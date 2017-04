Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sadio Mane je bil mož odločitve na prvem letošnjem derbiju. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: Ob 13.30 derbi Liverpool - Everton

V nedeljo Arsenal gosti Manchester City

1. april 2017 ob 11:36

Liverpool - MMC RTV SLO

V 30. krogu angleškega nogometnega prvenstva je na sporedu Merseyside derby. Na Anfieldu Liverpool gosti sosednji Everton.

Gre za 228. mestni obračun. Z 90. zmagami je uspešnejši Liverpool, Everton pa je doslej slavil 66-krat. Decembrski dvoboj so na Goodison Parku dobili gostje. V 94. minuti je odločil Sadio Mane. Everton na Anfieldu ni slavil vse od leta 1999, dva od zadnjih dvobojev na stadionu večnega tekmeca pa je izgubil s 4:0. Liverpool ni z mestnim rivalom izgubil že 12 tekem zapored. Le med leti 1972 in 1978 so redsi imeli daljši niz neporaženosti proti toffeesom. Tedaj niso izgubili v seriji 13 tekem zapored.

Liverpool je trenutno na četrtem mestu, pred sedmim Evertonom, ki lovi priključek k ekipam, ki se borijo za Ligo prvakov, pa zaostaja za šest točk. Ima enako število točk kot šesti Arsenal, ki ga v nedeljo čaka dvoboj s tretjim Manchester Cityjem.

30. krog, sobota ob 13.30:

LIVERPOOL - EVERTON

Ob 16.00:

BURNLEY - TOTTENHAM

CHELSEA - CRYSTAL PALACE

HULL CITY - WEST HAM

LEICESTER - STOKE CITY

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH

WATFORD - SUNDERLAND

Ob 18.30:

SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH



Nedelja ob 14.30:

SWANSEA - MIDDLESBROUGH

Ob 17.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

Lestvica CHELSEA 28 22 3 3 59:21 69 TOTTENHAM 28 17 8 3 55:21 59 MANCHESTER CITY 28 17 6 5 54:30 57 LIVERPOOL 29 16 8 5 61:36 56 MANCHESTER UTD. 27 14 10 3 42:23 52 ARSENAL 27 15 5 7 56:34 50 EVERTON 29 14 8 7 51:30 50 WEST BROMWICH 29 12 7 10 39:38 43 STOKE CITY 29 9 9 11 33:42 36 SOUTHAMPTON 27 9 6 12 33:36 33 BOURNEMOUTH 29 9 6 14 42:54 33 WEST HAM 29 9 6 14 40:52 33 BURNLEY 29 9 5 15 31:42 32 WATFORD 28 8 7 13 33:48 31 LEICESTER 28 8 6 14 33:47 30 CRYSTAL PALACE 28 8 4 16 36:46 28 SWANSEA 29 8 3 18 36:63 27 HULL CITY 29 6 6 17 26:58 24 MIDDLESBROUGH 28 4 10 14 20:33 22 SUNDERLAND 28 5 5 18 24:50 20

T. J.