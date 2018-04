Prerojeni risi "popraskali" tudi vedno neugodni Kazahstan

V soboto še na zmago proti Italiji

27. april 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 20:06

Budimpešta - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenski hokejisti so na SP-ju divizije I v Budimpešti ugnali Kazahstan s 5:3 in z drugo zaporedno zmago ohranili upe na vrnitev med elito, ki se je zdela po katastrofalnem začetku prvenstva misija nemogoče.

Prerojeni risi so tradicionalno neugodnega nasprotnika v 4. krogu skupine A ugnali prvič po štirih letih in šele tretjič v desetih medsebojnih obračunih na SP-jih. Slovenija je večji del tekme imela pobudo (streli na gol 23:36), v drugi tretjini pa prvič na tekmi prišla tudi do dveh zadetkov prednosti (4:2), ki pa jo je Kazahstanu uspelo znižati še pred zadnjim odmorom.

Nepozabna predstava Mihe Verliča

Obračun je z edinim zadetkom v zadnji tretjini in nepozabno predstavo odločil glavni junak tekme Miha Verlič, ki se je na prvenstvu prvič vpisal med strelce in se na koncu ustavil pri kar treh zadetkih in podaji. Tako je na najlepši način proslavil selitev v nov klub. V naslednji sezoni bo združil moči s slovenskim kapetanom Janom Urbasom v nemški ligi DEL pri Fischtown Pinguinsih iz Bremerhavna.

Končno se je odprlo tudi pri igri z igralcem več

Na prvenstvu pa se ni odprlo le Verliču, ampak tudi v igri z igralcem več, saj so Slovenci v tem elementu proti Kazahstanu dosegli prva zadetka na Madžarskem. Pogumne rise je tokrat spremljala tudi sreča, saj jih je kar dvakrat na tekmi rešil okvir vrat. Zadnjič devet minut pred koncem pri zaostanku z le 3:4.

Slovenci v Budimpešti upajo na razplet v slogu pregovora o slabem začetku in dobrem koncu. Po dveh porazih z Veliko Britanijo in Poljsko so v 3. krogu premagali gostitelje Madžare, a se zavedajo, da morajo za morebitno napredovanje zmagati še na sobotni tekmi z Italijo. Tekma se začne ob 16.00 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Po poškodbi kolena na današnji tekmi je vprašljiv nastop Roberta Saboliča, trener Kari Savolainen pa danes ni mogel računati niti na poškodovanega branilca Luko Vidmarja (prepona).

Po zgodnjem vodstvu hitro sledila hladna prha

Slovenija je povedla po bliskovitem protinapadu, ko se je ravno iztekla prva dvominutna kazen za Slovenijo na tekmi Luke Bašiča. Urbas je silovito potegnil proti nasprotnim vratom in nesebično podal Verliču, ki je v šesti minuti dosegel svoj prvi zadetek na prvenstvu v 6. minuti. Hladna prha za rise je sledila le minuto pozneje, ko je nezbranost slovenske obrambe izkoristil Jegor Petuhov in z akcijo izza slovenskega gola spravil plošček mimo Gašperja Krošlja. Kazahstan je v vodstvo povedel Dimitrij Grenc ob ponovno neodločni slovenski obrambi in plošček v 11. minuti poslal mimo dveh slovenskih branilcev in med nogama Krošlja.

Verlič velemojstrsko prekinil urok igre z igralcem več

V 16. minuti je sledilo izenačenje Slovenije prek kapetana Urbasa, ki mu je uslugo pri prvem zadetku z natančno povratno podajo vrnil Verlič, Urbas pa je Henrika Karlssona premagal z natančnim strelom. To je bil že njegov tretji zadetek v madžarski prestolnici. Slovenci so tudi v drugi tretjini prvi načeli nasprotnikov gol in tudi tokrat prek Verliča, ki je prekinil urok igre z igralcem več in v 15. poskusu končno dosegel prvi slovenski gol v tem elementu v Budimpešti. Verlič je za svoj drugi gol na tekmi plošček velemojstrsko preusmeril mimo Karlssona po siloviti podaji Aleksandra Magovca.

Risi prvič na tekmi povedli z dvema goloma prednosti

Prerojenih risov v drugi tretjini ni zmotila niti poškodba Saboliča, ki si je v 32. minuti po naletu Antona Sagadejeva poškodoval desno koleno. Odprlo se je v igri z igralcem več, saj je obramba Kazahstana klonila še drugič zapored, tokrat ob igri 4:3. Po podaji Kena Ograjenška je z močnim strelom v 38. minuti zablestel Sabahudin Kovačević. S svojim drugim zadetkom na prvenstvu je Sloveniji prvič na tekmi prinesel vodstvo z dvema zadetkoma razlike. A sledila je premalo zbrana igra, saj je Kazahstan zaostanek znižal v 14. sekundi nadaljevanja. S strelom prek rame vratarja Krošlja je po sijajni samostojni akciji za 3:4 zadel Alihan Asetov.

Verlič v 54. minuti zadel za ključno prednost

V zadnji tretjini od pričakovanega silovitega uvodnega naleta Kazahstana ni bilo nič, je pa Kazahstan postal nekoliko podjetnejši v zadnjih desetih minutah tekme, ko je še drugič na tekmi v 52. minuti stresel okvir vrat. A Verlič je imel svoje načrte in v 54. minuti zadel za ključno prednost dveh zadetkov. Po prestreženem ploščku in samostojni akciji vratarju Karlssonu ni pustil veliko možnosti.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I, SKUPINA A, Budimpešta, 4. krog:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

1.645; Petuhov 7., Grenc 11., Asetov 39.; Verlič 6., 28., 54., Urbas 16., Kovačević 38.

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

-:- (2:2, 0:1, -:-)

Lambacher 8., Larkin 14.; Perlini 8., Dowd 9., O'Connor 23.

POLJSKA - MADŽARSKA

2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Komorski 26., Chmielewski 33.; Sebök 2., Benk 10., Hari 41.

5. krog, sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA



Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Lestvica: * x ITALIJA 3 2 0 0 1 6 VELIKA BRITANIJA 3 2 0 0 1 6 SLOVENIJA 4 2 0 0 2 6 KAZAHSTAN 4 2 0 0 2 6 MADŽARSKA 4 2 0 0 2 6 POLJSKA 4 1 0 0 3 3 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. V., Ž. K.