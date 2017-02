Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Neverjeten konec tedna. Najprej naziv MVP-ja, nato pa še novica o prihodu Cousinsa. Kaj je lahko še bolje," je bil prvi komentar Anthonyja Davisa ob novici o prestopu DeMarcusa Cousinsa. Foto: Reuters DeMarcus Cousins velja za zelo problematičnega igralca, toda njegove številke so izjemne. Foto: EPA

Prestop Cousinsa zasenčil rekordnih 52 točk Davisa

374 doseženih točk pet več kot na lanski tekmi

20. februar 2017 ob 07:59

New Orelans - MMC RTV SLO

Rekordnih 52 točk je pred svojimi navijači nasul Anthony Davis v zmagi Zahoda nad Vzhodom s 192:182 na tekmi All Star v New Orleansu. Toda glavna bomba je za New Orleans šele sledila.

V menjavi, ki sta jo moštvi oznanili tik pred koncem obračuna najboljših košarkarjev Lige NBA, je New Orleans dobil enega najboljših centrov lige DeMarcusa Cousinsa. Poleg njega k Pelikanom prihaja Omri Casspi, v Sacramento pa odhajajo Buddy Hield, Tyreke Evans in Langston Galloway. Kralji so dobili še prvi in drugi izbor na naboru leta 2017. Prvi izbor je zaščiten za prva tri mesta.

Odhod DeMarcusa Cousina, ki je četrti strelec (27,8 točke) lige s povprečjem 10,6 skoka na tekmo, je presenečenje, saj je pisarna Kraljev z Vladetom Divcem na čelu še pred dnevi govorila, da Cousins zanesljivo ostaja v Sacramentu in da bo podpisal dolgoročno pogodbo.

V New Orleansu so prepričani, da bodo Cousinsa poleti prepričali o podpisu dolgoletne pogodbe. "Menim, da ne bi bilo tega posla, če ne bi bilo vodstvo Pelikanov prepričano, da lahko prepričajo Cousinsa," je povedal eden izmed virov blizu pisarni New Orleansa. Na drugi strani je Cousinsov agent že pred sklenjenim poslom povedal, da Cousins ne bo podpisal podaljšanja pogodbe z novim moštvom. Če bi Cousins ostal v New Orleansu, bi imeli Pelikani z njim in Davisom eno najboljših centrskih linij v Ligi NBA vseh časov.

Nazaj k tekmi vseh zvezd, ki se je igrala povsem brez obramb. Že ob polčasu je bilo 97:92, na koncu pa je padlo kar 374 točk, pet več od lanskega rekorda.

Davis je z 52 točkami za 10 točk popravil rekord, ki ga je leta 1962 postavil Wilt Chamberlain. "Trener Gentry mi je že pred tekmo rekel, da vržem vsako žogo, ki jo dobim," je povedal 23-letnik. In jo je. Soigralci so se popolnoma osredotočili nanj, on pa je sprožil rekordnih 39 metov. "Soigralcem sem v slačilnici več kot jasno namignil, da si želim nagrade MVP. Uslišali so me. Hoteli so, da dosežem 50 točk," je povedal Davis.

Russell Westbrook je s klopi dosegel 41 točk. Njegovih 34 je padlo v manj kot 14 minutah ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine. Ko je že kazalo, da bo Westbrook najkoristnejši igralec tekme, je Davis v zadnji četrtini dosegel 20 točk. Kevin Durant je z 21 točkami, 10 skoki in 10 podajami dosegel trojni dvojček. Pri Vzhodu je bil s 30 točkami najučinkovitejši Grk Giannis Antetokounmpo.

Zahod je slavil šestič v zadnjih sedmih letih.

ZAHOD - VZHOD

192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)

Davis 52 in 10 skokov, Westbrook 41, Durant 21, 10 skokov in 10 podaj, Curry 21; Antetokounmpo 30, James 23, Irving 22, Thomas 20, Lowry 19.

R. K.