Premier liga: Liverpool - Arsenal 3:0

Chelsea gladko odpravil Everton

V 3. krogu angleške Premier lige sta na sporedu dva londonsko-liverpoolska obračuna. Chelsea je z 2:0 odpravil Everton. Na derbiju na Anfield prihaja Arsenal.

Aktualni prvaki so dosegli drugo zaporedno zmago v letošnjem prvenstvu in tako popravili uvodni spodrsljaj proti Burnleyju (2:3). Liverpoolčanom, ki Chelsea niso premagali že skoraj 23 let, kar je najdaljši negativni niz na gostovanjih toffeesov, niti tokrat ni uspelo presenetiti izbrancev Antonia Conteja.

Španci uspešno sodelovali za 2:0 za Chelsea

Chelsea, ki je imel prevlado v prvem polčasu, je povedel v 27. minuti, dvojno podajo sta si izmenjala Alvaro Morata in Cesc Fabregas. Prvi je z glavo podal Fabregasu, ki je zadel za 1:0. Drugi gol je Morata dosegel z glavo iz neposredne bližine, potem ko je sprejel odličen predložek še enega Španca v ekipi Chelseaja, Cesarja Azpilicuete.

Redsi bodo topničarje gostili na krilih preboja v Ligo prvakov, ko jim je sredi tedna uspelo izločiti nemški Hoffenheim. Lani je Liverpool dvakrat ugnal Arsenal, trikrat zapored pa mu ga ni uspelo premagati že vse od leta 1998, ko so bili tedaj uspešni petkrat v nizu.

3. krog:

CHELSEA - EVERTON 2:0 (2:0)

Fabregas 27., Morata 40.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Marcos Alonso, Moses (89./Christensen), Kante, Fabregas, Willian, Pedro (75./Bakayoko), Morata (78./Batshuayi).

Everton: Pickford, Keane, Williams, Jagielka (83./Lennon), Holgate, Baines, Gueye, Davies (46./Bešić), Sigurdsson, Rooney, Ramirez (63./Calvert-Lewin).

Sodnik: Jonathan Moss

WEST BROMWICH - STOKE CITY 1:1 (0:0)

Rodriguez 61., Crouch 77.

Ob 17.00:

LIVERPOOL - ARSENAL 3:0 (2:0)

Firmino 17., Mane 40., Salah 57.

Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Can, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Arsenal: Čech, Holding, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Ramsey (46./Coquelin), Xhaka, Bellerin, Özil, Sanchez, Welbeck.

Sodnik: Craig Pawson

TOTTENHAM - BURNLEY

Odigrano v soboto:

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY 1:2 (1:1)

Daniels 13.; Jesus 21., Sterling 97.

RK: Sterling 98./Manchester City

CRYSTAL PALACE - SWANSEA 0:2 (0:1)

Abraham 44., J. Ayew 48.

HUDDERSFIELD - SOUTHAMPTON 0:0

Gorenc Stanković (Huddersfield) je poškodovan.

NEWCASTLE - WEST HAM 3:0 (1:0)

Joselu 36., Clark 72., Mitrović 86.

WATFORD - BRIGHTON 0:0

RK: Britos 24./Watford

MANCHESTER UNITED - LEICESTER 2:0 (0:0)

Rashford 70., Fellaini 82.

Lukaku (Man. United) je v 52. minuti zapravil 11-m.

Lestvica: MANCHESTER UTD. 3 3 0 0 10:0 9 HUDDERSFIELD 3 2 1 0 4:0 7 MANCHESTER CITY 3 2 1 0 5:2 7 WEST BROMWICH 3 2 1 0 3:1 7 CHELSEA 3 2 0 1 6:4 6 WATFORD 3 1 2 0 5:3 5 SOUTHAMPTON 3 1 2 0 3:2 5 LIVERPOOL 2 1 1 0 4:3 4 STOKE CITY 3 1 1 1 2:2 4 EVERTON 3 1 1 1 2:3 4 SWANSEA 3 1 1 1 2:4 4 TOTTENHAM 2 1 0 1 3:2 3 ARSENAL 2 1 0 1 4:4 3 BURNLEY 2 1 0 1 3:3 3 NEWCASTLE 3 1 0 2 3:3 3 LEICESTER 3 1 0 2 5:6 3 BRIGHTON 3 0 1 2 0:4 1 BOURNEMOUTH 3 0 0 3 1:5 0 CRYSTAL PALACE 3 0 0 3 0:6 0 WEST HAM 3 0 0 3 2:10 0

