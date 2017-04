Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Gylfi Sigurdsson je z izjemnim prostim strelom preprečil zmago Manchester Uniteda na Old Traffordu. Foto: Reuters Takole je Pedro Rodriguez s strelom z razdalje premagal Evertonovega vratarja Maartena Stekelenburga. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Premier liga: Tottenham - Arsenal 2:0

Chelsea nadigral Everton na Goodison Parku

30. april 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 19:09

London/Manchester/Liverpool - MMC RTV SLO

Manchester United je na tekmi 35. kroga Premier lige na Old Traffordu le remiziral s Swansea Cityjem (1:1). Zmago rdečih vragov je preprečil Gylfi Sigurdsson.

Islandski veteran je izid poravnal v 79. minuti, ko je z izjemno izvedenim prostim strelom z 20 metrov matiral nemočnega Davida De Geo, ki je let žoge v mrežo lahko pospremil le s pogledom.

Rdeče vrage je sicer v vodstvo z bele točke ob izteku prvega polčasa popeljal Wayne Rooney. Najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda je streljal v desni spodnji kot in vratarja Lukasza Fabianskega poslal v napačno smer.

Medtem pa je Chelsea naredil še en pomemben korak k osvojitvi naslova angleškega prvaka, potem ko je na Goodison Parku v Liverpoolu s 3:0 ugnal Everton. Gostitelji so se Londončanom v prvem polčasu dobro upirali, v nadaljevanju pa jih je sreča zapustila. V 66. minuti je Pedro Rodriguez z natančnim strelom z razdalje varovance Antonia Conteja popeljal v vodstvo, na 2:0 je povišal Gary Cahill po nizkem predložku z leve strani. Končni izid je v končnici tekme postavil Willian. Brazilec po podaji Cesca Fabregasa pred vrati ni imel pretiranega dela, žogo je poslal v praktično prazno mrežo.

Tottenham podjetnejši v prvem polčasu

Londonski derbi med Tottenhamom in Arsenalom je bil v prvem polčasu zelo živahen, lepše priložnosti so si priigrali gostitelji z White Hart Lanea. V 20. minuti je po odbitem strelu Harryja Kanea Dele Alli z glavo iz bližine zgrešil prazna vrata, podobno se je pripetilo Christianu Eriksenu, ki je po odbitem strelu z levico neovirano iz bližine žogo poslal čez gol. Najlepšo priložnost so topničarji zapravili v 38. minuti, ko je domači vratar Hugo Lloris preprečil veselje Aaronu Ramseyju. Valižan je z roba kazenskega prostora plasiral žogo v spodnji levi vratarjev kot, a je bil oprezni Francoz na mestu in je okroglo usnje odbil v kot.

Alli in Kane osrečila navijače

Ža na uvodu drugega polčasa je dlani Arsenalovega vratarja Petra Čecha s strelom z razdalje ogrel Victor Wanyama, slabih deset minut pozneje so gostitelji povedli. Po lepem preigravanju v kazenskem prostoru je z desne strani sprožil Eriksen, žogo je Čech še ubranil, ob strelu Allija s petih metrov pa je bil povsem nemočen. 1:0. Po slabi uri igre je vodstvo Tottenhama z bele točke podvojil Kane, potem ko je prekršek za najstrožjo kazen nad njim storil Gabriel Paulista. S tem je Kane postal najboljši strelec v zgodovini derbijev med Tottenhamom in Arsenalom, zadel je šestič.

Kane vseskozi pretil topničarjem

V 68. minuti so gostitelji zahtevali nov strel z bele točke, potem ko je Alexis Sanchez v lastnem kazenskem prostoru igral z roko, a je piščalka glavnega sodnika Michaela Oliverja ostala nema. Takoj zatem je Kane z glavo poskusil presenetiti Čecha ob prvi vratnici, a je ostalo pri izidu 2:0. Do nove priložnosti je Kane prišel v 77. minuti, ko je sprejel globinsko podajo Wanyame in želel z lobom ugnati Čecha, a je ta njegovo namero uganil. Po predložku iz kota in strelu z glavo Tobyja Alderweirelda se je moral češki vratar pošteno potruditi, da ni prejel še tretjega zadetka.

Premier liga, 35. krog, sobotne tekme:

SOUTHAMPTON - HULL CITY 0:0

STOKE CITY - WEST HAM 0:0

SUNDERLAND - BOURNEMOUTH 0:1 (0:0)

King 88.



WEST BROMWICH - LEICESTER CITY 0:1 (0:1)

Vardy 43.



CRYSTAL PALACE - BURNLEY 0:2 (0:1)

Barnes 7., Gray 85.

Nedeljske tekme:

MANCHESTER UNITED - SWANSEA 1:1 (1:0)

Rooney 45./11-m; Sigurdsson 79.

EVERTON - CHELSEA 0:3 (0:0)

Pedro 66., Cahill 79., Willian 87.



MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY 2:2 (1:0)

Negredo 38., Chambers 77.; Agüero 69./11-m, Jesus 85.

Danes ob 17.30:

TOTTENHAM - ARSENAL 2:0 (0:0)

Alli 55., Kane 58./11-m

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Dier, Wanyama, Son (79./Dembele), Eriksen, Alli, Kane.

Arsenal: Čech, Paulista (75./Bellerin), Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka (65./Welbeck), Gibbs, Özil, Sanchez, Giroud.

Sodnik: Michael Oliver

Ponedeljek ob 21.00:

WATFORD - LIVERPOOL

Lestvica: CHELSEA 34 26 3 5 72:29 81 TOTTENHAM 33 22 8 3 69:22 74 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 34 19 9 6 65:37 66 MANCHESTER UTD. 34 17 14 3 51:25 65 ARSENAL 32 18 6 8 64:40 60 EVERTON 35 16 10 9 60:40 58 WEST BROMWICH 34 12 8 14 39:43 44 SOUTHAMPTON 33 11 8 14 39:44 41 BOURNEMOUTH 35 11 8 16 50:63 41 LEICESTER 34 11 7 16 42:54 40 STOKE CITY 35 10 10 15 37:50 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 BURNLEY 35 11 6 18 35:49 39 WEST HAM 35 10 9 16 44:59 39 CRYSTAL PALACE 35 11 5 19 46:56 38 HULL CITY 35 9 7 19 36:67 34 SWANSEA 35 9 5 21 40:69 32 MIDDLESBROUGH 35 5 13 17 26:45 28 SUNDERLAND 34 5 6 23 26:60 21

Mitja Lisjak