Presenečenje v polfinalu: za zlato Španci in Švedi

Večerni obračun odločil podaljšek

26. januar 2018 ob 17:01,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 23:09

Zagreb - MMC RTV SLO

Španci so na evropskem prvenstvu v rokometu favorizirane Francoze premagali s 27:23 in bodo v finalu igrali s Švedsko, ki je po podaljšku strla Dansko.

Francija na letošnjem turnirju ni poznala poraza, nanizala je šest zmag, a Španci so v zagrebški Areni našli recept in ustavili odlične francoske strelce. V prvem polčasu je Francija dosegla le devet golov in Španija je že pobegnila predaleč (ob polčasu 15:9). Po 41 minutah je bilo po golu najboljšega strelca tekme Ferrana Soleja (7 golov) že 21:13.

Entrerrios potrdil zmago

Francozi so z delnim izidom 5:0 zaostanek osmih golov prepolovili (po 56 minutah je bilo 24:21), toda za preobrat niso imeli možnosti. Kapetan Raul Entrerrios (šest golov in uradno najboljši igralec tekme) je dve minuti in pol pred koncem našel pot skozi francosko obrambo in zadel za 25:21. Za Francijo, ki se ji pravilo štirih let letos ne bo izšlo (evropski prvak je bila v letih 2006, 2010 in 2014), je največ zadetkov, šest, dosegel Cedric Sorhaindo.

Svan v izteku rednega dela izsilil podaljšek

Španija (v sklepnem delu turnirja jo je okrepil legendarni vratar Arpad Šterbik) bo poskušala v nedeljo prvič osvojiti naslov evropskih prvakov, tekmec v finalu pa bo Švedska, ki je s 35:34 ugnala Dansko. Večerni polfinale je bil izjemno razburljiv, po 60 minutah je bil izid 28:28, potem ko so Švedi zapravili prednost petih zadetkov (v 39. minuti so vodili z 20:15), Danci pa so z zadetkom Lasseja Svana v zadnji sekundi izsilili podaljšek.

Palicka ubranil 20 strelov

Švedska, s štirimi naslovi prvaka najuspešnejša udeleženka evropskih prvenstev, je v podaljšku do odločilne prednosti prišla, ko je Morten Toft Olssen zapravil napad Dancev, Niclas Ekberg pa je v protinapadu na začetku 68. minute zadel prazen gol za vodstvo 33:31. Zmago je 25 sekund pred koncem potrdil Linus Arnesson. Blestel je švedski vratar Andreas Palicka z 20 obrambami. Pri Dancih je Mikkel Hansen dosegel 12 golov, pri Švedih pa je bil prvi strelec Mattias Zachrisson. Finale bo v nedeljo ob 20.30, prenos bo na TV SLO 2.

Hrvaška zdržala češki nalet

V tekmi za 5. mesto je Hrvaška premagala Češko z 28:27. Gostitelji turnirja so polčas dobili s 16:10. Čehom se je uspelo v drugem polčasu približati na gol zaostanka (27:26). V predzadnji minuti je s sedemmetrovke zadel prvi strelec obračuna (10 golov) Zlatko Horvat (28:26), vendar je Hrvaška slabo odigrala končnico in Čehom dopustila, da so imeli napad za izenačenje. Strel Stanislava Kaspareka od daleč je zletel čez gol. Za Lina Červarja je bila to 167. tekma v vlogi selektorja na hrvaški klopi, verjetno pa tudi zadnja.

Evropsko prvenstvo v rokometu, polfinale

FRANCIJA - ŠPANIJA

23:27 (9:15)

Sorhaindo 6, Lagarde, N. Karabatić, Mahe in Porte po 3; Sole 7, Entrerrios 6, Sarmiento 3.

DANSKA - ŠVEDSKA

34:35 (28:28, 14:16) po podaljšku

Hansen 12, Lauge Schmidt 11; Zachrisson 8, Ekberg in Gottfridsson po 7, Arnesson 6.

Tekma za 5. mesto:

HRVAŠKA - ČEŠKA 28:27 (16:10)

Horvat 10, Karačić 5; Zdrahala 13, Kasparek 6.



Finale bo v nedeljo ob 20.30 (prenos na TV SLO 2), tekma za 3. mesto pa v nedeljo ob 18.00.

T. O.