Kobajaši presenetil favorite, do točk le Prevc in Bartol

Tilen Bartol četrti v poskusni seriji

19. november 2017 ob 09:25,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 17:05

Wisla - MMC RTV SLO

Japonski smučarski skakalec Junširo Kobajaši je z zmago presenetil na prvi tekmi sezone svetovnega pokala v Wisli. V finalu sta nastopila le dva Slovenca. Peter Prevc je bil 20., Tilen Bartol pa 21.

26-letni Japonec, ki je dobro skakal že poleti, ko je v seštevku velike nagrade zasedel tretje mesto, je bil ves konec tedna v Wisli odličen. Po prvi seriji si je z najboljšim skakalcem lanske zime, Avstrijcem Stefanom Kraftom delil drugo mesto za Richardom Freitagom. V finalu je nato silovito napadel Poljak Kamil Stoch. Domači adut, ki je na skakalnici Adama Malysza v lanski sezoni dobil obe tekmi, je po osmem mestu v prvi seriji v finalu skočil 129,5 m.

Starejši izmed bratov Kobajaši je pristal pri 126,5 in za dobri dve točki prehitel Stocha. Kraft je zmogel dva metra manj, kar je zadostovalo za tretje mesto, Freitag pa pritiska ni zdržal in s 120,0 m nazadoval na četrto mesto. Kobajaši je 13. Japonec z zmago v svetovnem pokalu. Do zdaj še nikoli ni stal na odru za zmagovalce, kjer sta mu družbo delala najboljša v lanski zimi Stoch in Kraft, v svetovnem pokalu ni skočil še niti med deset. Najboljša uvrstitev do zdaj je bilo 13. mesto iz Trondheima leta 2015.

Slovenci na prvi postaji olimpijske sezone niso izpolnili ciljev, ki jih je zastavil Goran Janus. Po šestem mestu na ekipni tekmi, kjer so slavili Norvežani pred Poljaki in Avstrijci, sta na posamični preizkušnji le dva osvojila točke, tudi Prevc in Bartol pa sta bila daleč od najboljših. Po prvi seriji je Prevc, ki je pri prvem skoku naredil napako, zasedal 24. mesto, v finalu pa je napredoval na 20. Bartol je bil po polovici preizkušnje 19., na koncu pa je bil 21. 20-letni skakalec je edini iz slovenskega tabora, ki lahko zadovoljen zapušča Poljsko, saj je prvič v karieri osvojil točke svetovnega pokala.

Zelo dober je bil v poskusni seriji, kjer si je z Dawidom Kubackim razdelil četrto mesto – prvi je bil Nemec Markus Eisenbichler, drugi Stoch, tretji pa Junširo Kobajaši. Drugi najboljši je bil Timi Zajc, ki je bil v poskusni seriji 15. 17-letni debitant v svetovnem pokalu je nato ostal brez nastopa, saj je bil po poskusu zaradi dresa diskvalificiran. Na tekmi sta skakala še Robert Kranjec in Anže Semenič, ki sta bila daleč od preboja v drugo serijo. Kranjec je pristal pri 107,0 m in zasedel 46. mesto. Še krajši je bil Semenič, ki je s 103,5 m prehitel le Rusa Jevgenija Klimova.

Kranjec je sicer tako kot Anže Lanišek in Jurij Tepeš izpadel v kvalifikacijah, vendar je na sobotni ekipni tekmi Rus Denis Kornilov pri doskoku padel in je moral odpovedati nedeljski nastop, tako da je priložnost dobil 36-letni Kranjec, ki je bil na tekmi svetovnega pokala zadnjič marca 2016 v Planici (lansko sezono je zaradi poškodbe izpustil).

"Ocena prve tekmovalne nedelje je nekako toplo-hladno. Prvi skok se ni izšel najbolje, drugi je bil malenkost boljši. Tisti, ki so pred mano so zelo dobri in čaka nas še veliko dela, a to je začetek. Rezultatsko nisem gledal, kje bom, zdaj vidim, kam spadam. Dejstvo je, da tukaj nisem naredil nobenega res super skoka, kar je po eni strani dobro, da vidiš koliko imaš še rezerve navzgor, po drugi pa je to grenak priokus, ker veš, kaj bi lahko dosegel, če bi ti skoki uspeli. Priložnosti bo še kar nekaj," je po prvem preizkusu v olimpijski sezoni, ko bo v Pjongčangu branil srebro in bron iz Sočija, pred tem pa v Oberstdorfu še naslov svetovnega prvaka s Kulma, povedal Prevc.

Bolj zadovoljen je bil Bartol: "Z rezultatom, točkami sem zadovoljen. Na tem bom lahko gradil naprej, kar kamen se je odvalil od srca, ker sem osvojil točke. S tem koncem tedna sem lahko kar zadovoljen. Vem, da Peter zna skočiti veliko bolje in zato sem mu danes z veseljem prepustil eno mesto."

Naslednji teden se svetovni pokal nadaljuje v Ruki, kjer se je lani začela sezona in kjer je zmagal Domen Prevc. Na Finsko ne bo odšel Zajc, Slovenci pa bodo do tedaj trenirali v Kranju in Planici. Goran Janus je po Wisli dejal: "Po finalnih nastopih sem lahko zadovoljen, saj sta bila skoka Tilna in Petra precej boljša in iz tega je potrebno izhajati naprej. Obenem bi čestital tudi Tilnu za prve točke v svetovnem pokalu. Od tega konca tedna sem pričakoval več, a verjetno je bilo preveč nervoze in želim si, da bo tega v prihodnje čim manj. Zadovoljen sem, da se stvari o katerih se pogovarjamo izboljšujejo, a seveda se veliko še lahko popravi. Odhajamo domov na nove tehnične treninge, v četrtek pa naprej na Finsko. Od sedmerice, ki je bila v Wisli bo doma ostal Timi Zajc, ki se bo pripravljal za naprej. Kdo gre na Finsko se bomo odločili v naslednjih dneh."

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. KOBAJAŠI JAP 124,0/126,5 260,5 2. K. STOCH POL 121,0/129,5 258,2 3. S. KRAFT AVT 126,5/124,5 257,7 4. R. FREITAG NEM 126,0/120,0 253,1 5. D. A. TANDE NOR 122,0/128,5 251,6 6. D. HUBER AVT 118,0/131,0 246,6 7. P. ŽYLA POL 122,0/125,0 245,6 8. S. HULA POL 123,0/124,0 245,6 9. A. WELLINGER NEM 119,5/127,0 245,3 10. D. KUBACKI POL 125,0/120,5 244,8 . S. LEYHE NOR 123,0/121,5 244,8 20. P. PREVC SLO 116,0/122,0 231,9 21. T. BARTOL SLO 119,5/123,0 231,6 ------------- brez finala: ------------ 46. R. KRANJEC SLO 107,0 85,8 48. A. SEMENIČ SLO 103,5 81,8 Timi Zajc je bil diskvalificiran.

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 126,0 129,7 2. S. KRAFT AVT 126,5 128,4 . J. KOBAJAŠI JAP 124,0 128,4 4. D. KUBACKI POL 125,0 125,7 5. A. STJERNEN NOR 122,0 122,2 6. S. LEYHE NEM 123,0 122,1 7. M. KOT POL 122,5 120,7 8. K. STOCH POL 121,0 120,6 9. P. ŽYLA POL 122,0 119,5 10. S. HULA POL 124,0 119,2 ... 19. T. BARTOL SLO 119,5 113,5 24. P. PREVC SLO 116,0 110,0 ------------- brez finala: ------------ 46. R. KRANJEC SLO 107,0 85,8 48. A. SEMENIČ SLO 103,5 81,8 Timi Zajc je bil diskvalificiran.

Tilen Jamnik