Presenečenje v kombinaciji: Aerni do zlata s 30. mesta

Na stopničkah še Hirscher in Caviezel

13. februar 2017 ob 08:10,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 13:48

St. Moritz - MMC RTV SLO

Švica slavi novega svetovnega prvaka. V alpski kombinaciji je v St. Moritzu presenetljivo zmagal Luca Aerni, ki je bil po smuku šele 30. Martin Čater, tretji po smuku, je zasedel 13. mesto.

23-letni Aerni je v slalomu v sončnem vremenu izkoristil številko ena, a redkokdo je pričakoval, da bo ostal na vrhu prav do konca. Najprej je spodrsnilo branilcu naslova Marcelu Hirscherju, ki je po 28. času na smuku, štartal kot tretji. Avstrijec je bil hitrejši na vseh vmesnih časih, v cilj pa je prišel stotinko za Švicarjem.

Ko je z velikim zaostankom v cilj pričel tudi prvi favorit Alexis Pinturault, 20. po smuku, je bilo jasno, da bo Aernija težko spraviti z vrha. Blizu je bil Justin Murisier (+0,49), še bližje Aleksander Aamodt Kilde in Dominik Paris (+0,40), le šest stotink pa je zmanjkalo Mauru Caviezlu, ki je osvojil bron.

Vodilni po smuku Romed Baummann slalomski progi ni bil kos in je zasedel 12. mesto. Pred slalomom je imel pred Aernijem 2,61 sekunde prednosti. Podobno se je godilo Martinu Čatru. Prednost pred Aernijem je kopnela iz vrata v vrata, na koncu pa je zaostal za dobro sekundo. V slalomu je izgubil 3,46 sekunde.

Aerni je bil v svetovnem pokalu doslej najvišje na petem mestu, v slalomu v Madoni di Campiglio decembra 2015 in v slalomu v Kitzbühlu januarja 2014. V alpski kombinaciji ni bil višje od sedmega mesta.

Po Wendy Holdener v ženski kombinaciji in Beatu Feuzu v smuku je Aerni Švici prismučal že tretjo zlato medaljo v St. Moritzu. Skupaj jih imajo gostitelji že šest.

Nekoliko presenetljivo je bil v smuku najhitrejši Baumann, ki se ni uvrstil v avstrijsko ekipo za specialni slalom. Pred drugim Adrienom Theauxom si je prismučal 12 stotink prednosti. Čater se je na progo podal s številko 20 in za Avstrijcem zaostal le za 32 stotink. Pinturault je bil 20. (+1,46), Hirscher 26. (2,30).

Končni vrstni red: 1. L. AERNI ŠVI 2:26,33 2. M. HIRSCHER AVT +0,01 3. M. CAVIEZEL ŠVI 0,06 4. A.-A. KILDE NOR 0,40 . D. PARIS ITA 0,40 6. J. MURISIER ŠVI 0,49 7. C. JANKA ŠVI 0,68 8. V. KRIECHMAYR AVT 0,75 9. A. THEAUX FRA 0,77 10. A. PINTURAULT FRA 0,86 11. B. BENNETT ZDA 1,00 12. R. BAUMANN AVT 1,12 13. M. ČATER SLO 1,17 ... 22. K. KOSI SLO 2,70 28. Š. HADALIN SLO 3,85 Odstop: Debelak (43. po smuku). Po smuku: 1. R. BAUMANN AVT 1:39,25 2. A. THEAUX FRA +0,12 3. M. ČATER SLO 0,32 . T. DRESSEN NEM 0,32 5. A. SANDER NEM 0,67 6. C. JANKA ŠVI 0,68 . K. JANSRUD NOR 0,68 8. D. PARIS FRA 0,69 9. J. FERSTL NEM 0,70 10. M. MAYER AVT 0,82 20. A. PINTURAULT FRA 1,46 21. K. KOSI SLO 1,70 28. M. HIRSCHER AVT 2,30 ... 43. T. DEBELAK SLO 3,81 44. Š. HADALIN SLO 4,00

R. K.