guardiola je s Cityjem v tej sezoni že slavil na Stamford Bridgeu, ko je bilo v Community Shieldu avgusta 2:0 za goste. Foto: EPA Pri četrtem zadetku Liverpoola je Mohamed Salah dvakrat "zavrtel" Asmirja Begovića. Foto: Reuters Takole je z imenitnim udarcem tri točke Arsenalu zagotovil Lucas Torreira. Foto: Reuters Ashley Young je na Old Traffordu načel mrežo Fulhama, končni izid pa je postavil Marcus Rashford. Foto: Reuters Dodaj v

Premier liga: Chelsea - Manchester City 1:0

Hat-trick Salaha v Bournemouthu

8. december 2018

8. december 2018

London

V derbiju 16. kroga Premier lige se na Stamford Bridgeu merita zadnja dva angleška prvaka, Chelsea in Manchester City, ki brani naslov.

Vrsta Pepa Guardiole je po 15. krogih še brez poraza in vodi na lestvici. Modri so na drugi strani na zadnjih štirih tekmah zmagali le enkrat, po 15. krogih pa so četrti. Za Cityjem zaostajajo že velikih deset točk.

Cityjev trenutni glavni konkurent za vrh Premier lige, Liverpool, je s 4:0 slavil v Bournemouthu. V slogu bleščečih predstav iz lanske sezone je bil neustavljiv Mohamed Salah. Egiptovski napadalec je zablestel s hat-trickom. Redse je v vodstvo popeljal v 25. minuti, ko si je z Robertom Firminom izmenjal dvojno podajo. Brazilski nogometaš je streljal z razdalje, Asmir Begović je žogo odbil, a jo je za njegov hrbet nato pospravil Salah, ki je prednost povišal v tretji minuti nadaljevanja. Na sredini mu je podal Firmino, prehiter je bil za Steva Cooka, žogo pa je mimo Nathana Akeja in tik ob vratnici poslal v mrežo.

V 68. minuti so gostje povedli s 3:0, potem ko je z leve v kazenski prostor predložek poslal Andy Robertson, nespretno pa je posredoval Cook, od katerega se je žoga odbila v mrežo. Devet minut kasneje je Salah postavil končni izid. Egiptovski zvezdnik je najprej dobil duel s Cookom, nato pa dvakrat preigral Begovića – prvič si je žogo poslal nekoliko predaleč – in žogo še tretjič spravil za njegov hrbet. Salah je tako postal Liverpoolov igralec, ki je do zdaj najhitreje dosegel 40 golov v Premier ligi.

Torreira atraktivno odločil s škarjicami

Arsenal je nepremagljivost na tekmah v vseh tekmovanjih podaljšal na 21, na 15. premierligaškem obračunu zapored pa so topničarji dosegli zadetek. Z 1:0 so bili tokrat na Emiratesu boljši od Huddersfielda. Odločitev je padla sedem minut pred koncem. Gostitelji so ves čas imeli pobudo in si priigrali kar nekaj lepih priložnosti. Eno veliko je v prvem delu zapravil Pierre-Emerick Aubameyang, ki pa je v 83. minuti nekoliko z desne strani kazenskega prostora podal pred vrata, kjer je sam ostal Lucas Torreira in atraktivno s škarjicami zadel za nove tri točke.

Rdeči vragi po enem mesecu znova slavili v DP-ju

Manchester United je prekinil niz štirih tekem v Premier ligi brez zmage. Zadnjo so rdeči vragi v državnem prvenstvu vknjižili 3. novembra v Bournemouthu, nato pa so enkrat klonili in trikrat zapored remizirali. Na domači zelenici so zdaj s 4:1 premagali zadnjeuvrščeni Fulham (4:1). Že v prvem polčasu se je gostujoča mreža zatresla trikrat. V 13. minuti jo je načel Ashley Young, ki je lepo preigral Denisa Odoija in z leve strani prodrl v kazenski prostor, nato pa z izvrstnim udarcem žogo pospravil v zgornji kot Sergia Rica.

15 minut kasneje je akcijo za drugi gol začel Romelu Lukaku, ki je zaposlil Marcusa Rashforda, ta pa je poslal žogo z leve strani v kazenski prostor, kjer jo je s prve Juan Mata preusmeril za hrbet rojaka v londonskih vratih. Tik pred odmorom so rdeči vragi še enkrat lepo izigrali gostujočo obrambo. Mata je podal pred vrata, kjer Lukakuju, ki je po 997 minutah znova zadel na Old Traffordu, ni bilo težko zatresti mreže. V 67. minuti je Fulhamu nekaj upanja z natančno izvedeno enajstmetrovko vlil Aboubakar Kamara, a je že 47 sekund kasneje rdeči karton dobil Andre-Frank Zambo Anguissa. Končni izid je v 82. minuti postavil Rashford.

16. krog, danes ob 18.30:

CHELSEA - MANCHESTER CITY 1:0 (1:0)

Kante 45.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Davidu Luiz, Marcos Alonso, Kovačić, Jorginho, Kante, Willian, Hazard, Pedro.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva, Sane, Sterling, Mahrez.

Sodnik: Michael Oliver

Ob 20.45:

LEICESTER - TOTTENHAM

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL 0:4 (0:1)

Salah 25., 48., 77., Cook 68./ag.

ARSENAL - HUDDERSFIELD 1:0 (0:0)

Torreira 83.

Gorenc Stanković ni bil v postavi Huddersfielda.

BURNLEY - BRIGHTON 1:0 (1:0)

Tarkowski 40.

CARDIFF - SOUTHAMPTON 1:0 (0:0)

Paterson 74.

MANCHESTER UNITED - FULHAM 4:1 (3:0)

Young 13., Mata 28., Lukaku 42., Rashford 82.; Kamara 67./11-m

RK: Anguissa 68./Fulham

WEST HAM - CRYSTAL PALACE 3:2 (0:1)

Snodgrass 48., Chicharito 62., Felipe Anderson 65.; McArthur 6., Schlupp 76.

Nedelja ob 17.00:

NEWCASTLE - WOLVERHAMPTON



Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - WATFORD

