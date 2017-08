Prenovljeni Zmaji v Stožicah začeli priprave, manjka le Kastrati

Lani Olimpija po dolgem času spet košarkarski prvak

15. avgust 2017 ob 18:41

Ljubljana

Olimpija je uradno začela priprave na sezono 2017/2018, v kateri bodo znova igrali "na treh frontah": v državnem košarkarskem prvenstvu, Ligi ABA in Fibini Ligi prvakov.

Zmaji so se v nekoliko okrnjeni zasedbi zbrali že na začetku avgusta, ko so delali predvsem individualno, v teh dneh pa so se priključile še tuje okrepitve. Parket v Stožicah so tako že preizkusili novopečeni člani: 25-letni center Jordan Morgan, 28-letni organizator igre Talor Battle, pa 25-letni center Bojan Radulović, 24-letni organizator igre Jan Špan, 19-letni organizator igre Roko Badžim ...

Na pripravah je tudi kapetan ekipe 22-letni Gregor Hrovat, ki je prejšnji teden odpadel s seznama potnikov na evropsko prvenstvo, z ekipo trenira tudi najboljši igralec v lanski sezoni, 25-letni Devin Oliver. V tem trenutku na pripravah manjka zgolj 22-letni Erjon Kastrati, ki se bo zaradi reprezentančnih obveznosti priključil ekipi prihodnji teden.

V septembru Ljubljančane čakajo pripravljalne tekme doma in v tujini, večina za zaprtimi vrati, nekaj pa bo tudi odprtih za javnost.

Košarkarji Olimpije bodo imeli tudi letos naporen tempo, za zmage se bodo borili na treh tekmovanjih: prvi tekmec v državnem košarkarskem prvenstvu bo novopečeni prvoligaš Ilirija, v Ligi ABA bo njihov prvi tekmec Igokea, v Fibini Ligi prvakov pa se bodo najprej pomerili s Strasbourgom. V Ligi prvakov bodo njihovi tekmeci: grški AEK, italijanska Venezia, nemški Bayreuth, turški Banvit, francoski Strasbourg in še dva kvalifikanta.

Cilj tudi Evroliga

Nov predsednik kluba, Tomaž Berločnik, je ob izvolitvi povedal, da je prvi cilj finančna sanacija kluba, v nekaj letih pa je želja tudi Evroliga: "Seveda je dolgoročni cilj, da znova pridemo v Evroligo. Vemo, kako nam lahko to uspe. V Ligi ABA moramo konkurirati Cedeviti in Crveni zvezdi, ki imata proračuna tudi trikrat ali štirikrat večja, kot je naš. Verjamem pa, da lahko tudi z manjšim proračunom presenetimo. Ne smemo pričakovati, da se bomo v Evroligo uvrstili naslednje leto ali pa čez dve leti. Če se nam "poklopi", super, a ne moremo imeti takih pričakovanj. Najprej moramo sanirati klub in počasi v skladu finančnih zmožnosti graditi ekipo. Ne želimo imeti vsako leto novega moštva. Želimo postaviti res prave temelje. Jedro morajo biti Slovenci, delo z mladimi je ključna stvar, verjamem, da si bo vsak perspektivni in ambiciozni mladi slovenski košarkar želel igrati za Olimpijo."



Olimpija je lani pod vodstvom Gašperja Okorna, ki še naprej ostaja na čelu strokovnega štaba, lani 16. postala državni prvak, 20. pa je osvojila pokal.

