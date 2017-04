Premoč Maribora, a le točka v Kopru

300. tekma Marcosa Tavaresa v slovenskem prvenstvu

Nogometaši vodilnega Maribora so v 28. krogu državnega prvenstva remizirali v Kopru (2:2). Oba zadetka za vijoličaste je dosegel Milivoje Novaković.

Koper je dobro začel tekmo. V 10. minuti je Sandi Križman v kazenskem prostoru preigral Aleksandra Rajčevića, ki ga je ustavil s prekrškom, tako da je sodnik Rade Obrenović pokazal na belo točko. Izkoristil jo je Senijad Ibričić, ki je poslal žogo v desni spodnji kot vratarja Jasmina Handanovića.

Jalova premoč Maribora

Mariborčani so v 25. minuti prek Milivoja Novakovića izenačili, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi igranja z roko Novakovića. Vijoličasti so bili v nadaljevanju boljši nasprotnik, pletli so obetavne akcije na polovici Kopra, ki pa se je dobro branil. Polčas se je tako končal z 1:0. Statistika: posest žoge 62:38, streli 11:3 in streli v okvir vrat 4:2 - vse za Maribor.

Dva gola Novakovića v štirih minutah

Varovanci Darka Milaniča so terensko premoč vendarle kronali v 59. minuti, ko je nesporazum vratarja Marijana Antolovića in branilca Tonija Datkovića kaznoval Novaković, ki je "nikogaršnjo" žogo pospravil v mrežo. Le štiri minute pozneje (63.) je Novaković znova udaril za popoln preobrat. "Novagol" je namreč vtekel na podajo Dina Hotića, nato pa s strelom po tleh za levo vratnico matiral Antolovića.

Kokorović in Križman zrežirala izenačenje

Po prejetem drugem golu je Koper zaigral napadalneje, vstopila sta Ruben Belima in Darko Lukanović. In napadalna igra se je Kopru obrestovala v 79. minuti, ko je Ed Kevin Kokorović z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil v skoku najvišji Križman, ki je žogo po strelu z glavo poslal za desno vratnico Handanovića v mrežo.

Antolović ustavil Zahovića

Do konca bi obe ekipi lahko dosegli zmago. Za domače je izjemno priložnost zapravil Lukanović, pri gostih pa sta zgrešila Novaković in Luka Zahović, čigar poskus iz neposredne bližine v 90. minuti je sijajno ubranil Antolović. Maribor je imel sicer občutno terensko premoč - streli 21:7, v okvir vrat pa 7:4.

300. tekma Tavaresa

V 83. minuti je pri Mariboru na igrišče vstopil Marcos Tavares, ki je tako odigral 300. tekmo v slovenskem prvenstvu.

Gatarić povedel Krško v vodstvo

V prvi tekmi dneva je Rudar z 2:1 premagal Krško v gosteh, ki je tako doživel prvi poraz po menjavi trenerja. A gostitelji so začeli dobro. V 24. minuti je namreč Nikola Gatarić s strelom iz obrata, okoli meter znotraj kazenskega prostora, po tleh matiral vratarja Mateja Radana.

Mary in Bolha zadela za preobrat

A sledil je preobrat gostov. Najprej je po protinapadu in podaji Damjana Trifkovića zadel John Mary, ki je dobro stekel v globino in obšel vratarja ter s strelom v prazno mrežo dosegel svoj 13. zadetek v sezoni. Štiri minute pozneje pa je po novi Trifkovićevi podaji, takrat z leve strani, z glavo zadel od obrambe popolnoma pozabljeni Klemen Bolha. Še pred tem, v 32. minuti, je Mary zapravil še eno velenjsko priložnost, ko je za malo zgrešil cilj. Gostje so v nadaljevanju tekme brez večjih težav zadržali minimalno prednost.

Delitev točk ob Kamniški Bistrici

Sosedski obračun med Radomljani in Domžalčani v Športnem parku ob Kamniški Bistrici se je končal z 1:1. Kalcer je tako osvojil prvo točko v spomladanskem delu. Radomlje so od 53. minute naprej igrale brez Lea Ejupa, ki je z nogo v predel prsi zadel Jako Repasa. Domžalčani, sicer popolni gospodarji drugega polčasa, so vodilni zadetek dosegli v 69. minuti, ko je Ivan Firer izkoristil najstrožjo kazen po igranju z roko enega izmed domačih branilcev. Toda vodstvo ni dolgo zdržalo. Po napaki Gabra Dobrovoljca, njegovo žogo je namreč na levi strani prestregel Luika Gajić, je ta prodrl v kazenski prostor, sprožil, žoga pa se je na poti odbila še od Mihe Blažiča, rahlo spremenila smer in končala za hrbtom Dejana Milića.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 28. krog

KOPER - MARIBOR 2:2 (1:0)

1.800; Ibričić 10./11-m, Križman 79.; Novaković 59., 63.

Koper: Antolović, Paljk, Datković , Gregov, Horvat (67./Lukanović), Pranjić, Kokorović (86./Krivičić), Ibričić , Križman, Pučko, Park (55./Belima).

Maribor: Handanović, Viler , Šuler, Rajčević, Palčič, Hotić (87./Ogrinec), Vrhovec (83./Tavares), Pihler, Vršič, Zahović, Novaković.

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)

KRŠKO - RUDAR 1:2 (1:2)

600; Gatarić 24.; Mary 37., Bolha 41.

Krško: Zalokar, Dušak (70./Šturm), Vuklišević, Kramarič (79./Nakić), Gatarić, Sadiković , Kosić (66./Haljeta), Mujan , Mensah, Dangubić.

Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Billong, Iharoš, Trifković (77./Vručina), Babić , Bolha, Črnčič (68./Pišek), Glavina (90./Grgić), Mary.

Sodnik: Dejan Vinčić (Maribor)



KALCER RADOMLJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

300; Gajić 73.; Firer 69./11-m

: Ejup 53./Kalcer

Kalcer: Ivačič, Jakovljević, Ejup , Jazbec, Primc, Janković (58./Krcić), Barukčić, Balić, Cerar (70./Nunić), Šipek, Gajić (74./Babunski).

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani (78./Ožbolt), Matjašič (55./Batrović), Vetrih, Repas, Volarič (59./Majer), Firer .

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)





Lestvica: MARIBOR 28 18 7 3 56:22 61 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 28 9 10 9 29:33 37 RUDAR 28 9 8 11 41:41 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 27 7 7 13 26:41 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

