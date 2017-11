Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Klemen Prepelič trenutno brani barve Levalloisa Metropolitansa. Foto: EPA Dodaj v

Prepelič bo "zagotovo" igral v dresu madridskega Reala

Prihod Gašperja Vidmarja v Real ni realen

28. november 2017 ob 10:16

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Nova izjemna predstava Klemna Prepeliča, in to sredi Španije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je ponovno dvignila ceno njegovih delnic.

Španski mediji so že pred nedeljsko tekmo v Burgosu pisali o bodočem članu kraljevskega kluba, danes pa časnik Marca prenaša besede enega od vodilnih v klubu: "Prepelič bo igral za Real, to je zagotovo."

Marca sicer ne poroča, kdo je to izjavil, zagotavlja pa, da gre za izjavo enega od vodilnih ljudi v klubu. Ti so namreč neizmerno uživali v tekmi Španija - Slovenija, in to ne le zaradi zmage gostiteljev, temveč predvsem zavoljo predstave 25-letnega in 191 centimetrov visokega Prepeliča, ki je dosegel 27 točk.

Real Madrid je zanimanje za Bistričana pokazal že takoj po Eurobasketu v Turčiji, ki ga je Prepelič končal s povprečjem 13,8 točke in s 43,8-odstotnim metom za tri točke.

Vidmarjev prihod ni realen

"Proti Španiji je pokazal ves svoj repertoar znanja. Je izjemen strelec (trojke 5:10), zna prodirati pod koš, drži vajeti v svojih rokah in hkrati izpolnjuje naloge v obrambi," so zapisali pri Marci. Časnik, ki ima zaradi naklonjenosti Real Madridu v klubu odlične zaupnike, poroča, da so vodilni podrobno spremljali tudi nastop Gašperja Vidmarja. Zanimanje zanj je Real Madrid pokazal pred tedni, ko sta se poškodovala dva njuna centra, Gustavo Ayon in Ognjen Kuzmić. Marca piše, da njegov prihod v Madrid ni realen, saj turški Banvit zanj zahteva 1,2 milijona odškodnine.

M. L.